Эксперт: YouTube отказывает России в существовании альтернативных взглядов

«Политическая ангажированность YouTube уже давно не вызывает сомнений. Если раньше цензурировали государственные СМИ, то теперь жертвой стали официальные каналы дипломатических представительств», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. На этой неделе YouTube без предупреждения удалил 29 видео с канала посольства России в Великобритании.

«Удаление видео с аккаунта диппредставительства продолжает прежнюю линию антироссийской политики. YouTube не допускает альтернативную точку зрения, которая может осветить происходящие процессы не так, как они преподносятся на Западе. Политика хостинга заключается в том, чтобы принудительно демонстрировать определенную картину мира. В их логике альтернативный взгляд не имеет право на существование», – считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По мнению собеседника, «политическая ангажированность YouTube уже давно не вызывает никаких сомнений». «Если раньше цензурировали государственные СМИ, блогеров, высказывающих альтернативное видение, то теперь жертвой стали официальные каналы дипломатических представительств, – рассказал Данюк. – Роскомнадзор регулярно обращается к YouTube по поводу распространения фейков и противоправного контента. Но руководство компании последовательно игнорирует эти обращения. Модерация работает только в тех случаях, когда это выгодно для удовлетворения чьих-то политических интересов, либо направлено на исполнение задач, поставленных свыше».

На этой неделе видеохостинг YouTube удалил 29 видео с канала посольства России в Великобритании. В диппредставительстве призвали администрацию сайта восстановить контент, а также извиниться за необоснованные и дискриминационные действия. В диппредставительстве назвали содеянное грубой попыткой ограничить информационную работу, лишить аудиторию правдивой информации.

На удаленных видео были интервью посла России в Великобритании Андрея Келина о российско-британских отношениях, глобальном продовольственном и энергетическом кризисах, положении соотечественников за рубежом, неправомерной санкционной политике Запада. Дипломат также разъяснял цели и задачи специальной военной операции России на Украине.

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