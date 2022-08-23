Зеленский призвал Запад выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС

Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум с целью добиться вывода Вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС.

«Россия должна выйти с территории АЭС. Это вопрос опасности для всего мира. Поэтому нужно выйти. Принудительно. Нужно давить на Россию и давать им ультиматум от международного сообщества», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Говоря о планирующейся миссии МАГАТЭ на станцию, Зеленский подчеркнул, что Киев готов согласиться на визит экспертов только через подконтрольную Украине территорию, пригрозив, что если МАГАТЭ попадет в Энергодар через Крым, то «МАГАТЭ больше к нам не приедет».

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредил, что обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС несут для ЕС опасность ядерной катастрофы. Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора указал коллеге из Франции Эммануэлю Макрону на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС. В понедельник Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с продолжающимися провокациями Киева вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Напомним, в Министерстве обороны России предупреждали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой. В российском внешнеполитическом ведомстве обвинили киевский режим в ядерном шантаже. В Госдуме заявили о недопустимости ядерного терроризма со стороны киевской хунты.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.