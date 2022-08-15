Путин заявил о необходимости жестко реагировать на любые формы неонацизма и русофобии Путин указал на большие перспективы подготовки иностранных военных в России 15 августа 2022, 15:51 Текст: Вера Басилая

Большие перспективы наблюдается в подготовке иностранных военнослужащих, в повышении их квалификации в России, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот». «Тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер», – приводит ТАСС слова президента. Он заверил, что страна будет и впредь «энергично работать в этом важном направлении». Одновременно, указал Путин, Москва выступает за продолжение совместных военных учений со своими союзниками. «Как и раньше, приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений», – заявил глава государства. Президент отметил, что отработка сложных учебно-боевых задач важна для повышения воинского мастерства и качества военного управления, для совершенствования тактики и слаженности частей и соединений. «Убежден: развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом», – подчеркнул Путин. Ранее на форуме президент отмечал, что у России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь.

Ростех начал серийное производство САО «Флокс» и «Магнолия» 15 августа 2022, 09:25

Фото: t.me/rostecru

Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех начал серийное производство новейшего самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия», сообщили в пресс-службе корпорации. «120-миллиметровое орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха. Там добавили, что САО «Магнолия» построено на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она также оснащена 120-миллиметровым орудием, сочетающим в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета. По сообщению Ростеха, новые образцы техники «Уралвагонзавод» планирует представить в конце текущего года – начале следующего. Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) анонсировал показ на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новых разработок – танков Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевой машины поддержки танков БМПТ-72. В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов 15 августа 2022, 08:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Панорамный прицел командира для обзора поля боя и распознавания замаскированных объектов представил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на открывшемся международном военно-техническом форуме «Армия-2022». «Панорамный прицел командира ПКП предназначен для курсового обзора поля боя, обнаружения и распознавания замаскированных подвижных и неподвижных целей, измерения дальности до цели, прицеливания и ведения стрельбы по объектам с места и в движении», – передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга. Уникальный прицел производит Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в «Швабе»). Как отметили в пресс-службе, на форуме «Армия» «Швабе» традиционно проведет ряд переговоров и встреч, которые будут касаться установления нового и развития уже существующего партнерства, в том числе по научно-технической части и поставкам. Ранее гендиректор КМЗ Александр Новиков сообщил, что снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Новости СМИ2 Путин: Российские военные шаг за шагом освобождают Донбасс 15 августа 2022, 15:07

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Российские военные четко выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022». «Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», – сказал он. «Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», – приводит его слова ТАСС. Глава государства также выразил благодарность российским оружейникам за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации, передает РИА «Новости». Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными 15 августа 2022, 15:26

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот». «Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», – цитирует ТАСС Путина. Ранее глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Созданный с учетом опыта спецоперации броневик «Ахмат» показали на «Армии-2022» 15 августа 2022, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине. «Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка... Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна» (бронеавтомобиль производства «Ремдизеля»). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты», –рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович. Он подчеркнул, что «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации, передает РИА «Новости». «Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники», – пояснил Зарахович. Главный конструктор «Ремдизеля» заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС России. «Если у «Тайфунов» цикл изготовления был длительный, то у этих машин – в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача – производиться быстро и много», – добавил Зарахович. Ранее информированный источник сообщал, что бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном. Новую линейку гусеничных машин для комплексов ПВО впервые показали на «Армии-2022» 15 августа 2022, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Мытищинский машиностроительный завод» (ММЗ) впервые продемонстрировал на форуме «Армия-2022» новую улучшенную линейку гусеничных бронированных машин для различных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО). В демонстрационном центре концерна «Калашников» можно увидеть модели гусеничных машин ГМ-59955.15-01, предназначенные для транспортировки и обеспечения электропитанием аппаратуры и оборудования боевой машины ЗРК «Тор-М2», ГМ-569Б-01 для ЗРК «Бук-М», ГМ-5969-01 для ЗРК «Бук-М3», а также специальное корпусное колесное шасси для комплекса «Тор-М2К», сообщил источник ТАСС. «Новая наша разработка – это тяжелое шасси. Одна из наших опытных работ – это тяжелая машина. Здесь на ней восемь катков на один борт. Это мы пытаемся совершенствовать зенитный ракетный комплекс С-300В4. Одна из машин тоже здесь представлена», – сказал представитель ММЗ Федор Головашкин. Он также отметил, что гусеничная машина ГМ-5963 уже завершает предварительные испытания. «Сейчас она также уже завершает испытания предварительные, надеемся, что в следующем году пойдет в серию», – дополнил Головашкин. ММЗ производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники. На сегодняшний день выпускается 11 модификаций машин. Новости СМИ2 Новейший фрегат «Адмирал Головко» пообещали передать ВМФ в 2022 году 15 августа 2022, 09:37 Текст: Дмитрий Зубарев

«Северная верфь» планирует передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 до завершения текущего года, сообщил гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов на форуме «Армия-2022». «Фрегат «Адмирал Головко» планируем сдать в этом году. На «[Адмирале] Исакове» продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа – в 2024 году», – цитирует ТАСС Орлова. По словам Орлова, на верфи на разных стадиях строительства находятся 24 корпуса. В их числе шесть фрегатов проекта 22350, а также модернизированного проекта под этим номером, и четыре корвета, все корабли – носители управляемого ракетного оружия, в том числе восемь – носители крылатых ракет «Калибр-НК». Головной корабль проекта – фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – неоднократно принимал участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». На «Армии-2022» показали новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км 15 августа 2022, 12:03 Текст: Дмитрий Зубарев

«Росэлектроника» показала на «Армии-2022» новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили в холдинге. «Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема», – отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко. Как уточнили в пресс-службе холдинга, новая станция «Росэлектроники» обеспечивает перехват радиосингналов на расстоянии до 2500 км., передает РИА «Новости». Станция определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени. Станция смонтирована на шасси автомобиля «Камаз-1340». Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей. Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 километров и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени. Новости СМИ2 На «Армии» впервые представили прототип первого для ВС России беспилотного военного грузовика 15 августа 2022, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

На «Армии-2022» в экспозиции компании «Урал» впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил России беспилотного военного грузовика «Урал». Экспериментальный образец полностью лишён кабины и органов управления для человека. Как пояснили в компании, машина оснащена техническим зрением и прошла ряд предварительных испытаний. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота – то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме, передает РИА «Новости». В компании уточнили, что такая машина может быть использована для российских войск с целью перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой. Представленный на «Армии» образец исполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских. Ранее робот «Маркер» решили использовать в создании отечественных беспилотных грузовиков. На стенде Роскосмоса на форуме «Армия» показали беспилотник «Пузырек» 15 августа 2022, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Беспилотник «Пузырек», который может быть использован в том числе в качестве ударного дрона-камикадзе, представлен на стенде Роскосмоса на форуме «Армия-2022». Как сообщил ТАСС разработчик дрона, представитель компании «Полдень. 21-й век» Илья Таратонов, беспилотник способен нести полезную нагрузку до 2 кг. «Он предназначен для разведки и корректировки артиллерии. <...> На него можно вешать полезную нагрузку до 2 кг: тепловизоры, камеры. Да, можно [использовать как ударный], можно даже сделать модификацию одноразовой. По камере можно наводиться», – пояснил он. По словам Таратонова, разработка включает компьютер, наземную станцию управления. Радиус действия беспилотника составляет 2 км. Беспилотник может быть в том числе складным. «На самом деле он в рюкзак укладывается. Если кто-то попал в плохую ситуацию, лежит в овраге, с руки запускается, летит», – добавил он. Разработчик уточнил, что беспилотник был создан в инициативном порядке. Серийным производством беспилотников займется Ярославский радиозавод (входит в Роскосмос). «К концу этого года начнется серийное производство», – сказал Таратонов. Ранее РКК «Энергия» представила макет новой Российской орбитальной станции на «Армии-2022». Новости СМИ2 Путин: У России много союзников и единомышленников на разных континентах 15 августа 2022, 15:15 Текст: Елизавета Булкина

У России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Армия-2022». По его словам, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира.



«Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно», – передает слова Путина РИА «Новости». Он также добавил, что Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение. «Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии*, Африки. Готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – сказал он. «Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый», – сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом». Морской БЛА вертикального взлета и посадки показали на форуме «Армия-2022» 15 августа 2022, 15:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России впервые представило на международном форуме «Армия-2022» модель новейшего беспилотного летательного аппарата (БЛА) комбинированного типа. В частности, макет БЛА, показанный на стенде в выставочном павильоне, представляет собой аппарат с крылом для совершения полета в самолетном режиме и четырьмя роторами для вертикального взлета и посадки. Как поясняется в информационном буклете, беспилотник существует в трех основных весовых категориях: 30, 50 и 100 кг. Каждая из них имеет свою максимальную взлетную массу, массу полезной нагрузки, дальность и продолжительность полета, передает ТАСС. Основное назначение БЛА – воздушная разведка и доставка грузов, аэрофотосъемка, воздушная оптическая и тепловизионная разведка, определение координат целей, ретрансляция связи. Аппараты средней (50 кг) и тяжелой (100 кг) категорий, помимо этого, способны доставлять грузы массой от 10 до 25 кг и применять авиационные средства поражения. По словам представителя главкомата, аппарат может базироваться как на сухопутных аэродромах, так и на палубах кораблей. Размах крыла БЛА в легкой модификации составляет 3 м, в средней – 3,8 м, а в тяжелой – 6 м. Практический потолок – 3 тыс. м, дальность полета – от 650 до 1,5 тыс. м в зависимости от версии. Максимальная скорость аппаратов – 130-140 км/ч, масса полезной нагрузки – 4, 13 и 25 кг в легкой, средней и тяжелой модификациях соответственно. Продолжительность полета при максимальном взлетном весе БЛА составляет восемь часов для легкой модификации, десять часов для средней и 15 часов для тяжелой. Ранее ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона». Новости СМИ2 Роскосмос показал боевого робота «Маркер» на «Армии-2022» 15 августа 2022, 14:06 Текст: Алексей Дегтярев

На международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представлена роботизированная платформа «Маркер», ее показали Роскосмос и Фонд перспективных исследований. Боевая платформа «Маркер» разработана для отработки технического зрения, связи, навигации, автономного движения и группового управления, передает ТАСС. Этот робот – совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»). Разработчики позиционируют «Маркер» как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем. Ранее на форуме «Армия-2022» был представлен бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине. Новую ракету «Панциря» для борьбы с дронами представили на «Армии-2022» 15 августа 2022, 14:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Новую ракету комплекса ПВО «Панцирь» для борьбы с дронами и дистанционно управляемый боевой модуль системы охраны периметра «Прометей» впервые покажут на форуме «Армия-2022», сообщил вице-премьер Денис Мантуров. «В частности, здесь представлены линейка перспективных роботизированных комплексов на основе искусственного интеллекта, а также беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними, в числе которых новая ракета для зенитного ракетного комплекса «Панцирь». Впервые экспонируется также дистанционно управляемый боевой модуль системы «Прометей» для охраны периметров особо важных объектов», – передает РИА «Новости» слова Мантурова на пленарном заседании форума. Также на форуме впервые покажут глубоководный необитаемый аппарат «Клавесин-2Р», отметил он. Ранее сообщалось, что морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2Р» впервые представит ЦКБ МТ «Рубин» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Новости СМИ2 На «Армии-2022» представили новый выстрел для огнемета МРО-А 15 августа 2022, 14:24 Текст: Алексей Дегтярев

Новый выстрел для малогабаритного реактивного огнемета МРО-А в термобарическом снаряжении планируется представить на «Армии-2022», объявили в Ростехе. «Одной из ключевых новинок [форума] станет выстрел для малогабаритного реактивного огнемета в термобарическом снаряжении. Малогабаритный реактивный огнемет в термобарическом снаряжении МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях жилой и промышленной застройки, в оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС. Отмечается, что при малом калибре и весе в 4,7 кг огнемет имеет высокую эффективность при поражении врага. Этот огнемет принят на вооружение российской армией. Ранее на форуме «Армия-2022» представили роботизированную платформу «Маркер», ее показали Роскосмос и Фонд перспективных исследований.