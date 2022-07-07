Сайт IKEA не восстановился после объявленной распродажи

Российский сайт ретейлера IKEA не смог восстановиться из-за большой нагрузки, связанной с распродажами, сообщается в уведомлении при попытке перейти на его страницу.

«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», – сообщается в уведомлении на сайте.

Напомним, IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих. Доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.

Попытки авторизации на сайте компании IKEA 5 июля завершались ошибкой, когда должна была начаться финальная распродажа.

После этого подразделение предложило приобретать товары на онлайн-распродаже через заявки, однако форма их отправки оказалась нерабочей.