Напавшего на писателя Рушди арестовали в США

Мужчина, напавший в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, был арестован за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени, сообщили в полиции штата.

«12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. Матар… доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке», – приводит РИА «Новости» сообщение полиции.

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на нападение на британского писателя.

«Генеральный секретарь был потрясен, узнав о нападении на писателя Салмана Рушди. Насилие ни в коем случае не может быть реакцией на сказанные или написанные другими слова при осуществлении ими свободы мнений. Генеральный секретарь желает Салману Рушди скорейшего выздоровления», – приводит ТАСС комментарий представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Ранее сообщалось, что писатель Салман Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, находится на искусственной вентиляции легких. Вероятно, он лишится одного глаза.

В пятницу утром неизвестный мужчина набросился на писателя Салмана Рушди с ножом, когда он готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Нападавший был задержан на месте преступления. Позднее полиция установила его личность. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.

Роман Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Книга запрещена в ряде стран.