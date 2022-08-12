Кандидата в премьеры Британии высмеяли за дырявый ботинок

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак пришел на дебаты в дырявом ботинке, за это его высмеяли читатели таблоида Daily Mail.

Фото опубликовало Newcastle Chronicle: Сунак пришел в дорогом костюме, однако на его ботинке заметили дырку, когда он закинул ногу на ногу. При этом он заявил, что «скорее проиграет гонку за пост премьера, оставшись верным своим ценностям, чем победит благодаря ложным обещаниям», передает РИА «Новости».

При этом многие читатели не поверили в искренность политика, а некоторые напомнили, что он уже не в первый раз пытается «быть ближе к народу», хотя является мультимиллионером.

«Бьюсь об заклад, ботинки прекрасно сочетаются с его костюмом за 3500 фунтов», – пошутил пользователь под ником My mate Frank.

«Он думает, что люди станут относиться к нему лучше, если он наденет пару поношенных ботинок? В моих глазах он становится все более ненавистной фигурой», – подчеркнул makaveli 1303.

«Для человека, владеющего миллионами, делать такое – значит держать публику за дураков!» – возмутился Fingeronthepulse.

«Жалкое зрелище, которое скорее оскорбит тех, кто не может позволить себе починить обувь!» – считает glenleven.

«Без сомнения, это последствия выстрела себе в ногу», – пошутил chrisncross.

«Риши Сунак, мультимиллионер в дырявых ботинках. Мы не поведемся на его тщательно срежиссированную попытку выглядеть так, будто он знает, что значит быть рабочим классом», – выразил мнение Harribelle.

«Да неужели??? Та же история как с той маленькой машиной, которую он заправлял во время бензинового кризиса. Вам не одурачить нас, Риши!» – возмутился nikolayesla.

«Выберите этого парня, и мы все будем носить дырявую обувь. Он уже доказал, что не разбирается в экономике», – подытожили читатели.

Супруга Риши Сунака – Акшата Мурти – дочь основателя IT-гиганта Infosys Нараяны Мурти. В ее собственности находятся 0,91% акций компании. Состояние семьи Сунака и Мурти оценивается в 730 млн фунтов.

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании.

В последнем туре победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тыс. человек. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.