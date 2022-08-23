Дугин рассказал о последних словах дочери

Философ и политолог Александр Дугин рассказал, какими были последние слова его дочери Дарьи Дугиной: она сказала, что чувствует себя воином и героем, хочет быть со своим народом и страной, быть на стороне сил света.

«И последнее, когда мы с ней говорили на фестивале «Традиция», она говорит мне: «Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света». Вот самое главное», – передает РИА «Новости» слова Дугина на прощании с дочерью.

Философ рассказал, что на его последней лекции, когда была рядом дочь, он рассказывал о том, что история – это «битва сил света и тьмы, Бога и его противника».

«Наша политическая ситуация и наша война на Украине, но не с Украиной. Это тоже часть этой войны – света и тьмы», – заключил Дугин.

Дугин рассказал также, что он чувствует, как радуется его дочь Дарья Дугина за награждение орденом Мужества, что она жила по смыслу и во имя победы.

«Она любила славу, которая ее не доставала, и ее мало хвалили. И сейчас, когда президент наградил ее орденом Мужества, я прям чувствую, как она радуется. И говорит: «Вот видишь, папа, какой я молодец», – сказал Дугин.

Он добавил, что он признателен присутствующим и всему народу – и всем, кто пришел, и всем, кто откликнулся.

«Для нее жизнь эта была смысл. Смысл для нее был важнейшей составляющей. Она и прожила по этому смыслу. И если это, кого затронуло – ее трагическая гибель, ее личность, ее цельность, то у нее было бы одно желание: «Не помните обо мне, не познавайте меня. Сражайтесь за нашу великую страну. Защищайте нашу веру, наше святое православие. Любите наш русский народ». Потому что она погибла за народ, она погибла за Россию. На фронте. И фронт этот здесь. Не там, здесь он – в каждом из нас», – заключил Дугин.

Философ подчеркнул, что самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только высшим достижением – победой.

«Она жила во имя победы. И она погибла во имя победы. Нашей русской победы», – добавил отец погибшей.

Также на церемонии прощания с Дарьей Дугиной Александру Дугину передали орден Мужества, которым накануне президент России Владимир Путин посмертно наградил его дочь. Награду положили у гроба погибшей.

Дугин поделился, что хотел воспитать свою дочь Дарью Дугину так, как он видит идеал человека, вместе с мамой они посоветовали ей стать философом.

«Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека. В первую очередь это вера... Но я хотел, чтобы она еще была и умным, православным человеком. Поэтому мы с ее мамой посоветовали ей стать философом. И она стала им», – сказал Дугин на прощании с дочерью.

Он поделился, что Дарья Дугина провела свое детство в православных лагерях. Чуть ли не первые слова, которым ее научили в детстве родители, были «Россия», «наша держава», «наш народ», «наша империя».

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.

Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».