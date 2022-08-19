Постпред России обвинил Запад в наплевательском отношении относительно ЗАЭС

Действия западных стран показывают, что, вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать, выразил мнение постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».

«Удивляет, а может не удивляет уже позиция западных стран. Они по сути дела отказываются осудить подобные действия, хотя бы высказаться в пользу того, чтобы они прекратились. Думаю, что и по двусторонним каналам они с украинцами не очень работают. То есть, демонстрируют что вопреки их декларациям, заявлениям, на самом деле на соображения ядерной безопасности им наплевать», – передает РИА «Новости» его слова.

Ульянов добавил, что создается впечатление, будто Киев пытается помешать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.

«Обстрелы (ЗАЭС) должны быть прекращены немедленно, если, тем более, речь идет о международной миссии МАГАТЭ на эту станцию. И то, что делает украинская сторона, создает впечатление, что украинцы просто пытаются помешать проведению миссии. Похоже, что она им совсем не нужна. Отношение к ней у украинской стороны негативное, судя по украинскому поведению», – сказал он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.