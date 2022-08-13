СМИ: В Германии начали массово скупать обогреватели

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13 августа, суббота | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Поселок Пески освобожден от украинских националистов
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а, значит, еще не все было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: В Германии начали массово скупать обогреватели
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В немецких хозяйственных магазинах резко вырос спрос на обогреватели и солнечные панели: многие немцы опасаются резкого сокращения поставок газа из России, сообщает France 24.
По словам одного из покупателей в хозяйственном магазине Берлина, он собирается утеплять дом, и закрепляет специальный материал за обогревателями, передает RT со ссылкой на ИноТВ.
При этом есть и такие жители Германии, которые опасаются, что зимой у них не будет электричества, задумываясь о необходимости покупки электронного нагревателя.
Продавцы хозмагазинов отмечают, уже несколько месяцев электрические нагреватели, а также солнечные батареи расходятся как горячие пирожки.
«Это идеальное решение для тех, кто хочет быть полностью самостоятелен и производить свое собственное электричество. Это для тех, кто хочет быть готов ко всему», – считает менеджер одного из немецких супермаркетов Максим Хак.
Сообщается, что половина всех немецких домохозяйств отапливаются газом. Новым ключевым словом становится «энергетическая сдержанность». Крупнейший немецкий арендодатель будет предоставлять полмиллиона жилищ, в которых температура ночью будет снижена до 17 градусов Цельсия.
«Для меня это не проблема. Нам в Европе не на что жаловаться. В мире очень много стран, которые прекрасно обходятся без комфорта, к которому мы, европейцы, привыкли», – заявила жительница Берлина.
Пенсионер Хайнц Штайрайф подготовлен. Этой зимой пенсионер будет использовать печку, он также купил походную плиту и канистру с бензином.
По словам представителя потребителей Джошуа Йана, люди с небольшим уровнем дохода уже по возможности откладывают деньги, выключили отопление, но даже так они не смогут осилить новые цены на энергию.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Позже глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
В Молдавии признали отсутствие денег для платежа Газпрому в августе
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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить – это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», – сказал Чебан в интервью изданию Newsmaker.md, сообщает «Интерфакс».
Он надеется, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.
«При существующей методологии расчета тарифов не вижу, как мы можем просить повышать его. Даже если мы будем просить повышения тарифа, Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь, – это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал. Объемы потребления газа в августе не такие большие. Я думаю, что это должны принимать во внимание все акционеры. Тем более что со стороны правительства есть понимание и готовность отсрочить нам платежи по выплате НДС в бюджет», – заключил Чебан.
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
Молдавия подписала контракт об аудите долга перед Газпромом
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Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co, проверка будет завершена до 30 января 2023 года, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
«Агентство публичной собственности подписало договор о приобретении услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаз» перед Газпромом и «Факторинг-Финанс» с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании», – написал он в своем Telegram-канале.
Спыну уточнил, что обе компании обязуются провести аудит долгов за газ, поставленный в Молдавию, до 30 января 2023 года.
По его словам, контракт был заключен процедурой прямых переговоров в соответствии с положением комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13.07.2022.
Ранее глава компании Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
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Шредер подал в суд на правительство Германии
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Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии, сообщил адвокат экс-главы правительства Германии Михаэль Нагель.
По его информации, иск был подан в административный суд Берлина. Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. При этом адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера и приостановке его работы является незаконным», – передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Во время своей поездки в Москву Шредер на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.
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Западные СМИ признали энергетическую победу России
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Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению автора, это можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались». Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь немного ниже 11 млн в январе. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», – передает РИА «Новости» его слова.
Вторым показателем автор назвал цену на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. «По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», – сказал он.
Последний показатель успеха России, по мнению Бласа, носит политический характер – еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас.
«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», – предупредил автор.
Как при этом отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», – резюмировал Блас.
Тем временем федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российскую сторону забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить импортировать газ.
«Забирайте же ее. Она здесь», – передает ТАСС его слова.
При этом Шольц назвал верным стремление снизить зависимость от российского газа с учетом падения его импорта.
«Мы должны сделать так, чтобы все знали, что есть проблема – энергоснабжение. Потому что мы просто не можем полагаться на предложения последних нескольких десятилетий, которые всегда говорили, что Россия будет поставлять газ, что бы ни происходило. Ответ таков: газовых санкций со стороны Европы нет, а поставки [газа] все равно сокращаются. Это верный признак того, что мы поступили правильно, когда начали в конце прошлого года заниматься вопросом о том, что на самом деле происходит», – считает Шольц.
Ранее в посольстве России сообщили, что поставка в Германию отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта, нужно подтверждение, что она не подпадет под санкции.
В Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока».
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил: турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
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Шольц исключил прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
По его словам, ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не простые граждане. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», – сказал Шольц, говоря о возможности запрета на визы для российских граждан, сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что ЕС ранее принял решение «о масштабных санкциях» против России, которые «затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». «Мы это, наверняка, будем продолжать», – добавил канцлер.
Он пояснил, что это ослабило бы эффективность санкций, «если бы они были направлены против всех, включая невиновных».
Кроме того, Шольц утверждает, что пока не задумывался над вопросом, когда президент России Владимир Путин снова сможет посетить Германию с визитом. Канцлер заявил, что «одно ясно: война [специальная военная операция России на Украине] должна быть прекращена».
Глава правительства снова подчеркнул, что речь не может идти о «навязанном [Россией] мире». «Это не может случиться и не случится», – утверждал он.
Шольц также скептически оценил возможность посредничества экс-канцлера Герхарда Шредера в отношениях с Россией. «Я не знаю», – сказал он, отвечая на вопрос, может ли себе представить это. В то же время Шольц отметил, что было бы «достойным похвалы бизнесом» побеспокоиться о том, чтобы Россия забрала находящуюся в ФРГ турбину для «Северного потока».
Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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Мэр Берлина легко поверила заявлению пранкеров о «краже» гумпомощи на Украине
Мэр Берлина Франциска Гиффай не удивилась заявлению пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) о «краже» на Украине гумпомощи, выделенной Евросоюзом.
Пранкеры разговаривали с мэром Берлина, представившись мэром Киева Виталием Кличко. Розыгрыш опубликован в Telegram-канале пранкеров Russiacalling. «Кличко» поблагодарил Франциску Гиффай за гумпомощь, выделенную Евросоюзом, но оговорился, что некая часть на Украине была разворована. У бургомистра новость о воровстве гумпомощи не вызвала удивления.
«Я надеюсь, что те, кто ее присвоил, все-таки направят ее на помощь хоть каким-то людям», – сказала она, а также добавила, что Берлин продолжит поддержку страны и украинских беженцев на территории Германии.
В разговоре Гиффай упомянула, что Берлин стал «хабом» по приему беженцев с Украины: сюда приехало более 300 тыс. граждан, более 70 тыс. из которых попросили вид на жительство. Причем большая часть из них – это женщины и пожилые мужчины.
Она заявила, что из-за наплыва беженцев возникают проблемы с их расселением.
Ранее Вован и Лексус предложили мадридскому мэру Хосе-Луису Мартинес-Альмейде провести в городе гей-парад имени Степана Бандеры.
В Германии сделали признание о роли в конфликте на Украине
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Германия не является нейтральной стороной в украинском конфликте, с таким признанием выступил председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц – возможный канцлер в будущей правительственной коалиции.
«Мы стоим вместе с Европой, на стороне Украины, и потому в этом конфликте мы не нейтральны», – приводит его слова «Царьград».
«Маски сброшены», – отметил, комментируя заявление Мерца, политолог Александр Сосновский. «Напомню, что Мерц – откровенный атлантист, находится под полным управлением из США», – добавил Сосновский.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В Турции заявили о договоренности по закупке российского газа в рублях
Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
«Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Донмез отметил, что все подробности, касающиеся оплаты за поставляемый в Турцию газ в рублях, будут уточнены в ближайшие дни.
«Процент оплаты в рублях пока называть не хотим, в ближайшее время цены, график и другие детали будут уточнены», – передает ТАСС его сообщение.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Bloomberg написало, что президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации.
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Посольство России заявило о несоответствии поставки турбины в Германию условиям контракта
Поставка в Германию отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта, нужно подтверждение, что она не подпадет под санкции, сообщили в посольстве России в Берлине.
«Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта. России нужно официальное подтверждение того, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании – поставщика турбины. Пока Газпром не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты», – передает ТАСС сообщение посольства.
Ранее в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил: турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
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Португалия не договорилась с Францией о новом газопроводе
Газопровод, который соединит Португалию с Центральной Европой, могут построить в обход Франции, заявил глава правительства Португалии Антониу Кошта.
Кошта сообщил, что газопровод может пройти по дну Средиземного моря, поскольку Франция выступает против его прокладки через Пиренеи, то есть пойдет «через Испанию и Италию, а не через Францию». Соответствующий вариант «уже был представлен Еврокомиссии», передает ТАСС со ссылкой на Observador.
Премьер назвал проект газопровода «старинной амбицией» Португалии. Он считает, что газопровод позволит «найти замену большой части газа, который сегодня Европа импортирует из России». В проекте, по его словам, заинтересована не только Германия, но также Польша и Венгрия, им Португалия уже открыла возможность пользоваться портом Синиш как «логистической платформой, которая ускорит поставки газа морским путем в порты Центральной Европы».
На днях канцлер Германии Олаф Шольц поддержал проект доставки газа из Алжира Midcat, приостановленный в 2019 году. Первый участок проложили в 2012 году, но проект был приостановлен из-за отсутствия интереса со стороны Франции. По оценкам экспертов, из-за финансового кризиса в ЕС реализовать Midcat будет сложно.
В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС продолжат строить новые газопроводы, если «потребление газа в Европе будет оставаться на высоком уровне». Он сообщил, что Франция и Испания будут разрабатывать проект газопровода, который соединит две страны.
В июне Алжир объявил о приостановке действия Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Испанией. Алжир сообщил, что прекращает все экспортные и импортные операции с королевством. Данные решения были приняты из-за позиции Мадрида в отношении Западной Сахары. Позднее Алжир заявил, что продолжит выполнять обязательства по поставкам газа в Испанию, если коммерческие компании также будут выполнять свои обязательства.
Экономисты предрекли Германии безработицу из-за цен на газ
Более 330 тыс. немцев могут остаться без работы к концу 2023 года, если цены на газ вырастут вдвое этой осенью, следует из опубликованного анализа Института германской экономики (IW) в Кельне.
Исследователи смоделировали последствия роста цен на газ вдвое для экономики страны.
«В текущем году это приведет к росту уровня безработицы на 0,1%, что соответствует 30 тыс. человек. В 2023 работу в таком случае из-за высоких цен на газ потеряют 307 тысяч немцев», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Страна может потерять при этом 70 млрд евро. Компании призвали готовиться к дальнейшему росту цен осенью и зимой.
Ранее сообщалось, что немецкая система школьного образования страдает из недостатка кадров, а также от организационной неустроенности.
Более 30 человек пострадали при аварии на американских горках в немецком Гюнцбурге
По меньшей мере 34 человека пострадали в результате аварии на американских горках в парке развлечений Legoland в немецком Гюнцбурге (федеральная земля Бавария), сообщила газета Augsburger Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию.
По сообщению издания, произошло столкновение двух поездов. Отмечается, что среди пострадавших два человека получили серьезные травмы, еще 32 отделались ушибами и ссадинами. Согласно изданию, в спасательной операции задействованы три вертолета, а также около 15 машин скорой помощи. Криминальная полиция города Ной-Ульм начала расследование произошедшего, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что женщина выпала с аттракциона «Вихрь» в парке Культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ, она получила тяжелые травмы.
Цену на газ в Болгарии предложили поднять дополнительно на 6%
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С сентября газ в Болгарии может подорожать на дополнительные 6%, сообщают информационные агентства. При этом госкомиссия Болгарии по энергорегулированию уже согласилась с предложением об увеличении цены с 1 августа сразу на 60%.
Компания «Булгаргаз» внесла предложение о повышении стоимости. Цена может вырасти до 315,61 лева (около 157,8 евро) за мегаватт-час без учета дополнительных платежей, передает ТАСС.
Напомним, Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла на закрытом заседании предложение «Булгаргаза» об увеличении цены газа с 1 августа сразу на 60,01%, до 297,89 лева (около 149 евро), что стало рекордом для Болгарии. После повышения внутренних цен на топливо глава Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Иван Иванов раскритиковал гендиректора «Булгаргаза» Людмила Йоцова: «Вас предупреждали (об отказе Газпрома от поставок), вы не поверили, но вы, как глава крупнейшей газовой компании Болгарии, должны были вмешаться не только путем обращения в Совет министров».
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Германию предупредили о росте протестных настроений из-за падения уровня жизни
Германию ожидают агрессивные протестные настроения из-за резкого падения уровня жизни, связанного в том числе с набирающим обороты энергетическим кризисом, поделился президент тюрингского управления по защите конституции Штефан Крамер.
«И конфликт на Украине, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют все большую роль. И последнее, но не менее важное, – жаркая осень», – рассказал Крамер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ZDF.
Среди проблем, которые грозят Германии в ближайшее время, Крамер назвал нехватку газа, трудности с поставками, высокие шансы рецессии, рост безработицы.
«Это еще один тревожный знак, когда даже так называемый средний класс находится в тяжелом положении и чувствует себя под угрозой», – подытожил Крамер.
Ранее издание Bild писало, что ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек.
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