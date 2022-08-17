Минобороны впервые показало сбитый на Украине БЛА «Байрактар»

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17 августа, среда | Последнее обновление — 13:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром
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Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего.
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Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать.
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минобороны впервые показало сбитый на Украине БЛА «Байрактар»
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Минобороны впервые продемонстрировало в рамках военно-технического форума «Армия-2022» беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2), сбитый российскими средствами ПВО в ходе спецоперации на Украине.
Ударный беспилотник турецкого производства, вооруженный управляемыми бомбами MAM-L и MAM-C, был сбит в районе населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике, рассказал – ТАСС преподаватель Военной академии воздушно-космической обороны подполковник Антон Хаперский. «Байрактар» здесь почти с первого дня, как открылась выставка. Я думаю, что демонстрируется в первый раз, – сказал он. – [Он был] практически в разрушенном состоянии, его немножко восстановили, подреставрировали – готов к показу».
В конце июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара не объявляла о возможном сотрудничестве с Россией в вопросе совместного производства ударных беспилотников «Байрактар».
Эксперт объяснил суть провокации Британии с заявкой на пролет разведчика над Россией
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«Заявкой на пролет самолета-разведчика через территорию России Британия хочет в глазах Запада легализовать будущие нарушения нашего воздушного пространства», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика над территорией России.
«Действия Британии привычны – она понимает, что мы не одобрим полеты ее военных самолетов над Россией, но своим пониманием прецедентного права она хочет «задним числом» легализовать предыдущее нарушение российского воздушного пространства и привести это к норме. А затем и действовать согласно этой «норме» – залетать на территорию России», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Говоря о том, куда в идеале хочет отправить свои самолеты-разведчики Британия, эксперт сказал, что, скорее всего, Лондон хочет разведать обстановку в Центральной России. «Если их пустить на нашу территорию, то они, конечно, нарушат заранее оговоренный маршрут и будут пытаться подлететь ближе к Центральному экономическому району. А потом в ответ на наши претензии «включат дурочку» и скажут, что все перепутали», – добавил собеседник.
Не исключено, что британский самолет-разведчик хочет что-то сфотографировать на нашей территории, но вероятнее, что таким образом Запад британскими руками прощупывает ситуацию на предмет возобновления с нами взаимных наблюдательных полетов – пусть и не в том масштабе, что раньше, считает в свою очередь летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов.
«То есть Запад, вероятно, ищет точки налаживания с нами диалога и сотрудничества в целом. Москва может пойти навстречу Лондону и дать разрешение на пролет самолета-разведчика через территорию России при условии одобрения аналогичной заявки уже британской стороной», – указал он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через российскую территорию, а ВКС РФ поставлена задача не допустить нарушения границы. «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.
Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – сообщило Минобороны РФ. Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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Российские связисты передали инструкции отправленным Киевом «на убой» украинцам
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Минобороны показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса Западного военного округа, выполняющих задачи по ретрансляции радиосигналов для жителей освобожденных населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно»», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Связисты уверены, радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта. «А еще боятся те, кто ведет украинских солдат на убой. Глушат, выслеживают с беспилотников, пытаются уничтожить», – сказано в сообщении.
Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».
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Белых мужчин перестали принимать в ВВС Британии
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Чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, Королевские ВВС Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, сообщили источники в военной сфере.
Sky News сообщает, что источники обеспокоены позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона в свете якобы исходящих от России и Китая угроз. Один из источников заявил, что глава ВВС «готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия».
«Я думаю, что его должны вызвать в министерство обороны и сказать: «Вот повестка в области обороны, выполняйте ее», – приводит ТАСС слова источника.
В самих ВВС заверили, что никакой паузы на прием белых рекрутов-мужчин не объявлялось. Однако другой источник Sky News подтвердил приостановку их приема на службу. Он счел поставленные цели «совершенно сумасшедшими», заметив, что у них нет «никакого научного или культурного обоснования».
В феврале министерства обороны США, рассуждая о ценностях американской армии, заявило, что вооруженным силам США «необходимы разнообразие, равенство и инклюзивность».
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Выставка захваченной у украинских националистов техники открылась в парке «Патриот»
В парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Министерстве обороны.
Сейчас выставка доступна для посещения делегаций, а для широкого круга посетителей начнет работу после 20 августа. Всего представлено более 450 экспонатов, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными.
Ранее Минобороны показало кадры с брошенной украинской техникой.
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ЦНИИточмаш модернизировал законсервированную после распада СССР спецлабораторию
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» Ростеха) модернизировал испытательную базу спецлаборатории по испытанию оружия и боевой экипировки, законсервированную после распада СССР, сообщили в пресс-службе института.
«ЦНИИточмаш провел модернизацию испытательной базы. Сегодня испытательная база включает в себя: комплекс натурных и стендовых испытаний, комплекс климатических и механических испытаний, а также баллистический испытательно-измерительный комплекс», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там также отметили, что имеющееся оснащение и оборудование позволяют проводить полномасштабные испытания боевой экипировки военнослужащих, стрелковых комплексов (оружие-патрон-прицел), малокалиберного пушечного вооружения, противопехотных средств ближнего боя, а также других боеприпасов и вооружений.
Напомним, в 2020 году ЦНИИточмаш восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.
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Эксперт: В Москве «сверяют часы» с военными, не присоединившимися к антироссийской кампании США
Московская конференция по международной безопасности проводится в правильном месте и в очень правильное время, во время форума «Армия-2022». Это позволяет не присоединившимся к антироссийским санкциям странам «сверить часы», заявил российский востоковед Евгений Сатановский.
Сатановский обратил внимание на то, сколько представителей иностранных военных ведомств присутствует на конференции.
«Несколько десятков одних только министров обороны, начальников генеральных штабов и их заместителей, включая такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Иран, Ирак, Алжир, Сирия, Малайзия, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Нигерия, Судан, Мали, Мавритания, Камерун, Гвинея, Эфиопия, Уганда, Бурунди, Венесуэла, Никарагуа, от которой прибыл ее главнокомандующий», – написал он в своем Telegram-канале.
Также на мероприятии присутствуют масса чинов пониже, военные эксперты и представители неправительственных организаций, в «которых легко угадываются профессиональные разведчики».
Эксперт напомнил, что представителей стран НАТО приглашают по традиции, «отдавая дань вежливости», но они столь же традиционно мероприятие российского Министерства обороны игнорируют. «Было бы странно, если бы в этом году было иначе – они, вообще-то, против нас на Украине воюют и явно разожженый ими там конфликт, несмотря на то, что к нему западный блок готовился долгие годы, складывается не в их пользу», – указал он.
В прошлые годы из-за пандемии коронавируса очное проведение конференции было невозможно, но в 2022 году, несмотря на операцию на Украине, ее проводят в срок, она проходит «более чем успешно», обратил внимание Сатановский.
«Благо одновременно в парке «Патриот», где идут все мероприятия, еще и военное событие года: «Армия-2022». Очень правильное место и правильное время для того, чтобы «сверить часы» с военными, первыми лицами ВПК и представителями оборонных ведомств крупнейших стран, не присоединившихся к антироссийской кампании Соединенных Штатов и их союзников по НАТО», – подвел итог эксперт.
Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» предприятиями оборонно-промышленного комплекса подписано и вручено госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей.
В Минобороны сообщали, что ведомство провело корректировку параметров государственного оборонного заказа с учетом опыта боевого применения техники на Украине.
Главе КБ «Радуга» вручили госконтракт на изготовление крылатых ракет большой дальности
Гендиректору АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» Сергею Богатикову на форуме «Армия-2022» вручили государственный контракт на изготовление крылатых ракет большой дальности воздушного базирования.
«Вручается государственный контракт на изготовление и поставку крылатых ракет большой дальности воздушного базирования», – передает ТАСС объявиление во время церемонии.
Кроме того, генеральному директору ООО «Военно-промышленная компания» Александру Красовицкому вручили во вторник на форуме «Армия-2022» государственные контракты на поставку бронетранспортеров БТР-82А и автомобилей «Тигр».
«Вручаются государственные контракты на изготовление и поставку бронетранспортеров колесных БТР-82А, на изготовление и поставку автомобилей специального назначения «Тигр», – объявили во время церемонии.
Также гендиректору ООО «Оружейные мастерские» Алексею Мураеву вручили государственный контракт на поставку автомобиля «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет».
Заместителю генерального директора концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Виталию Нескородову вручили государственный контракт на поставку перспективной системы управления авиацией и ПВО.
«Вручается государственный контракт на поставку перспективной автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной на базе ряда унифицированных комплексов средств автоматизации межвидового применения «Перспектива-АСУ», – объявили во время церемонии.
Поставка будет осуществляться в согласованной комплектации.
Ранее во вторник Министерство обороны в ходе форума «Армия-2022» заключило контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» по поставке в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500.
Минобороны подписало контракт на поставки С-500
Министерство обороны в ходе форума «Армия-2022» заключило контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» по поставке в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500.
«Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», – объявил диктор на форуме, передает РИА «Новости».
Под документом оставили подписи замминистра обороны Алексей Криворучко и заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Виталий Нескодоров.
В апреле в «Алмаз-Антее» сообщали, что С-500 уже запущена в серийное производство.
В июле 2021 года концерн и Минобороны подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сегодня известно об этих системах.
Минобороны заключило контракт по производству ракет «Оникс» с НПОМ
Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» получило государственный контракт по производству ракет «Оникс» на форуме «Армия-2022».
«Вручается государственный контракт на изготовление и поставку унифицированных противокорабельных самонаводящихся крылатых ракет комплекса «Оникс», – объявил диктор на церемонии, передает ТАСС.
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко вручил контракт гендиректору ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения» Александру Леонову.
Напомним, ракеты «Оникс» были задействованы в ходе специальной военной операции России на Украине. В апреле штаб группировки украинских войск был уничтожен ударами «Ониксов».
На «Армии-2022» представили сейсмический комплекс разведки
Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) представил разведывательный комплекс, способный отслеживать пехоту и наземную технику противника, оставаясь незаметным, разработка представлена на форуме «Армия-2022».
«На форуме «Армия» мы впервые представляем натурный образец экспортной версии комплекса 1К144-Е (TAS3). Это передовое решение для скрытного дистанционного наблюдения для оценки обстановки на контролируемых рубежах», – заявил генеральный директор концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») Михаил Артемов, передает ТАСС.
В комплексе используются сенсоры, работающие «на различных физических принципах», это позволяет обеспечить достоверность передаваемых данных, отметил он.
В него включены сейсмические, инфракрасные и магнитометрические датчики размером до 20 см и весом 150–600 г. Они погружаются в грунт, маскируются на местности и могут работать автономно до 30 суток.
Аппарат фиксирует движущиеся объекты, определяет направление их перемещения, подсчитывает и классифицирует по типам: колесная техника, гусеничная техника, живая сила.
Система может найти пехотинца в радиусе 30 метров, колесную технику – в радиусе до 120 метров, танк или БМП – до 200 метров. Датчики устанавливаются за пять минут, информацию передают оператору.
Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» предприятиями оборонно-промышленного комплекса подписано и вручено госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей.
В России указали на угрозу превращения Сирии в арену израильско-иранского конфликта
Сирия может превратиться в зону израильско-иранского противостояния с подачи США, заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
«С подачи США существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния», – цитирует ТАСС Костюкова.
Напомним, 19 июля Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся «военные атаки Израиля на Сирию, включая гражданскую инфраструктуру» и оккупацию Голанских высот.
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Гендиректору УВЗ вручили контракты по поставкам Т-90М
Генеральному директору «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александру Потапову вручили госконтракты по поставкам танков Т-90М и по капитальному ремонту танков Т-80БВ на форуме «Армия-2022».
«Вручаются государственные контракты на изготовление и поставку танков Т-90М, на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ», – объявил диктор на церемонии, передает ТАСС.
Ранее УВЗ анонсировал показ на форуме новых разработок – танков Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевой машины поддержки танков БМПТ-72.
Ранее «Уралвагонзавод» отправил в войска партию глубоко модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а также партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М вместе с рисунками и письмами детей.
«Адмирал Нахимов» после модернизации обретет облик перспективного корабля
Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» после модернизации на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) получит образцы вооружения, которые по своим характеристикам соответствуют облику перспективного корабля, сообщил заместитель гендиректора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в рамках форума «Армия-2022».
«На корабле в соответствии с техническим проектом устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам соответствуют облику перспективного корабля», – передает ТАСС слова Королева.
Королев отметил, что порядок и сроки проведения испытаний определены генеральным графиком ремонта крейсера. Его первый выход в море на испытания запланирован после завершения всего комплекса швартовных испытаний. «Мы идем с соблюдением сроков генерального графика», – подчеркнул замглавы корпорации.
По его словам, Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) обладает возможностями для строительства новой серии фрегатов проекта 11356.
«Янтарь» имеет большой опыт строительства кораблей данного проекта, три уже передано ВМФ. Отработана технология, создана устойчивая кооперация поставщиков комплектующего оборудования. Готовы строить, если будет на то решение Минобороны. Можно и новую серию таких кораблей начать строить», – сказал Королев.
Отвечая на вопрос о сроках принятия решения по судьбе шестого корпуса фрегата проекта 11356, он отметил, что оно еще не принято.
Изначально предполагалось строительство шести фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота (ЧФ) России. Однако эти планы пришлось корректировать после отказа Украины поставлять силовые установки. В итоге ЧФ получил три фрегата этого проекта, три корпуса были спущены на воду.
Напомним, в сентябре 2021 года Королев заявил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов», проходящий ремонт с модернизацией на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), выйдет на испытания в море в 2023 году.
Минобороны подписало контракт по поставкам ракет «Сармат»
Министерство обороны на форуме «Армия-2022» подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
«Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат», – объявил диктор во время церемонии подписания, передает РИА «Новости».
Под контрактом оставили подписи замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.
Напомним, в июне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле заявлял, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Также глава государства отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали.
Минобороны провело корректировку параметров гособоронзаказа с учетом боевого применения техники
Минобороны провело корректировку параметров государственного оборонного заказа с учетом опыта боевого применения техники, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко перед подписанием и вручением госконтрактов на форуме «Армия-2022».
«Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности вооруженных сил по закупке, ремонту и модернизации вооружения, военной техники и специальной техники», – цитирует ТАСС Криворучко.
По его словам, «проведение данной работы основано на результатах боевого применения вооружения и военной техники, с учетом текущих потребностей министерства обороны, опыта организации боевой подготовки войск, а также возможностей отечественной промышленности и экономической ситуации в стране».
Замминистра добавил, что особое внимание Минобороны при заключении госконтрактов уделено закупкам, поддержанию в боеготовом состоянии, ремонту и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники. В результате армия России получит самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, отметил Криворучко.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов.
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