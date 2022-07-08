IKEA приостановила продажи на российском сайте

IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте, начала обрабатывает уже принятые заказы, соответствующий баннер появился на странице компании в Сети.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», – сообщается на сайте ретейлера.

Напомним, IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих. Доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.

Попытки авторизации на сайте компании IKEA 5 июля завершались ошибкой, когда должна была начаться финальная распродажа.

После этого подразделение предложило приобретать товары на онлайн-распродаже через заявки, однако форма их отправки оказалась нерабочей.

Сайт все еще не смог восстановиться из-за большой нагрузки, связанной с распродажами.