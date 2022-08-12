На Украине пожаловались на бегство призывников на подконтрольную России территорию

Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации».

«В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Утверждается, что организатором «схемы» был житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь, предварительно подготовив для каждого «легенду» о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется статься о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины, говорится в сообщении.

Аналогичную ситуацию выявили и в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли схему организации канала незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев», – говорится на сайте Госпгранслужбы Украины.

Утверждается, что группа людей работала в Харьковской области, где переправляла призывников в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны перейти границу с Россией вне пропускных пунктов.

Ранее российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов.