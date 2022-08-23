Общество «Знание» представит спектакль по лучшей просветительской пьесе для молодежи

В Москве 2 сентября на площадке Российского академического молодёжного театра состоится премьера спектакля «Трудный экзамен» по пьесе автора-дебютанта, победившего в конкурсе Общества «Знание».

Постановка, на примере школьного экзамена, покажет молодым зрителям, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах.

Показ спектакля – завершающее мероприятие федерального Просветительского марафона «Знание», который пройдет с 31 августа по 2 сентября. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях и на сайте Российского общества «Знание».

Взаимоотношения отца и сына – одна из сюжетных линий спектакля, рассказывающего о сложностях принятия правильного решения при наличии множества вариантов. Известный актер, телеведущий и шоумен Михаил Башкатов сыграет роль отца, а восходящая звезда российского кино Марк Эйдельштейн – сына. Роль матери исполнит актриса театра и кино, лауреат премии «Ника» Дарья Екамасова. Постановкой спектакля занимается лауреат премии «Золотая маска», преподаватель Школы-студии МХАТ и режиссер театра «Практика» Юрий Квятковский.

«Каждому подростку всегда кажется, что проблемы, с которыми он сталкивается – они вселенского масштаба. Наш спектакль, на мой взгляд, несет не только просветительскую, но и терапевтическую функцию и позволяет донести до ребят, что всё не так страшно и они не одиноки. Спектакль длится всего один акт, не больше часа. Это удобный для ребят формат, поэтому, считаю, что молодежь обязательно должна его посмотреть. Приглашаю всех желающих посмотреть премьеру, которая будет транслироваться онлайн на сайте Общества «Знание», – отметил Башкатов.

Премьера спектакля даст старт масштабному театральному фестивалю «Знание.Театр». В его программу войдут тематические лекции, мастер-классы, читки и экспертные круглые столы от ведущих театральных деятелей России. Фестиваль пройдет на площадках Владивостока (21 сентября), Новосибирска (4 октября), Нижнего Новгорода (18 октября), Екатеринбурга (октябрь) и Санкт-Петербурга (2 ноября).

«Спектакль, поставленный в рамках проекта Российского общества «Знание» абсолютно уникален, и, я уверен, что зрители будут приятно удивлены. Мы старались сделать постановку достаточно необычной с учетом декораций, подбора персонажей и самой структуры пьесы. Сегодня театр – это один из самых популярных видов искусства, и я надеюсь, что этот проект позволит развить молодежные любительские коллективы по всей стране», – говорит Юрий Квятковский.

Российское общество «Знание» также разработает специальную онлайн-инструкцию, которая поможет школьным и студенческим театральным студиям самостоятельно поставить пьесу-победителя на своих площадках. Она будет содержать видео-урок по созданию спектакля, подробную информацию об этапах постановки, задачах режиссера, костюмера, гримера и представителей других театральных профессий. Осенью молодежные коллективы смогут принять участие в конкурсе на лучшую постановку. Для этого необходимо поставить спектакль, записать его на видео и прислать на конкурс. Лучшие постановки будут объявлены в декабре и в 2023 году представлены широкой публике в Москве.

Напомним, всероссийский конкурс «Знание.Театр» на лучшую просветительскую пьесу для молодежи проводился с 18 апреля по 30 мая 2022 года. Было подано 420 работ из 68 регионов России. В середине июня Общество «Знание» и экспертное жюри выбрали лучшее произведение. Победителем стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани.