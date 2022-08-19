Путин указал Макрону на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, российский лидер указал французскому коллеге на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политики отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, она, по мнению обеих сторон, смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Россия также готова оказать инспекторам МАГАТЭ все необходимое содействие, подчеркнул Путин.

Президент России напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где после удара ВСУ погибло множество содержавшихся там украинских военнопленных.

Также российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», – отмечается в сообщении.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.

В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.