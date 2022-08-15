Иран обвинил в покушении на Рушди его самого

Клинцевич перечислил причины агрессии Грузии против Абхазии

«Исторический путь Абхазии был очень непростым. И благодаря России сегодня существует эта независимая республика», – заявил газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий Франц Клинцевич, комментируя 30-летнюю годовщину грузино-абхазского конфликта.

«Первопричиной грузино-абхазского конфликта 30-летней давности стал развал Советского Союза. Абхазия просто не хотела жить в составе Грузии, куда ее изначально отправили большевики. В конечном итоге Сухум отстоял свою независимость, хотя тогда бороться за свои демократические свободы было, мягко говоря, непросто», – сказал лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

«Я тогда был подполковником, и сам видел, насколько была важна для абхазов независимость от Грузии. При этом вопросы взаимоотношений с Москвой были просто ключевыми для этого народа. Они не хотели жить там, где нет России», – заметил собеседник.

Эксперт также отметил, что в период конфликта ярко проявлялся так называемый окраинный национализм. «Если бы не вот этот абсолютно беспринципный грузинский национализм, можно было бы добиться каких-то договоренностей об автономии. Но грузинской стороной, исходя из национального шовинизма, было сделано очень многое, что оттолкнуло сначала абхазов, а потом и осетин», – пояснил он.

«Тут уместно вспомнить и 2008 год. По своей оснащенности грузинская армия на тот момент была очень боеспособной. И большую роль в этом сыграла постоянная поддержка НАТО. Они занимались и вопросом подготовки кадров, и военно-техническим аспектом. И если бы тогда в процесс не вмешалась Россия, то не было бы ни Осетии, ни Абхазии», – напомнил эксперт.

«И республики прекрасно понимают, кто помог им сохранить желаемую независимость. Равно как и другие субъекты постсоветского пространства, где долгое время сохранялась напряженность. И сегодня, говоря о 30-летней годовщине, можно смело заявить, что именно благодаря России существует независимая республика Абхазия, которая все еще стремится к нам», – заключил Клинцевич.

В воскресенье в Абхазии прошли памятные мероприятия, посвященные 30-летию со дня начала грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. В городах и селах возложили цветы к памятникам погибших.

Президент республики Аслан Бжания обратился к добровольцам того времени с благодарностью. «Прошло 30 лет с того дня, когда власти Грузии начали войну против нашей страны, но мы не дрогнули. Сильный и храбрый народ в едином порыве встал на защиту своей Родины. Мы всегда будем благодарны каждому добровольцу, пришедшему по зову сердца нам на помощь», – говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба.

«Наш выдающийся лидер Владислав Ардзинба сделал все, чтобы привести народ к великой победе. Из поколения в поколение будет передаваться память о страшных днях войны, в наших сердцах всегда будут живы родители, братья и сестры, невинно убиенные дети. Вечная память славным защитникам Отечества», – цитирует президента ТАСС.

Напомним, 14 августа 1992 года на территорию Абхазии вошли войска Госсовета Грузии под видом необходимости охраны железной дороги. Верховный совет Абхазии расценил эти действия как подготовленную оккупацию территории суверенного государства.

В результате войны, которая длилась 413 дней и закончилась выдворением грузинских войск, погибли около 3 тыс. человек, еще порядка 5 тыс. были ранены, 200 числятся пропавшими без вести.

Несмотря на то, что формально конфликт был завершен 29 лет назад, мирный договор между Абхазией и Грузией до сих пор не подписан.