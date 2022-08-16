В Энергодаре заявили о непрекращающихся обстрелах со стороны Украины

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 17:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России
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В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза.
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар.
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Энергодаре заявили о непрекращающихся обстрелах со стороны Украины
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Украинские военные обстреливают жилые районы Энергодара, пытаясь вызвать ответный огонь по Никополю и Марганцу, где находятся иностранные журналисты, сообщили в администрации города.
«С 15 часов ведется постоянный артиллерийский огонь по жилым районам [Энергодара]. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, направленная на вызов ответного огня по населенным пунктам Никополь и Марганец, где в настоящее время находятся съемочные группы ведущих телеканалов из США, Британии, Польши и Литвы», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Ранее президент Украины Зеленский потребовал от Вооруженных сил России «убраться» с территории Запорожской АЭС и соседних районов безо всяких условий и заявил об опасности радиационного инцидента на станции для многих стран.
Накануне в Минобороны предупредили о готовящихся провокациях Вооруженных сил Украины на ЗАЭС, для реализации которых в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. В Минобороны предупредили о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы.
В понедельник власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. При этом Киев заявляет, что ЗАЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. В МИД России призвали Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем условия безопасности Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что в случае демилитаризации ЗАЭС, к которой призывал генсек ООН, станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
Украинские диверсанты подорвали опоры питающей АЭС в Курской области ЛЭП
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Диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Курчатовском районе Курской области 4, 9 и 12 августа украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», – передает сообщение ведомства ТАСС.
«Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», – отметили в ФСБ.
ФСБ и МВД разыскивают диверсантов, подорвавших ЛЭП в Курской области, и их сообщников, передает РИА «Новости».
Отмечается, что охрана объектов атомной энергетики усилена. Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».
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Наемники из Европы в суде ДНР не признали вину
Наемники из Хорватии, Британии, Швеции, воевавшие на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), не признали вину в суде Донецкой народной республики (ДНР).
Гражданин Швеции Густавссон Матиас, гражданин Хорватии Пребег Векослав и граждане Британии Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили не признали вину, передает РИА «Новости».
Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».
Хиллу предъявлено обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», а Хили – по статье «Пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте».
Между тем судья объявил, что обвиняемым грозит смертная казнь.
«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», – цитирует судью ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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В шведском наемнике опознали боевика с «Азовстали»
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Член украинской неонацистской группировки «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, опознал в гражданине Швеции Матиасе Густавссоне боевика с «Азовстали» с позывным Мыкола.
По словам члена движения «Медведи СС», он видел шведского наемника в специальном помещении завода «Азовсталь» под названием «Бастион», передает РИА «Новости». Там имелся интернет, и иностранцы получали возможность связываться с родными за границей.
Ранее пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело против британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава, которые обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Тем временем в Донецкой народой республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Шведский наемник рассказал о покупке гражданства Украины за 700 долларов
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Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Густавссон также рассказал, что помимо украинского гражданства, он за взятку приобрел украинское водительское удостоверение, передает РИА «Новости».
Кроме этого, он рассказал, что 24 февраля подписал контракт с украинскими войсками на службу в морской пехоте в качестве матроса на должность рулевого-моториста. Наемник подтвердил, что прав на управление морским судном, как и сертификата о прохождении соответствующих курсов, у него нет.
Матиас Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им было предъявлено обвинение. Свою вину они не признали.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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В США болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток
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Болельщицу с флагом Украины попросили удалиться с трибун во время матча квалификации турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской.
Как следует из сообщения журналиста Бена Ротенберга, болельщица с флагом Украины сидела на трибунах. Во время матча, согласно данным источника, одна из теннисисток обратила на нее внимание судьи. Арбитр встречи попросила болельщицу убрать национальный символ, но та отказалась, передает РИА «Новости».
Как отмечает Ротенберг, спустя некоторое время женщина покинула трибуны и стала прогуливаться с флагом по территории теннисного комплекса. Затем один из сотрудников службы безопасности попросил ее убрать флаг в свою машину, что она и сделала. После этого ей разрешили вернуться на трибуны.
Напомним, перед началом игры баскетбольной Евролиги в Каунасе во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке с баннером цветов флага Украины и надписью «Stop the war» («Остановите войну»). Баскетболисты «Црвены Звезды» не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики. Также фанаты «Жальгириса» во время встречи размахивали на трибуне флагом НАТО.
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В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова
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Российский журналист погибла под Донецком, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения – репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице», – написал он в своем Telegram-канале.
Как рассказал координатор незарегистрированной партии «Другая Россия им. Э. В. Лимонова» Михаил Аксель, Сулейманова была членом партии, занималась гуманитарной помощью в Донбассе, в частности, развозила продуктовые наборы, лекарства». Помимо гуманитарной деятельности, она была начинающим журналистом и снимала материалы для партийных соцсетей.
По словам Акселя, волонтер ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил. Повреждения свидетельствуют о том, что взрыв был большей мощности, чем сила взрыва «Лепестка», пишет ТАСС.
Уточняется, что врачи весь вечер пытались спасти жизнь девушки, но травмы оказались несовместимы с жизнью. 11 августа Сулейманова написала в своем Telegram-канале, что у нее первый выезд. Девушку похоронят в Нижнем Новгороде.
В июне представители СМИ ЛНР и России возложили цветы к установленному у Дома правительства республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе.
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Шойгу: Спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада
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Специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.
«Российское оружие в свою очередь в боях подтвердило свои лучшие качества», – сообщил министр.
Шойгу отметил, что Россия изучает захваченное западное оружие: «Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», – заявил Шойгу.
Министр заявил также, что на Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне.
Он добавил, что наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима.
«Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов», – сказал Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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СВР: Западные кураторы списали киевский режим со счетов
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Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и разрабатывают планы по оккупации части территории Украины, заявил представитель Службы внешней разведки России генерал-полковник Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
«Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации, по крайней мере, части украинских земель», – цитирует РИА «Новости» Матвеева.
По его словам, Запад во главе с США пытается сохранить свое ускользающее могущество.
«Запад слабеет, спотыкается, но все еще кажется себе очень могущественным. По нашим данным, в Белом доме всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру», – сказал Матвеев.
При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами либо игнорируется, либо трактуется как признак наступающей анархии, добавил он.
«Такой догматический подход, с одной стороны, смешон, а с другой – крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее», – подчеркнул Матвеев. «Чтобы выиграть время для консолидации и перегруппировки собственных сил, Вашингтон и его сателлиты постараются хаотизировать другие страны и регионы, превратить любые потенциальные, тлеющие или застарелые конфликты в «горячие точки», – пояснил представитель СВР.
По словам Матвеева, «в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета – от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке».
Ранее СВР констатировала «распродажу» Украины соседям из Польши.
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В США предрекли превращение Украины в «государство-обрубок»
Потеря доступа к Черному морю в результате российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву и превратит Украину в государство-обрубок, выразил мнение обозреватель National Interest Илья Тимченко.
«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», – приводит мнение Тимченко РИА «Новости».
Автор публикации предположил, что Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.
«Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», – говорится в статье.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что русские города Украины ждут прихода российской армии.
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Эксперт предположил причину детонации боеприпасов в Крыму
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«Стоит полагать, что в Крыму произошла очередная целенаправленная диверсия, имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в Джанкойском районе Крыма.
«Я считаю, что произошедшее было диверсией. Ранее в Крыму уже была атака на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. В обоих случаях сработала диверсионная разведывательная группа. И тут неожиданно происходит нечто подобное с возгоранием и детонацией боеприпасов. Сейчас говорят о том, что сперва загорелась трансформаторная подстанция. Может быть, с нее все и началось, но потом огонь почему-то аккуратненько перекинулся на склад, а не куда-нибудь еще», – заметил собеседник.
«Думаю, тут можно говорить о целенаправленных операциях. И понятно, что в Крыму действует группа профессионалов. К сожалению, пока у нас нет информации о том, что их поймали и ведут с ними следственные мероприятия», – отметил он.
«С нашей стороны в Крыму также ведется очень серьезная контрразведывательная деятельность. Это сложное, многоплановое мероприятие. Те, кто планируют диверсии, пытаются опередить действия наших контрразведчиков на несколько шагов, поэтому от их профессионализма зависит, как быстро будут пойманы диверсанты. Кроме того, возможно там действует не одна диверсионная группа, а несколько. Наверняка у них есть «сочувствующие», которые помогают в этой деятельности. Я уверен, что наши контрразведчики всех поймают и привлекут к ответственности», – подчеркнул эксперт.
«Что касается собственно диверсий, то у них есть три цели. Во-первых, команде Зеленского необходим медийный резонанс. В двух предыдущих случаях украинские патриоты кричали, что ВСУ якобы нанесли удары американскими HIMARS. В ответ наши ура-патриоты призывали ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне и так далее. Однако диверсионные мероприятия в прифронтовой зоне являются обычным делом», – полагает Леонков.
«Во-вторых, такие действия призваны отвлечь внимание общественности от поражений ВСУ на фронте. Позитивных новостей у украинской армии нет, анонсированного Зеленским контрнаступления на Херсон тоже нет. В-третьих, появилась информация о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному поставили задачу до 24 августа совершить какой-то тактический прорыв. Возможно эта диверсия – часть подобных планов», – отмечает собеседник.
«Украина пытается показать, что все деньги, которые ей выделяли страны Запада, были потрачены не зря. Вместе с тем американцы уже сказали о том, что новых поставок HIMARS ожидать не стоит. Это же касается фантазий на тему передачи Украине самолетов F-16. То есть Украине начинают лимитировать военную помощь, основываясь на достигнутых результатах на поле боя», – заключил Леонков.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. «16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было.
В День Военно-морского флота, 31 июля, штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
При этом специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
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Украинцев призвали эвакуироваться на освобожденные Россией территории
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобожденные Россией территории Украины.
«Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.
Ранее первые жители города Каменка-Днепровская Запорожской области получили российские паспорта. До этого российские паспорта получили первые жители города Токмака, который находится в Запорожской области недалеко от линии боевого соприкосновения.
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Зеленский заявил об опасности радиационного инцидента на ЗАЭС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об опасности радиационного инцидента на Запорожской АЭС и потребовал от Вооруженных сил России «убраться» с территории станции и соседних районов безо всяких условий.
«Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом по многим странам. Все зависит только от направления и силы ветра», – заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале президента Украины.
«Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – безо всяких условий», – подчеркнул Зеленский.
Он также предупредил, что «мир проиграет», если не защитит «одну атомную станцию». «Мир много десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет», – заявил Зеленский. Он также призвал к новым жестким санкциям против России и «Росатома».
Накануне в Минобороны предупредили о готовящихся провокациях вооруженных сил Украины на ЗАЭС, для реализации которых в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. В Минобороны предупредили о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы.
В понедельник власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. При этом Киев заявляет, что ЗАЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. В МИД России призвали Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем условия безопасности Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что в случае демилитаризации ЗАЭС, к которой призывал генсек ООН, станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
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ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские военные ведут массированный обстрел по Энергодару, где располагается Запорожская атомная электростанция, заявили власти города.
«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодара. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов
Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.
«Доля российского рынка составляла 5% нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы», – передает РИА «Новости» слова Веббер.
Те, кто все-таки приезжают, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют, добавляет Веббер. И все же отель отмечает увеличение продолжительности проживания.
«Условия меняются ежедневно, и переориентироваться на другие рынки было не очень сложно. В текущих обстоятельствах мы не столкнулись с потребностью снижения цен, поскольку большинство наших ключевых в плане прибыли клиентов – из Европы, и они сейчас активно путешествуют», – пояснила Веббер.
Новым отелям, ранее ориентировавшимся на российских туристов, пришлось пересмотреть планы.
«Порядка 33% наших клиентов должно было быть из России и стран СНГ. Конечно, эти цифры пришлось полностью переосмыслить», – рассказал директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку. Отель открылся на Кипре в июне 2022 года.
Тем не менее, по его словам, немногие приезжающие из России – по-прежнему очень щедрые клиенты: такие гости бронируют роскошные люксы, дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.
Панайотис признается, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России сообщила, что количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось в первом полугодии 2022 года на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,6 млн визитов.
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ВС России поразили семь пунктов управления украинских войск
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«За сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара ДНР, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182 районах», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов.
В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции. Так, 14 августа южнее Артемовска ДНР на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить. Их применение является прямым нарушением требований второго протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
Уничтожены: радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево ДНР и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Владимировка ДНР и Верхнополье Харьковской области.
Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка ДНР, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка Луганской народной республики и Чаривное Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе три реактивных снаряда систем залпового огня в районах населенных пунктов Новогнатовка ДНР, Каменка и Дорошенково Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили на Украине более 100 наемников из Польши и Германии.
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