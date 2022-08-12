США обещали сохранить военное присутствие в районе Тайваня

США продолжат проводить свои военные корабли через Тайваньский пролив и направлять самолеты для пролетов над ним, сообщил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете нацбезопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

США намерены продолжить «проведение стандартных проходов через Тайваньский пролив и пролетов в предстоящие несколько недель». По словам Кэмпбелла, США намерены «предпринимать спокойные и решительные шаги для поддержания мира и стабильности» в ответ на действия Пекина. Вашингтон продолжит «оказывать поддержки Тайваню». «Эти шаги в целом ряде областей будут предприниматься в предстоящие недели и месяцы, так как речь идет о долгосрочной задаче», – приводит его слова ТАСС.

Кэмпбелл обвинил Китай в том, что действия Пекина «полностью противоречат целям мира и стабильности», являясь «частью усиленной кампании по оказанию давления на Тайвань, которая не закончилась». США считают, что эта кампания «продолжит разворачиваться в ближайшие недели и месяцы». По словам Кэмпбелла, Китай хочет «запугать» Тайвань и «подорвать его устойчивость».

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Китай обвинил США в попытке изменить статус-кво Тайваньского пролива.

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