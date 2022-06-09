Эксперт: YouTube перешел к тактике полной зачистки российской точки зрения

«Это максимально ангажированный в политическом плане хостинг, который цензурирует российских блогеров и сайты социально значимых проектов в интересах стран Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по информационным технологиям Никита Данюк. Ранее YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована и Лексуса.

«Очередная блокировка канала Вована и Лексуса показывает, что абсолютно все медиаресурсы, которые транслируют правду про события в России и мире, блокируются администрацией видеохостинга YouTube. Это максимально ангажированный в политическом плане хостинг, который цензурирует российских блогеров и сайты социально значимых проектов в интересах стран Запада. Властям ряда стран попросту невыгодна любая альтернативная точка зрения, которая, при этом, пользуется большим вниманием на Западе», – сказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По словам аналитика, если раньше цензурирование на YouTube велось фрагментарно, то теперь видеохостинг перешел к тактике полной зачистки. «При этом, в такой своей политике администрация пренебрегает правилами модерации собственного сервиса, нарушая принцип нейтральности. К тому же, если раньше YouTube утверждал, что не блокирует российский развлекательный и не новостной контент, то теперь мы видим, что предвзятая модерация происходит уже повсеместно», – указал собеседник.

Тем не менее, такая политика YouTube не нарушит деятельность российских блогеров, заметил Данюк. «У нас есть свои, не подчиняющиеся властям западных стран, российские соцсети и площадки, куда те же блогеры переносят весь цензурированный на Западе контент. У российских медиадеятелей сохраняются контакты коммуникации с аудиторией», – резюмировал эксперт.

В четверг стало известно, что видеохостинг YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). «Видимо в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу. В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что «свободная» площадка вовсе не такая уж свободная», – написали пранкеры в своей группе во «ВКонтакте».

Они добавили, что «американские и британские власти до сих пор пытаются зачистить за собой следы преступных слов, которые уже давно разошлись по всей Сети. Но весь интернет удалить не получится! Рыба гниет с головы, даже если этой головы и нет». Под сообщением пранкеры также приложили ссылку на свой канал на Rutube, где опубликованы все их видео.

Ранее YouTube удалил канал Вована и Лексуса, на котором была размещена видеозапись розыгрышей министров обороны и внутренних дел Великобритании Бена Уоллеса и Прити Пател.