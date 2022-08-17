Трасс посоветовала британским рабочим «больше вкалывать»

Британские СМИ узнали, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны, посоветовала британским рабочим «больше вкалывать», когда занимала должность в минфине.

Guardian получила доступ к аудиозаписи высказываний Трасс, сделанных пять лет назад – тогда Трасс была главным секретарем министерства финансов. Она заявила, что «британские работники производят меньше за один час работы», это «некая комбинация умения и его применения».

«Если вы посмотрите на производительность, то она очень, очень отличается в Лондоне от всей остальной страны. Но, по сути, так исторически было в течение десятилетий», – приводит ТАСС слова политика.

Трасс заявила, что «частично это связано с образом мышления и отношением». Как она указала, «если вы поедете в Китай, то там это совершенно по-другому». Она полагает, что у «британской рабочей культуры» есть «фундаментальная проблема».

«Фактически, если мы хотим стать более богатой, более процветающей страной, то это должно измениться. Но я не думаю, что люди хотят изменить это. Мы говорим, что это Европа доставляет нам эти огромные проблемы, что все эти мигранты доставляют эти проблемы. Но на самом деле то, что нужно делать <…> – больше вкалывать. Это не очень популярный призыв», – сказала она.

В избирательном штабе заявили Sky News, что ее слова «вырвали из контекста», но «одна вещь сегодня ясна как никогда – необходимо дать толчок производительности, что ведет к более высоким зарплатам и лучшему качеству жизни рабочих во всей Великобритании».

Напомним, Трасс позиционирует себя как «ястреба», имея в качестве заявленного приоритета своей программы противостояние с Россией. Большинство членов Консервативной партии Великобритании собираются голосовать за Трасс на выборах премьер-министра страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Opinium.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД