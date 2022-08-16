Посольство России в Британии потребовало от YouTube восстановить все его удаленные видео

Призываем администрацию YouTube восстановить все удаленные видео, а также принести извинения посольству России в Лондоне за необоснованные, чрезмерные и дискриминационные действия, заявили в диппредставительстве.

«15 августа администрация видеохостинга YouTube без предупреждения удалила с канала посольства в общей сложности 29 видеоматериалов. Большинство из них составляют интервью посла России в Великобритании Андрея Келина (за период с 2 марта по 15 августа с. г.). Данные интервью охватывают широкую проблематику: российско-британские отношения, глобальный продовольственный и энергетический кризис, положение соотечественников за рубежом, неправомерная санкционная политика западных стран, а также разъяснения целей и задач специальной военной операции России на Украине», – приводит ТАСС комментарий представителя посольства.

В диппредставительстве отметили, что рассматривают удаление видеоконтента с канала посольства как грубую попытку ограничить информационную работу, лишить аудиторию правдивой информации.

«Призываем администрацию YouTube восстановить все удаленные видео, а также принести извинения посольству России в Лондоне за необоснованные, чрезмерные и дискриминационные действия», – добавили в посольстве.

Ранее эксперт по информационным технологиям Никита Данюк заявил газете ВЗГЛЯД, что YouTube перешел к тактике полной зачистки российской точки зрения.

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