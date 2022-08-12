Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине, следует из списка законопроектов на сайте Верховной рады.

Текст документов пока недоступен для просмотра, однако законопроекты №7665 «О продлении сроков проведения общей мобилизации» и №7664 «О продлении срока действия военного положения на Украине» отображаются в списке «Переданных на рассмотрение руководству», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Рада Украины на ближайшем заседании продлит военное положение.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток – до 23 августа.

Между тем на Украине пожаловались на бегство призывников на подконтрольную России территорию.

До этого российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от пяти тысяч долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинцев насильно гонят «воевать с Россией».

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