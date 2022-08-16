Стало известно о растущем беспокойстве европейцев снижающимся уровнем жизни

Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов

Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.

«Доля российского рынка составляла 5% нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы», – передает РИА «Новости» слова Веббер.

Те, кто все-таки приезжают, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют, добавляет Веббер. И все же отель отмечает увеличение продолжительности проживания.

«Условия меняются ежедневно, и переориентироваться на другие рынки было не очень сложно. В текущих обстоятельствах мы не столкнулись с потребностью снижения цен, поскольку большинство наших ключевых в плане прибыли клиентов – из Европы, и они сейчас активно путешествуют», – пояснила Веббер.

Новым отелям, ранее ориентировавшимся на российских туристов, пришлось пересмотреть планы.

«Порядка 33% наших клиентов должно было быть из России и стран СНГ. Конечно, эти цифры пришлось полностью переосмыслить», – рассказал директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку. Отель открылся на Кипре в июне 2022 года.

Тем не менее, по его словам, немногие приезжающие из России – по-прежнему очень щедрые клиенты: такие гости бронируют роскошные люксы, дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.

Панайотис признается, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России сообщила, что количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось в первом полугодии 2022 года на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,6 млн визитов.

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