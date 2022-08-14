Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

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14 августа, воскресенье | Последнее обновление — 19:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова: Запад не пускает специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый.
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а значит, еще не всё было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань
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Делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань, сообщил МИД острова в Twitter.
«Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию», – приводит твит РИА «Новости».
По информации Американского института на Тайване (который де-факто выполняет роль посольства США на острове), в делегацию вошли пять политиков. Их поездка в Тайбэй 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион.
Предполагается, что конгрессмены встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и острова, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы.
В пятницу в Белом доме заявили, что США продолжат проводить свои военные корабли через Тайваньский пролив и направлять самолеты для пролетов над ним.
Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Китай обвинил США в попытке изменить статус-кво Тайваньского пролива.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
ВС России добились военного успеха в Харьковской области
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Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Как отмечают эксперты, это самое существенное продвижение к северо-востоку от окраин Харькова за последнее время.
«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал взятие поселка Уды на севере Харьковской области. «Бои на подступах к этому поселку шли несколько недель. В последнюю неделю там удалось добиться успехов, которые привели к тому, что ВСУ бежали из поселка. Это самое существенное продвижение со времен недавнего освобождения Борщевой к северо-востоку от окраин Харькова», – написал он в Telegram-канале.
Конашенков добавил, что в результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
По его словам, ВС России поразили за сутки пять украинских пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой народной республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харькове, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живую силу, вооружение и военную технику в 151 районе.
«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и девять единиц военной техники», – отметил Конашенков.
Кроме того, уточнил он, «сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники».
Также в ведомстве подчеркнули, что «в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой народной республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь».
В частности, отметили в Минобороны, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановки Донецкой народной республики и Искровки Кировоградской области», – сообщил Конашенков.
Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске ДНР и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.
Конашенков заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Град», взвод орудий «Гиацинт-Б» и семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах населенных пунктов Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка ДНР.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики и Глубокое Харьковской области», – отметили в ведомстве.
По словам Конашенкова, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе в ЛНР ракета «Точка-У» и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР и Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии в воскресенье открыли огонь по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив пять снарядов.
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Министру во Франции припомнили слова о «до ужаса» эффективных санкциях к России
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Французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.
Как напомнил колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур, Ле Мэр обещал вести тотальную экономическую войну с Москвой, передает РИА «Новости».
Шнур указывает, что с тех пор курс рубля укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра существенно ослаб. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос. Шнур заявил: «Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!».
Евро же практически сравнялся с долларом, за что Шнур назвал власти Франции и ЕС дилетантами, неудачниками и невеждами. «Мы уже дожили до того, что выражение «голодные бунты» касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?» – заявил он, отметив, что Франция «катится в пропасть» вместе со всем Евросоюзом. Он подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за запрет российских СМИ и курс на отказ от российского топлива.
Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.
В парламенте Швейцарии признали утрату страной нейтрального статуса
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Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, так как утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России, заявила депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю.
Швейцарская народная партия – член правительственной коалиции, крупнейшая политическая сила в парламенте – выступает против санкций в отношении России, поскольку считает их противоречащими нейтральному статусу, передает ТАСС со ссылкой на Tribune de Geneve.
Амодрю заявила, что из-за санкций ее страна «порвала со своим легендарным нейтралитетом». В результате Швейцария не может предложить свои посреднические услуги в отношении ситуации на Украине, добавила она.
Амодрю напомнила, что в 2021 году Швейцария приняла у себя саммит России и США, но «сегодня это достижение поставлено под вопрос участием в санкциях ЕС против России». Она считает, что «следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира», но Швейцария «оставила поле свободным, чтобы эту роль сыграли другие страны».
По мнению Амодрю, Швейцария не должна «применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои добрые услуги». Подчеркивается, что «крайне важно быть нейтральным», это позволило бы «усадить стороны за стол переговоров». Однако правительство «выбрало противоположный путь», сказала она.
Напомним, представитель швейцарского МИДа Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, так как 24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Москва ответила, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины.
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Бойцы «Кракена» бросили раненого командира при отступлении в Донбассе
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Бойцы украинского нацподразделения «Кракен» бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе.
Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона «Кракен».
«Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня», – передает РИА «Новости» слова попавшего в плен командира взвода нацподразделения «Кракен» Дмитрия Стрельникоав.
Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали.
«Руку я потерял вследствие того, что я два дня ползал по лесу. Если бы мне в этот момент была оказана медицинская помощь, ни о какой потере руки не было бы быть и речи. Военные, которые брали меня в плен, не могли меня вывезти потому, что стреляли, из-за этого я потерял руку», – рассказал командир.
По словам Стрельникова, когда украинские военнослужащие выходили на задание, их заверили, что обстановка спокойная, и скрыли, что идет наступление сил России и республик Донбасса.
Ранее в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.
Эксперт объяснил логику ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС
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Вынуждение России уйти с территории Запорожской атомной станции и запустить на ней все шесть энергоблоков является главной задачей Киева, заявил политолог, экономист Иван Лизан.
«Задача-максимум для Киева – вынудить Россию уйти с территории атомной станции и запустить на ней все шесть энергоблоков. Это позволит Киеву с меньшими проблемами пережить холодное время года и даже заработать на экспорте электричества в Евросоюз» – написал он в своем Telegram-канале.
Лизан напомнил, что в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал потенциальный доход от продажи электроэнергии в ЕС в районе 70 млрд гривен в год по деньгам и 2,5 ГВт по мощности. «Без Запорожской АЭС Украина не сможет быть пауэрбанком Европы. Под угрозой окажется и просто обеспечение подконтрольной киевской власти территории электроэнергией» – отметил он.
По его словам, Киев устроит выгорание электроподстанций с трансформаторами и разрушение ЛЭП, с которых электроэнергия выдается на неподконтрольные Киеву территории. «В таком случае там будет новый – после отключения газа – гуманитарный кризис, а проведение референдума окажется под угрозой срыва. Решать нужно будет не электоральные проблемы, а обеспечение населения дровами и буржуйками для приготовления пищи» – уточнил Лизан.
Кроме того, он полагает, что это позволит сорвать подключение Запорожской АЭС к единой энергосистеме России, что – с учетом 6 ГВт мощности станции – ослабит европейскую и синхронизированную с ней украинскую энергосистемы.
«Параллельно Киев поддерживает падающий интерес к своей войне с Россией и добивается выделения 5-8 млрд долларов ежемесячно. Ничего (кроме российских систем ПВО) не мешает Киеву обстрелять трансформаторы и линии электропередач возле станции, после чего весь освобожденный юг окажется без электричества. Апеллировать к ЕС и США бесполезно: они и в теме, и в доле» – написал он.
Лизан уточнил, что полностью защитить станцию можно только после наступления на юге, но перед этим нужно освободить Донбасс. Как промежуточный вариант – остановить станцию, после чего она перестанет интересовать Киев, который переключит своих артиллеристов на другие цели.
Ранее украинские войска опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
Накануне в МИД заявили, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Власти Запорожской области предложили остановить ЗАЭС
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Руководство Запорожской области предлагает остановить работу Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов сообщил в Telegram, что «в связи с продолжающимся обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил, местные власти предлагают остановить этот объект во избежание ядерной катастрофы».
Россия считает, что затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не стоит. По словам Ульянова, «было бы хорошо провести его в конце августа – начале сентября, но не все зависит от нас», передает ТАСС.
Он отметил, что «это очень деликатное мероприятие, очень чувствительное», требуется «согласовать заново маршрут передвижения, вопросы безопасности, примерный график работы, как долго миссия пробудет на станции». Ульянов указал, что «все это проговаривали в мае-июне, но теперь работу нужно начинать заново».
Ульянов сказал, что департамент безопасности Секретариата ООН не смог внятно объяснить, почему в последний момент заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, Россия и МАГАТЭ «очень плотно работали в мае – июне и подготовили визит», но департамент безопасности Секретариата ООН, который должен был просто «дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район», заблокировал поездку.
При этом Ульянов обвинил Financial Times в искажении его слов о возможности визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС: «Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение».
В интервью «Известиям» Ульянов говорил, что трудно точно назвать сроки возможного визита Гросси, который, вероятно, «обозначит какой-то ориентир». Ульянов предположил, что визит состоится «в самом конце августа – начале сентября». Однако Financial Times утверждает, будто Ульянов заявил, что «визит Гросси не сможет состояться раньше» этого срока. При этом материал Financial Timesвышел под заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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В МИД Украины отреагировали на скандал в Вене
Посольство Украины в Австрии взаимодействует с австрийской полицией в рамках расследования ДТП в Вене с участием машины украинского дипломата, сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.
«Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП», – написал Николенко в Facebook*(соцсеть запрещена в России, как экстремистская), передает ТАСС.
Он отметил, что «дипломатический статус не дает сотрудникам украинских дипломатических учреждений права нарушать правила дорожного движения и подвергать других людей опасности». Также Николенко отметил, что решение по участнику ДТП будет принято по итогам расследования.
Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.
Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.
«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.
Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.
Amnesty International захотела узнать, «что именно пошло не так»
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Доклад Amnesty International о нарушениях военного права Украиной проверят «независимые эксперты», сообщила организация.
В немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые ожидались. В частности, это касается и «последовавшего заявления и реакции Международного секретариата на публичную критику», передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.
Amnesty International выразила желание участвовать в «обработке», чтобы «понять, что именно пошло не так и почему». Организация заверила, что стремится «извлечь уроки и улучшить работу в области прав человека», поэтому исследование будет «тщательным». Детали определят на следующей неделе после того, как национальные бюро организации, включая украинское, внесут свой вклад.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая военную технику в городах. После публикации доклада организация подверглась нападкам со стороны Киева и его союзников. Amnesty заявила, что не изменит своим стандартам, однако позднее все же извинилась. Извинения не устроили Киев. Глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что покидает пост. Шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг также покинул организацию из-за доклада по Украине.
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Эстония объяснила разрыв сотрудничества с Китаем его отказом осудить Россию
Одной из причин, по которой Эстония решила прекратить сотрудничество с Китаем в формате «16+1», стал отказ Пекина осудить российскую спецоперацию на Украине, сообщил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу заявил, что позиция Китая в данном вопросе «определенно была фактором», который Эстония «учитывала при принятии решения». Отмечается, что Эстония «проконсультировалась с рядом союзников». Рейнсалу утверждает, что формат «16+1» не имел значительного политического результата. Он сказал, что отношения с Китаем будут вести через ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Формат «16+1» является форматом сотрудничества Китая и стран Восточной и Центральной Европы. Источники сообщают, что Эстония и Латвия, которая тоже решила прекратить сотрудничество с Китаем, уговаривали другие страны последовать их примеру. Несколько государств рассматривают такую возможность, но решение зависит от того, кто там находится у власти в данный момент, заявил источник.
Осенью 2021 года с Китаем поссорилась Литва, открывшая официальное представительство Тайваня. Кроме того, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой практики КНР в отношении уйгуров названы «геноцидом» и «преступлением против прав человека». Вильнюс объявил о выходе из формата «17+1».
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СМИ: Запад резко сократил поставки оружия для ВСУ
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Страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, следует из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко.
По данным инфографики, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки, передает «Московский комсомолец».
Также после всплеска в июне сильно снизились поставки вертолетов и дальнобойных ракетных систем, включая HIMARS.
Значительно снизился и подвоз техники. Если раньше подвозили более 200 единиц в месяц, то в июне и июле практически ничего нет.
В начале августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поставка США Украине вооружений сопровождается не только инструктажем, они также выполняют функцию наводчиков, что свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия.
Ранее в США усомнились в способности Запада долго содержать Украину.
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Диетолог назвал дневную норму потребления меда
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Молодым здоровым людям рекомендуется употреблять не более двух-трех чайных ложек меда в день, а людям с определенными заболеваниями — не более одной, сообщил доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Людям с ожирением, диабетом, атеросклерозом, гипертонией и т. д. нужно есть мед очень осторожно, не больше чайной ложки в день. Если человек молодой, спортивный, энергичный, то может побольше, две-три чайные ложки в день», – передает ТАСС слова диетолога. Гинзбург отметил, что основной фактор риска при употреблении меда – это высокое содержание сахара.
По словам диетолога, аллергия на мед может возникнуть в любом возрасте. «Людям с аллергической настроенностью, даже если у них нет аллергии на мед, есть мед следует очень осторожно. Половину чайной ложки в день», – отметил Гинзбург. Кроме того, по его словам, мед содержит кислоты, продукты, раздражающие желудок, поэтому чрезмерное его употребление может привести к развитию язвенной болезни, а также гастрита.
При этом мед может помогать при простуде, а также истощенным и ослабленным людям, так как он является источником быстрых углеводов и биоактивных веществ, которые дают энергию организму, добавил диетолог.
14 августа в России отмечается Медовый спас.
Ранее сенаторы Сергей Митин (Новгородская область) и Алексей Майоров (Калмыкия) предложили ввести в законодательство понятия «мед» и «медовый продукт».
В Гагаузии анонсировали протесты под девизом «Хватит нас доить!»
Массовые протесты в Кишиневе с участием жителей Гагаузской автономии неизбежны, они пройдут во второй половине августа, заявил общественный активист из Комрата (столица региона) Юрий Новак.
Гагаузия – автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
«Уже больше месяца жители Гагаузии пытаются обратить внимание центральных властей на беспредельно растущие цены на энергоносители, товары и услуги. За полгода население Молдовы стало еще беднее. Нас не услышали. Жители автономии устали от молчания и приедут в Кишинев, чтобы там провести протесты. Мы планируем это сделать до 27 августа, ко Дню независимости Молдавии», – передает РИА «Новости» слова Новака кишиневскому изданию Enews.md.
Общественный активист отметил, что акция пройдет под девизом «Хватит нас доить!». По словам Новака, к протестам гагаузов присоединятся жители и других регионов Молдавии.
«Будем добиваться своих законных прав. Мы создали в соцсетях группу: «Мы против повышения цен в Молдове», в которую записываются участники будущей акции, это люди со всей республики, включая жителей Кишинева, уже идет работа по координации действий. Все необходимые законом процедуры будут соблюдены», – подытожил Новак.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в условиях энергетического кризиса запретила перевозку дров ночью ради борьбы с незаконной вырубкой лесов.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
Франция увидела «угрозу в непосредственной близости» от Финляндии и Швеции
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Елисейский дворец, заявив об «угрозе в непосредственной близости» от этих стран.
Париж считает, что «этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них». По мнению властей Франции, вступление Финляндии и Швеции в НАТО «внесет значительный вклад в коллективную позицию и европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, Финляндия не увидела роста напряженности с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО. Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Решение о вступлении новых стран в НАТО должны ратифицировать все члены альянса, свыше 20 стран (из 30) это уже сделали. Турция заявила, что не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
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Мощный взрыв прогремел в торговом центре в Ереване
Взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
«В торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна.
По его словам, на месте работают отряды пожарных спасателей.
Восточный фланг НАТО обратился к США за помощью
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Страны на восточном фланге НАТО обращаются к США с просьбами ускорить поставки им вооружений, пишут СМИ.
Так, власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство. Как заявил канцлер минобороны Эстонии Кусти Сальм, «с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», требуются РСЗО HIMARS, беспилотники Reaper и контрбатарейные радары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Польша ожидает от США заказанные ранее ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams. Власти Польши и США недавно обсудили необходимость обеспечения того, чтобы оборонное производство в США более оперативно реагировало на растущие угрозы.
В Пентагоне заявили, что странам Запада нужно будет восполнить военный потенциал после передачи вооружений Украине. Издание сообщает, что страны на восточном фланге НАТО также считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе.
Напомним, США сообщили о переброске в Европу 2,4 тыс. военнослужащих, которые будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты воздушного фланга НАТО».
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