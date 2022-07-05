Потанин допустил слияние «Норникеля» и UC Rusal

Владимир Потанин, недавно попавший в санкционный список Великобритании, готов обсуждать слияние «Норникеля» и UC Rusal, сообщили СМИ.

«Санкции, которые введены, они касаются персонально меня и, согласно анализу <...>, не затрагивают компанию <...>. Наши партнеры, контрагенты – они это знают. Конечно, на них это оказывает давление, эта санкционная шумиха. Но они являются солидными компаниями, в которых работают порядочные люди, которые стремятся сохранить свою деловую репутацию <...>. И поэтому компания действует в условиях давления, но в управляемом режиме», – цитирует РБК Потанина.

Он отметил: «чтобы с санкционным этим ветром встречным бороться, нужен так называемый план Б, то есть переориентация наших поставок, партнерских отношений на так называемые дружественные страны и на рынки этих самых дружественных стран». «И мы многое делаем в этом направлении, начиная от того, что мы перестраиваем наши логистические цепочки. Мы перестраиваем наши отношения с банками как в части расчетов за нашу продукцию, так и в части кредитования», – добавил он.

«Санкционный угар – он наиболее активен со стороны тех, кто от этого никак не страдает, в этом никак не завязан. <...> Та же самая Британия: у «Норникеля» нет никаких ни поставок, ни отношений – ничего, поэтому так смело санкционные истории проходят. Хотя у нас довольно большой объем взаимоотношений с английскими банками и английскими структурами, которые организовывали для нас кредиты. Поэтому мы сейчас анализируем, насколько это скажется на компании. Мы точно понимаем, что это на ее устойчивости не скажется отрицательно, но это приведет к тому, что какие-то кредиты, возможно, придется гасить досрочно. И мы сейчас на эту ситуацию внимательно смотрим», – отметил Потанин.



В 2012 году акционеры «Норникеля» – «Интеррос» Потанина, компания UC Rusal (на тот момент контролировалась Олегом Дерипаской) и бизнесмен Роман Абрамович подписали соглашение. Его суть – урегулировать многолетний конфликт Дерипаски и Потанина относительно дивидендной политики и управления. Соглашение действует до 1 января 2023-го. Сейчас «Интерросу» принадлежит 35,95% акций, у UC Rusal – 26,25%, у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – около 4% акций.

«Такое решение (о прекращении акционерного соглашения) принимается всеми сторонами. У нас с одним из партнеров, которого представляет Александр Абрамов, Роман Абрамович, у нас сложились хорошие отношения и взаимопонимание. С UC Rusal сложнее складываются отношения. Но тем не менее мы находимся в диалоге. Мое мнение состоит в том, что соглашение сыграло определенную роль в период, когда был острый конфликт акционеров, его нужно было гасить. <...> Каждое лекарство имеет свой побочный эффект. Вот это соглашение – оно вылечило проблему острой фазы конфликта, но оно обладало серьезными побочными эффектами нарушения нормального корпоративного управления. Поэтому я считаю, что настало время переходить к нормальному корпоративному управлению с 2023 года, на которое мы и планируем перейти. Думаю, что это будет в интересах всех акционеров», – сказал Потанин.

По его словам, сотрудничество с UC Rusal в рамках прежнего соглашения потенциально несет риски и потенциально может нанести вред «Норильскому никелю» и всем его акционерам.



«Но зато последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, – обсудить слияние между «Норникелем» и UC Rusal как альтернативу продления соглашения. Нами была переосмыслена [идея об объединении]. И я сегодня (4 июля) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal. Потому что это позволяет создать национального чемпиона. Это позволяет еще больше диверсифицировать акционерную базу», – заявил Потанин.

По его словам, появились и другие факторы, из-за которых бизнесмен готов разговаривать о слиянии UC Rusal и «Норникеля».

«Это устойчивость, это «зеленая» повестка. UC Rusal является компанией, которая производит наиболее «зеленый» алюминий из всех других компаний. «Норильский никель» тоже делает большие усилия в этом направлении и производит никель, палладий для батареек для тоже будущей зеленой экономики. Плюс необходимость и диверсифицировать акционерный состав, и такую санкционную устойчивость дополнительную приобретать. Получать, если требуется, государственную поддержку для своих проектов в России. Все это заставило нас вернуться к этому предложению UC Rusal», – резюмировал он.

Напомним, Великобритания ввела санкции против российских предпринимателей Владимира Потанина и Саида Гуцериева. Кроме того, в санкционный список попали предприниматель Саит-Салам Гуцериев, глава трубопроводной компании «Велесстрой», хорват Михайло Перенцевич, первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

До этого Британия ввела санкции, которые предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги.