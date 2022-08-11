Разведка ЛНР уличила ВСУ в сжигании оставленных на поле боя тел наемников

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11 августа, четверг | Последнее обновление — 06:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области собрали более 1 млн тонн зерна
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Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине.
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Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно.
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Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Разведка ЛНР уличила ВСУ в сжигании оставленных на поле боя тел наемников
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Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР сообщили РИА Новости, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар (ДНР).
По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении, передает РИА «Новости».
По мнению бойцов луганского подразделения, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.
Ранее воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине
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США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. «Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», – передает РИА «Новости» его слова.
Как считает полковник, американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.
«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», добавил он.
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне идут бои, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
Ранее офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Серьезные бои начались в районе поселка Зайцево под Горловкой
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.
«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», – написал Приходько в Telegram-канале.
«Все службы работают в усиленном режиме», – добавил он.
«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», – позднее написал он.
Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов. Так, в понедельник вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS
Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».
По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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Силовики раскрыли подрывной украинский центр в Херсоне
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В Херсоне изобличили подрывной аналитический центр киевских властей, он занимался противодействием интеграции с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.
Заведующий сектором региональных исследований сотрудник центра Александр Максименко в беседе с российскими силовиками рассказал о методах противодействия интеграции с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
По словам Максименко, аналитическая группа работала до конца июня 2022 года. Она готовила документы для украинского президента Владимира Зеленского. В центре работали сотрудники спецслужб, в том числе Службы внешней разведки Украины.
«В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента «О противодействии интеграции Херсона в состав РФ». Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», – поделился Максименко. В документах центра говорилось, что пенсии и выплаты бюджетникам начали выплачивать российские власти.
Сотрудник центра объяснил, что пошел на сотрудничество с российскими силовиками добровольно, также он предоставил все имеющиеся данные.
Ранее сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, подготовленную для обстрела на дороге гуманитарных конвоев.
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В ВСУ свою артиллерию назвали «скорее проклятьем, чем прикрытием»
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Начальник медицинской части 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая рассказала о серьезных потерях вооруженных сил Украины, раскритиковав работу украинской артиллерии.
«В случае 56-й бригады артиллерия скорее проклятье, чем прикрытие... Плюс-минус пару километров – офигенный результат, оказывается. Пехота гибнет пачками. (...) Летуны, многократно контуженные, лезут на остатки этажей, взлетают, дают координаты, танчики *** («наносят удары» – прим. ВЗГЛЯД) позиции не стесняясь, не прячась, не меняя позиции – а арта наша с пеной у рта: «Если вы не верите, я вам видео покажу, он откатывался», – написала она на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Скриншот заявлений Корницкой публикует RT в своем Telegram-канале.
Она добавила, что «56-я бригада повторяет судьбу 57-й в Северодонецке».
Между тем официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала ситуацию в поселке Пески и направление на Соледар, объясняя, почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий.
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Стало известно о неэффективности американских Javelin на Украине
Американские Javelin оказались неэффективны в боевых действиях на Украине, следует из документов компании Raytheon, которая производит эти ПТРК.
Из материалов следует, что эффективность Javelin «отличается от заявленной»: из 11 пусков лишь три поразили стационарную цель. Дальность выстрела ПТРК может составлять до 5 км, следует из открытых данных, но внутренние документы показали, что она в два раза ниже, сообщает Telegram-канал RT.
Ранее в опроснике Raytheon, который заполняли прошедшие Ирак и Афганистан военные США, указано, что треть попыток выстрелить из Javelin «сопровождалась проблемами».
Ранее сообщалось, что ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области.
Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.
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Советский диссидент обвинил Украину в заработке на крови
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Известный советский диссидент Александр Подрабинек в открытом письме Владимиру Зеленскому раскритиковал инициативу украинского президента запретить въезд россиянам в страны Запада.
Подрабинек заявил, что с восхищением наблюдал за приходом Зеленского во власть и за его первыми шагами, его восхитили «открытость, доброжелательность», которые давали надежду на «успешный отрыв Украины от советского наследия». Письмо опубликовано в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).
По его словам, все эти впечатления были «если не разрушены, то подвергнуты сомнению» после интервью Зеленского газете The Washington Post, где тот призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам и отправить в Россию обратно тех, кто там находится.
«Иначе говоря, вы предлагаете Западу опустить «железный занавес» на границах с Россией. Так это ровно то, что на протяжении многих десятилетий отличало СССР от свободного мира», – подчеркнул диссидент.
Он отметил, что Зеленский попрекнул Грецию в зарабатывании денег на российском туризме и «заработке на крови». Подрабинек напомнил, что вся Европа греется газом из России. «И еще не забудьте, что Украина тоже находится в торговых отношениях с Россией, продолжая <...> продавать военному противнику услуги своей газотранспортной системы. Именно через Украину поставляется газ на Запад. Это разве не заработок на крови?» – написал Подрабинек.
Напомним, Зеленский в интервью заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей. По его мнению, необходимо «призвать к ответственности все население» России. Россияне, считает он, «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Адольфа Гитлера.
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Предсказана распродажа Украины
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Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович рассказал, что с 2024 года крупные компании «с неясной историей владения» будут иметь преимущественное право покупки земли. А китайский портал «Гуаньча» указывает, что ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу.
Брензович отметил, что до моратория на продажу украинской сельскохозяйственной земли ее сдавали в аренду на срок до 49 лет, что привело к «концентрации этих земель... огромных земельных угодий на десятки тысяч, сотни тысяч гектаров», передает РИА «Новости» со ссылкой на V4.
Брензович подчеркивает, что «в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов», а «это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения».
V4 пишет, что землю могли через разные компании приобрести китайские и американские предприятия, а помимо «крупных компаний с неопределенным прошлым» огромные участки земли скупали украинские олигархи, особенно большая концентрация была в крупных зернопроизводящих районах юга и юго-востока Украины. Брензович не сомневается, что после 2014 года «заключение договоров аренды и принятие закона о земле – ускорились».
Прежде СМИ сообщали, что за год со времени реформы три международных консорциума с участием американского капитала – Cargill, Dupont и Monsanto – стали крупнейшими покупателями украинской земли и приобрели в общей сложности 17 млн гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28% территории Украины.
«Гуаньча» (перевод предоставлен ИноТВ), критикуя запланированную массовую приватизацию, пишет, что передача государственного имущества в частные руки во время конфликта выглядит как минимум нецелесообразной. Но если рассматривать это шаг как попытку президента Украины Владимира Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места. В материале говорится, что Зеленский, если «хочет найти покупателя», должен «отправиться на Запад» и там «потихоньку искать, кому продать остатки украинского величия». Автор выразил надежду, что Зеленский успеет до того, как «страна рухнет».
Напомним, до Зеленского ни один из прежних президентов Украины не мог или не хотел создать открытый рынок земли – еще в 2002 году, при Леониде Кучме, на продажу сельхозземель был введен мораторий, который затем несколько раз продлевался Верховной радой. Зеленскому же удалось решить вопрос меньше чем за два года после вступления на пост.
Верховная рада Украины приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица – граждане Украины. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц. Формально иностранцы купить землю на Украине не могут до всеукраинского референдума.
На прошлой неделе и.о. главы фонда госимущества Украины Ольга Батова рассказала, что на Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно. Премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону.
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В Минобороны заявили о планах Киева провести карательную операцию в Харькове
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Власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых планируют пытать, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Основанием для задержания могут стать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти.
«Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов», – добавил генерал.
Также генерал сообщил, что в Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Это же сделали в Северске и Пивничном. При этом эвакуация местных жителей не проводилась.
Ранее украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
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В Киеве не исключили атак на ЛЭП Запорожской АЭС в случае подключения к энергосети России
Украинские войска могут атаковать линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосистеме России, заявил глава компании «Энергоатом» (оператора украинских АЭС) Петр Котин.
Он заявил, что российские специалисты, контролирующие Запорожскую атомную станцию, собираются подключить ее к российской энергосети, передает РИА «Новости».
Котин заявил, что ВСУ сделают так, что станцию не удастся подготовить к подключению к энергосистеме России. «Это будет правильным решением с точки зрения Украины – перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», – заявил он в интервью, опубликованном на сайте «РБК Украина».
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы российские военные, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными. Россия подчеркивала, что украинские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье.
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Минобороны рассказало об особых случаях применения снарядов «Краснополь» на Украине
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Боеприпасы «Краснополь» применяются российскими военными в установках «Мста-С» в случае необходимости предельно точно поразить укрепленные вражеские пункты, говорится в материалах Минобороны.
Расчет «Мста-С» ведет огонь на дальностях до 30 километров, в ходе выполнения задач применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Это позволяет наносить максимальный урон фортификационным конструкциям, углубленным бетонным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника. Стрельбу можно вести как из закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без подготовки позиции.
«Разведка обнаружила укрепленный опорный пункт противника в черте населенного пункта. Снаряды «Краснополь» применяют, можно сказать, по таким – особым случаям», – указали в министерстве.
Командир батареи САУ «Мста-С» Денис уточнил, что такими снарядами огонь ведется по укрытым целям, им не требуется никакой пристрелки, поскольку он проникает через стену и детонирует внутри.
До этого министерство публиковало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Южного военного округа в спецоперации на Украине.
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Глава Пентагона заявил о поставке Украине эффективного вооружения
США поставили Украине эффективные в бою системы оружия и продолжат поставки, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«Вы видели, что мы поставили некоторое число систем, которые очень и очень актуальны и эффективны в этой битве, и мы продолжим это делать», – передает его слова ТАСС.
Остин не уточнил, о каких именно системах идет речь.
Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
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В ДНР заявили о наличии у Киева ракет повышенной дальности к HIMARS
Заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин считает, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км уже есть у Киева.
«Удары наносятся различными системами – HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине», – сказал Басурин журналистам, передает РИА «Новости».
Басурин в июле предполагал, что поставки ракет для американских РСЗО HIMARS на Украине уже идут, хотя в Вашингтоне заявляли, что поставляемые снаряды не будут иметь дальность больше 80 км.
Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем».
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