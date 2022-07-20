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Российские силовики назвали цену «белого билета» в ВСУ
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Обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов, сообщили российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках.
«По информации от наших источников в ВСУ, у них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины. Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва», – передает РИА «Новости» слова сотрудника российских силовых структур.
Он также пояснил, что доля горожан при укомплектовании личного состава стала снижаться и потому, что им «проще сменить место жительства или эмигрировать в другую страну». При этом, по его информации, цены на то, чтобы откупиться от армии, различаются в зависимости от обстоятельств, когда необходимо давать взятку. «Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться «на улице», взятка патрулю составляет 100 долларов. Комиссовать в военкомате стоит уже от 5 тыс. долларов и выше», – уточнил сотрудник российских силовых структур.
По данным источников российских силовиков в украинских войсках, из каждой области Украины с населением от 2 млн уже призвано около 20–30 тыс. человек. Таких регионов, подконтрольных или частично подконтрольных киевскому режиму, сейчас пять: Киев, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. «После призыва резервисты проходят 2–3-недельную подготовку и едут на фронт. На тренировочных полигонах резервистов отмечается доминирующее положение иностранных инструкторов, в том числе на руководящих должностях», – заключил сотрудник российских силовых структур.
Напомним, пленный украинский военнослужащий 24 омбр ВСУ Ярослав Сакалош рассказал, что Киев бросает своих бойцов на волю случая, руководство страны не заботят жизни солдат. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
В Кремле отреагировали на угрозы Киева «уничтожить Черноморский флот»
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Заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», – передает ТАСС его слова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
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Украина анонсировала получение дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS
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Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – передает ТАСС ответ Данилова на вопрос, можно ли ожидать, что Украина получит снаряды дальнего действия до 300 км.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко рассказал, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивать многослойнуюй систему ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшего инфраструктурного сооружения.
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Медведев: Мир на Украине будет заключен на условиях России
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Мир на Украине будет достигнут на условиях России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Медведев добавил, что «американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». Зампред Совбеза подчеркнул, что происходить это будет под «крышей» администрации и спецслужб США.
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», – отметил зампред Совбеза.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
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Ракетным ударом в Запорожской области уничтожено до 200 боевиков «Правого сектора»
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Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор*». Уничтожено до 200 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Долина Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Кроме того, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского ДНР, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.
Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
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Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1».
«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», – передает ТАСС слова Басурина, прокомментировавшего заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.
Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110–120 км. «Соответственно, если они сейчас заявляют 150–180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть», – добавил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Стивен Кинг в беседе с пранкерами предложил «запретить» русских писателей
Американский писатель Стивен Кинг заявил о запрете издавать свои книги и показывать фильмы в России в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), представившимся Владимиром Зеленским.
«Король ужасов» Стивен Кинг, похоже, решил стать еще и главным писателем-русофобом. В кепке с надписью «Украина» он вышел на связь с пранкерами Вованом и Лексусом. Розыгрыш писателя проводился от лица киевского президента Зеленского. В ходе беседы Кинг подчеркнул, что не просто запретил издавать свои книги в России (где он был одним из самых популярных писателей), но и показывать фильмы», – сообщается в Telegram-канале «Царьград ТВ».
Более того, в ответ на предложение пранкеров запретить всех русских писателей Кинг уверено кивнул.
«[Русских надо запретить как нацию] Да! И не только это. [Все эти русские писатели – ничто по сравнению с вами] Я думаю, что это так. Думаю, русским писателям нужно заткнуться!» – переданы его слова Telegram-каналом Пул N3.
Накануне Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
Путин указал на угрозу сокращения поставок газа в Европу
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Бывший военнослужащий шведских ВВС погиб на Украине
Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком, сообщила телекомпания SVT.
Военному было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался. «Он приехал сюда (в Донбасс) пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.
Всего, по данным Министерства обороны России, на Украину с начала спецоперации прибыли 7107 наемников из более чем 60 государств. При этом 2347 из них погибли, 2019 – уехали.
Ранее сообщалось, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
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Эксперт указал способы отражения атак новых ракет для комплексов HIMARS
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Нам нужно создать многоэшелонированную противоракетную систему обороны для защиты наиболее важных объектов на освобожденных территориях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник стало известно о поставках на Украину американских тактических ракет дальностью до 300 км для реактивных систем залпового огня HIMARS.
«У такой системы противоракетной и противовоздушной обороны должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего – С-300, среднего – «Бук-М2», «Бук-М3» и ближнего – «Панцирь-С» либо «Тор-М2», – считает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Благодаря такой многоэшелонированной системе, аналог которой «неплохо функционировал еще в советские времена», ракету противника сначала пытаются перехватить комплексами дальнего радиуса действия. Если попытка окажется неудачной, то подключится комплекс средней, а затем ближней дальности
Однако насколько будет эффективна такая система против ракет для РСЗО HIMARS дальностью стрельбы до 300 километров, пока судить сложно. Были сведения о том, что эти ракеты могут лететь по квазибаллистической траектории, что «затрудняет действия противовоздушной обороны», добавил эксперт.
«При этом группировки ПВО нужно периодически менять, усиливать и перемещать, чтобы американские средства космической разведки не могли давать точную информацию для целеуказания», – пояснил Кнутов. «У России есть возможности для создания многоэшелонированной системы на освобожденных территориях. Вопрос лишь в том, чтобы найти достаточное количество противоракетных комплексов и выбрать для прикрытия наиболее важные объекты», – признал собеседник.
К примеру, уверен Кнутов, от ракет HIMARS следует защитить Антоновский мост через Днепр, который во вторник уже подвергся воздушным ударам. Для надежной обороны этого объекта на случай массированной атаки противника понадобится «не менее четырех комплексов ПВО».
Во вторник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА «Новости», что при обстреле Херсона были попадания в соседний Антоновский мост, но транспортный переход все равно функционирует.
О том, что Украина уже использует ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS большой дальности, сообщил во вторник представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Напомним, установка HIMARS может за раз запускать одну тактическую ракету дальностью от 128 до 300 километров в зависимости от модификации. В случае использования ракет радиусом до 70 километров в кассету помещается до шести штук.
По мнению Кнутова, необходимо отслеживать перемещение установок HIMARS и уничтожать их с помощью высокоточного оружия: комплексов «Искандер» или авиационными ракетами класса «воздух – поверхность».
Кроме создания многоэшелонированной системы, следует использовать и другие способы борьбы, убежден военный эксперт. «Нужно попытаться захватить новую ракету и изучить ее, посмотреть, как можно воздействовать на нее средствами радиоэлектронной борьбы, какие алгоритмы для программного обеспечения наших средств ПВО нужно подготовить. Модернизация программного обеспечения еще советских комплексов ПВО позволяет им успешно работать по современным целям», – подчеркивает Кнутов.
С этой целью необходимо задействовать диверсионно-разведывательные группы в тылу противника. «Важно использовать весь комплекс мер», – подытожил эксперт.
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Украинские власти решили закрыть Николаев для массовых чисток населения
Глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию.
Николаев «хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну.ua»
Ким сообщил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей».
Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать развития наступательных действий российских войск на Николаев.
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Следствие подтвердило гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя
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Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком, найдены останки 14 погибших, заявил начальник следственного управления генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.
«При проведении следственных действий в помещениях разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», – передает РИА «Новости» слова Куцурубенко.
По его словам, сильный запах у здания после трагедии был вызван наличием склада рыбы в подвальном помещении, устроенного для пункта раздачи пищи. «На сегодняшний день полностью завалы разобраны, все помещения подвальные исследованы», – отметил представитель генпрокуратуры ДНР.
Ранее спасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.
Напомним, в понедельник помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала» заявил, что взрыв в драмтеатре Мариуполя 16 марта произошел из-за детонации боеприпасов внутри здания.
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Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц в СБУ
Среди сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины – проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи – неудовлетворительные результаты работы», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
До этого газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Зеленский начал срочно искать предателей
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Киев угрожает приезжающим на освобожденные территории чиновникам из России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил, что поездки российских чиновников на освобожденные от киевского режима территории не останутся без ответа.
«Официальные лица (...) периодически посещают оккупированные территории... Довольно рискованно... Украинский ответ обязательно последует», – написал Подоляк в соцсетях, сообщает РИА «Новости».
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
С момента освобождения эти территории посещали многие российские высокопоставленные лица, в том числе министры образования и науки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак и другие.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Иран выразил готовность к экспорту беспилотников
Тегеран подготовил передовые вооружения для экспорта в дружественные страны, сообщил главком сухопутных войск страны, бригадный генерал Киюмарс Хейдари.
Хейдари сказал, что у Ирана есть «технологии производства передовых беспилотников», которые «могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей». По его словам, «Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько «отчаянной» якобы становится ситуация в военно-промышленной комплексе России и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером.
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Замглавы МО Украины из Лондона пригрозил «потопить флот России и забрать Крым»
Замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия.
В ходе визита в Британию, где тренируются украинские военные, Гаврилов заявил, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран перед тем, как начать атаку.
«Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот», – передает РИА «Новости» слова Гаврилова в интервью британской газете Times.
Гаврилов также заявил, что Киев обсуждает с западными странами возможность использования поставленного ими оружия для удара по Крыму. По его словам, в Киеве должны хорошо обдумать, планируют ли они захватывать Крым дипломатическим или военным методом. «Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной», – добавил замглавы минобороны Украины.
Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS.
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