На Украине погибла ставшая снайпером ВСУ бразильская модель

В результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Три недели назад бывшая модель присоединилась к ВСУ как волонтер, затем решила взять в руки оружие, а 2 июля в результате возгорания бункера, где она укрывалась, погибла.

Брат девушки Тео Родриго Виейра рассказал, что она отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания снайпер не смогла выйти оттуда. Смерть наступила от удушья, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что ранее бразильянка участвовала в спецоперации против «Исламского государства* Ирака и Леванта» (ИГИЛ*, ИГ, запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД