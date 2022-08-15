Первые жители Каменки-Днепровской в Запорожье получили российские паспорта

Посол ЛНР: ВС Украины лишились предпоследней линии обороны в Донбассе

«Теряя рубежи линии обороны, Украина рискует остаться без военной и материальной помощи западных кураторов, а также навлечь на себя более пристальный контроль за переданным ей вооружением», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно, что союзные силы освободили завод Knauf в Соледаре (ЛНР), а также прорвали линию защиты ВСУ в Угледаре (ДНР).

«Та ситуация, которую называли простоем или пробуксовкой, на самом деле была осознанным процессом по перемалыванию фортификационных сооружений и военно-технических возможностей ВСУ», – рассказал Мирошник.

«На сегодняшний день процесс перемалывания практически завершен на линии Северск – Соледар – Артемовск. После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление. Сейчас уже этого рубежа у них практически нет. Поступает информация о том, что из этих городов на последнюю линию рубежа, это Славянск – Краматорск – Дружковка, отводятся командные пункты, вывозится документация», – отметил собеседник.

«Достаточно серьезное продвижение в Соледаре и активная работа в Северске говорят о том, что сейчас наши подразделения доразбирают эту линию обороны. В дальнейшем украинские войска либо отведут свои силы, либо их туда вытолкают», – полагает Мирошник.

Как отметил дипломат, для президента Украины Владимира Зеленского в качестве первоочередного вопроса сейчас стоит политический. «Ему очень не хочется констатировать, что ВС Украины опять прогнули, что опять они потеряли свои рубежи обороны. Поэтому они сейчас будут пытаться затянуть время, чтобы придумать какое-то оправдание потери очередного рубежа обороны», – сказал он.

«В первую очередь это будет оправдание для западных партнеров Украины, которые дают деньги и вооружение. Они еще больше задумаются, стоит ли продолжать спонсорство. Оставляя рубежи, Украина рискует по двум направлениям: во-первых, ее могут отстранить от переговорного процесса по поставкам вооружений, а во-вторых, Вашингтон и Лондон могут начать еще пристальнее следить за тем, как Киев использует их оружие», – заметил Мирошник.

Комментируя прорыв обороны ВСУ на Угледарском направлении, Мирошник отметил, что «там еще идет процесс, идет работа». «В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – сказал он.

«Очевидно, что выбор направления отступления у ВСУ не сильно большой. С Угледарского направления они будут отступать на северо-запад, на свой последний рубеж, который пока в состоянии удерживать – это Славянск – Краматорск – Дружковка», – полагает собеседник.

«Морально-психологический настрой у украинских военных также очень слабый. Это логично, учитывая поражения на фронте. На них очень сильно давит все происходящее. Их насильственно мобилизовали и бросили на передовую, где они попали под шквал огня. Достаточно свидетельств, что они покидают позиции», – рассказал дипломат.

«При этом говорить о массовой сдаче бойцов ВСУ в плен пока сложно, поскольку сейчас не так много контактных боев. Чаще всего ВСУ попадают под огневой шквал, когда сдаться в плен невозможно, но по мере отработки и зачистки крупных городов число сдавшихся в плен будет расти. Главное, чтобы они получали эту возможность, поскольку у них с одной стороны заградотряды, а с другой – огневая линия, и чтобы сдаться в плен нужно еще добежать», – отметил он.

«А у наших ребят настрой боевой. Это видно по результатам – есть движение в Авдеевке, Угледаре, Соледаре, Северске, то есть продвижение идет по всей линии фронта. Это всегда вселяет уверенность в своих силах и в том, что мы дойдем до выполнения поставленной задачи», – резюмировал Мирошник.

Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара.

«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.

Вместе с тем военкоры сообщили о том, что в Соледаре освобожден завод Knauf. Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.

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