Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на 17-й ежегодной встрече секретарей Cовбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.

«С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы аппарата СБ РФ.

Патрушев подчеркнул, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией.

«События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», – отметил он.

Напомним, в Министерстве обороны России предупреждали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой. По имеющимся у Минобороны РФ данным, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. В МИД России обвинили киевский режим в ядерном шантаже. В Госдуме заявили о недопустимости ядерного терроризма со стороны киевской хунты.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.