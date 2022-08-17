ЦНИИточмаш модернизировал законсервированную после распада СССР спецлабораторию

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17 августа, среда | Последнее обновление — 10:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: «Молдовагаз» попросил отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь
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Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать.
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ЦНИИточмаш модернизировал законсервированную после распада СССР спецлабораторию
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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» Ростеха) модернизировал испытательную базу спецлаборатории по испытанию оружия и боевой экипировки, законсервированную после распада СССР, сообщили в пресс-службе института.
«ЦНИИточмаш провел модернизацию испытательной базы. Сегодня испытательная база включает в себя: комплекс натурных и стендовых испытаний, комплекс климатических и механических испытаний, а также баллистический испытательно-измерительный комплекс», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там также отметили, что имеющееся оснащение и оборудование позволяют проводить полномасштабные испытания боевой экипировки военнослужащих, стрелковых комплексов (оружие-патрон-прицел), малокалиберного пушечного вооружения, противопехотных средств ближнего боя, а также других боеприпасов и вооружений.
Напомним, в 2020 году ЦНИИточмаш восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.
Эксперт объяснил суть провокации Британии с заявкой на пролет разведчика над Россией
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«Заявкой на пролет самолета-разведчика через территорию России Британия хочет в глазах Запада легализовать будущие нарушения нашего воздушного пространства», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика над территорией России.
«Действия Британии привычны – она понимает, что мы не одобрим полеты ее военных самолетов над Россией, но своим пониманием прецедентного права она хочет «задним числом» легализовать предыдущее нарушение российского воздушного пространства и привести это к норме. А затем и действовать согласно этой «норме» – залетать на территорию России», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Говоря о том, куда в идеале хочет отправить свои самолеты-разведчики Британия, эксперт сказал, что, скорее всего, Лондон хочет разведать обстановку в Центральной России. «Если их пустить на нашу территорию, то они, конечно, нарушат заранее оговоренный маршрут и будут пытаться подлететь ближе к Центральному экономическому району. А потом в ответ на наши претензии «включат дурочку» и скажут, что все перепутали», – добавил собеседник.
Не исключено, что британский самолет-разведчик хочет что-то сфотографировать на нашей территории, но вероятнее, что таким образом Запад британскими руками прощупывает ситуацию на предмет возобновления с нами взаимных наблюдательных полетов – пусть и не в том масштабе, что раньше, считает в свою очередь летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов.
«То есть Запад, вероятно, ищет точки налаживания с нами диалога и сотрудничества в целом. Москва может пойти навстречу Лондону и дать разрешение на пролет самолета-разведчика через территорию России при условии одобрения аналогичной заявки уже британской стороной», – указал он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через российскую территорию, а ВКС РФ поставлена задача не допустить нарушения границы. «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.
Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – сообщило Минобороны РФ. Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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Шойгу уличил Киев в сокрытии реальных потерь ВСУ
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Потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
Шойгу подчеркнул, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.
«Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он уточнил, что сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных.
По его словам, поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение против мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада.
«Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – заявил Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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Шойгу: Спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада
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Специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.
«Российское оружие в свою очередь в боях подтвердило свои лучшие качества», – сообщил министр.
Шойгу отметил, что Россия изучает захваченное западное оружие: «Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», – заявил Шойгу.
Министр заявил также, что на Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне.
Он добавил, что наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима.
«Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов», – сказал Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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Российские связисты передали инструкции отправленным Киевом «на убой» украинцам
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Минобороны показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса Западного военного округа, выполняющих задачи по ретрансляции радиосигналов для жителей освобожденных населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно»», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Связисты уверены, радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта. «А еще боятся те, кто ведет украинских солдат на убой. Глушат, выслеживают с беспилотников, пытаются уничтожить», – сказано в сообщении.
Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».
Белых мужчин перестали принимать в ВВС Британии
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Чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, Королевские ВВС Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, сообщили источники в военной сфере.
Sky News сообщает, что источники обеспокоены позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона в свете якобы исходящих от России и Китая угроз. Один из источников заявил, что глава ВВС «готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия».
«Я думаю, что его должны вызвать в министерство обороны и сказать: «Вот повестка в области обороны, выполняйте ее», – приводит ТАСС слова источника.
В самих ВВС заверили, что никакой паузы на прием белых рекрутов-мужчин не объявлялось. Однако другой источник Sky News подтвердил приостановку их приема на службу. Он счел поставленные цели «совершенно сумасшедшими», заметив, что у них нет «никакого научного или культурного обоснования».
В феврале министерства обороны США, рассуждая о ценностях американской армии, заявило, что вооруженным силам США «необходимы разнообразие, равенство и инклюзивность».
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Выставка захваченной у украинских националистов техники открылась в парке «Патриот»
В парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Министерстве обороны.
Сейчас выставка доступна для посещения делегаций, а для широкого круга посетителей начнет работу после 20 августа. Всего представлено более 450 экспонатов, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными.
Ранее Минобороны показало кадры с брошенной украинской техникой.
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Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия достигнет целей спецоперации
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Сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, ни у кого в НАТО нет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты», – цитирует ТАСС Шойгу.
По словам министра обороны, планы Запада добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. «Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», – указал Шойгу.
Он отметил, что объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войне против России.
«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», – сказал Шойгу.
По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», – подчеркнул Шойгу.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
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Эксперт: В Москве «сверяют часы» с военными, не присоединившимися к антироссийской кампании США
Московская конференция по международной безопасности проводится в правильном месте и в очень правильное время, во время форума «Армия-2022». Это позволяет не присоединившимся к антироссийским санкциям странам «сверить часы», заявил российский востоковед Евгений Сатановский.
Сатановский обратил внимание на то, сколько представителей иностранных военных ведомств присутствует на конференции.
«Несколько десятков одних только министров обороны, начальников генеральных штабов и их заместителей, включая такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Иран, Ирак, Алжир, Сирия, Малайзия, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Нигерия, Судан, Мали, Мавритания, Камерун, Гвинея, Эфиопия, Уганда, Бурунди, Венесуэла, Никарагуа, от которой прибыл ее главнокомандующий», – написал он в своем Telegram-канале.
Также на мероприятии присутствуют масса чинов пониже, военные эксперты и представители неправительственных организаций, в «которых легко угадываются профессиональные разведчики».
Эксперт напомнил, что представителей стран НАТО приглашают по традиции, «отдавая дань вежливости», но они столь же традиционно мероприятие российского Министерства обороны игнорируют. «Было бы странно, если бы в этом году было иначе – они, вообще-то, против нас на Украине воюют и явно разожженый ими там конфликт, несмотря на то, что к нему западный блок готовился долгие годы, складывается не в их пользу», – указал он.
В прошлые годы из-за пандемии коронавируса очное проведение конференции было невозможно, но в 2022 году, несмотря на операцию на Украине, ее проводят в срок, она проходит «более чем успешно», обратил внимание Сатановский.
«Благо одновременно в парке «Патриот», где идут все мероприятия, еще и военное событие года: «Армия-2022». Очень правильное место и правильное время для того, чтобы «сверить часы» с военными, первыми лицами ВПК и представителями оборонных ведомств крупнейших стран, не присоединившихся к антироссийской кампании Соединенных Штатов и их союзников по НАТО», – подвел итог эксперт.
Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» предприятиями оборонно-промышленного комплекса подписано и вручено госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей.
В Минобороны сообщали, что ведомство провело корректировку параметров государственного оборонного заказа с учетом опыта боевого применения техники на Украине.
Шойгу потребовал пересмотреть подход к обороне России на фоне вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможное размещение там ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
«В последнее время НАТО инициировала новый этап расширения альянса за счет вступления в военный блок Швеции и Финляндии. Утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет.
«Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки», – сказал Шойгу.
Он также заявил, что официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
Главе КБ «Радуга» вручили госконтракт на изготовление крылатых ракет большой дальности
Гендиректору АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» Сергею Богатикову на форуме «Армия-2022» вручили государственный контракт на изготовление крылатых ракет большой дальности воздушного базирования.
«Вручается государственный контракт на изготовление и поставку крылатых ракет большой дальности воздушного базирования», – передает ТАСС объявиление во время церемонии.
Кроме того, генеральному директору ООО «Военно-промышленная компания» Александру Красовицкому вручили во вторник на форуме «Армия-2022» государственные контракты на поставку бронетранспортеров БТР-82А и автомобилей «Тигр».
«Вручаются государственные контракты на изготовление и поставку бронетранспортеров колесных БТР-82А, на изготовление и поставку автомобилей специального назначения «Тигр», – объявили во время церемонии.
Также гендиректору ООО «Оружейные мастерские» Алексею Мураеву вручили государственный контракт на поставку автомобиля «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет».
Заместителю генерального директора концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Виталию Нескородову вручили государственный контракт на поставку перспективной системы управления авиацией и ПВО.
«Вручается государственный контракт на поставку перспективной автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной на базе ряда унифицированных комплексов средств автоматизации межвидового применения «Перспектива-АСУ», – объявили во время церемонии.
Поставка будет осуществляться в согласованной комплектации.
Ранее во вторник Министерство обороны в ходе форума «Армия-2022» заключило контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» по поставке в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500.
Шойгу заявил о вбросах для отвлечения внимания от военной биопрограммы США на Украине
Информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
«Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований. В настоящее время накоплен внушительный массив данных, который регулярно доводится до широкой общественности. Работа в этом направлении будет продолжена», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны.
«Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране еще в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде «Белых касок» в Сирии», – сказал Шойгу.
Он отметил также, что необходимость применять ядерное орудие на Украине, чтобы достичь целей спецоперации, отсутствует.
«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей», – заявил Шойгу.
По словам министра, главным назначением российских ядерных сил является сдерживание ядерного нападения. «Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», – добавил он.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
Минобороны подписало контракт на поставки С-500
Министерство обороны в ходе форума «Армия-2022» заключило контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» по поставке в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500.
«Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», – объявил диктор на форуме, передает РИА «Новости».
Под документом оставили подписи замминистра обороны Алексей Криворучко и заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Виталий Нескодоров.
В апреле в «Алмаз-Антее» сообщали, что С-500 уже запущена в серийное производство.
В июле 2021 года концерн и Минобороны подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сегодня известно об этих системах.
Минобороны заключило контракт по производству ракет «Оникс» с НПОМ
Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» получило государственный контракт по производству ракет «Оникс» на форуме «Армия-2022».
«Вручается государственный контракт на изготовление и поставку унифицированных противокорабельных самонаводящихся крылатых ракет комплекса «Оникс», – объявил диктор на церемонии, передает ТАСС.
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко вручил контракт гендиректору ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения» Александру Леонову.
Напомним, ракеты «Оникс» были задействованы в ходе специальной военной операции России на Украине. В апреле штаб группировки украинских войск был уничтожен ударами «Ониксов».
Глава ФСВТС допустил совместное производство истребителей Checkmate
Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, но и производить их в кооперации, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Могу подтвердить, что в настоящее время ведутся консультации с некоторыми иностранными заказчиками по вопросу сотрудничества в рамках проекта Checkmate. Стоит отметить, что параметры такого сотрудничества предусматривают не только поставку финальных изделий, но также и технологическую кооперацию», – цитирует РИА «Новости» Шугаева.
По его словам, Checkmate должен пройти определенный путь, прежде чем стать экспортным продуктом, хотя уже сегодня понятно, что его заявленные характеристики находятся на уровне существующих предложений от иностранных конкурентов и даже превосходят их. Поэтому, с учетом предполагаемой конкурентной цены, он будет востребован в своем сегменте.
«Хотелось бы отметить, что рынок однодвигательных истребителей – это очень большой сегмент в авиационной составляющей, и на этом рынке нас давно не было. С проектом Checkmate мы возвращаемся на этот рынок», – сказал глава ФСВТС.
Ранее на «Армии-2022» решили показать комплекс связи Checkmate.
Китай показал образцы военной техники на форуме «Армия-2022»
На стенде Китая на международном форуме «Армия-2022» представлены различные макеты образцов техники: самолеты, например, многоцелевой истребитель FC-31, беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотный вертолет AR-500C, бронированные машины, а также персональное снаряжение для солдат.
На стенде представлены несколько моделей истребителей.
«Самый известный самолет – JF-17. Делали совместно с Пакистаном, использовали российский двигатель РД- 93», – пояснила представительница Китая на стенде страны.
Из других известных самолетов истребитель J-31 (31001), аналог американского F-35 и российского Су-57, он известен своей малозаметностью и сверхманевренностью, передает РИА «Новости».
Кроме того, также продемонстрированы относительно недавно выпущенные бронированные автомобили, например, защитно-штурмовая машина Mengshi мощностью 300 лошадиных сил (схожа с российским «Тигром»).
Как рассказали на стенде Китая, также на форуме показан беспилотный вертолет AR-500C, он выполняет как военные, так и гражданские задачи: ведение тактической разведки и наблюдения, целеуказание и позиционирование, электромагнитные помехи, оценка ущерба, обнаружение минных полей, предотвращение лесного пожара. Максимальный взлетный вес – 450 килограммов, подниматься вертолет может на высоту до 4000 метров и может работать до 4 часов.
Помимо всего прочего, на стенде Китая представлено снаряжение для солдат, в частности, полный комплект для разведки и боя, включающий в себя бронежилет с кевларовыми пластинами, шлем, противоосколочные очки, а также информационные системы: камера для записи видео, «умные часы», планшет, расположенный на груди, и несколько раций. Комплект обеспечивает солдату способность собрать необходимую информацию и поделиться ею с другими солдатами. Бронежилет, рассказали корреспонденту агентства на стенде Китая, выдерживает попадание с 10 метров калибра 7.62. Также специальная экипировка включает в себя зимнюю куртку, спальный мешок, гамаши и другое снаряжение для солдат.
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