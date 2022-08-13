СМИ: В Германии начали массово скупать обогреватели

В немецких хозяйственных магазинах резко вырос спрос на обогреватели и солнечные панели: многие немцы опасаются резкого сокращения поставок газа из России, сообщает France 24.

По словам одного из покупателей в хозяйственном магазине Берлина, он собирается утеплять дом, и закрепляет специальный материал за обогревателями, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

При этом есть и такие жители Германии, которые опасаются, что зимой у них не будет электричества, задумываясь о необходимости покупки электронного нагревателя.

Продавцы хозмагазинов отмечают, уже несколько месяцев электрические нагреватели, а также солнечные батареи расходятся как горячие пирожки.

«Это идеальное решение для тех, кто хочет быть полностью самостоятелен и производить свое собственное электричество. Это для тех, кто хочет быть готов ко всему», – считает менеджер одного из немецких супермаркетов Максим Хак.

Сообщается, что половина всех немецких домохозяйств отапливаются газом. Новым ключевым словом становится «энергетическая сдержанность». Крупнейший немецкий арендодатель будет предоставлять полмиллиона жилищ, в которых температура ночью будет снижена до 17 градусов Цельсия.

«Для меня это не проблема. Нам в Европе не на что жаловаться. В мире очень много стран, которые прекрасно обходятся без комфорта, к которому мы, европейцы, привыкли», – заявила жительница Берлина.

Пенсионер Хайнц Штайрайф подготовлен. Этой зимой пенсионер будет использовать печку, он также купил походную плиту и канистру с бензином.

По словам представителя потребителей Джошуа Йана, люди с небольшим уровнем дохода уже по возможности откладывают деньги, выключили отопление, но даже так они не смогут осилить новые цены на энергию.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.

Позже глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.