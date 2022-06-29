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Британия ввела санкции против Потанина и Гуцериева
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Великобритания ввела санкции против российских предпринимателей Владимира Потанина и Саида Гуцериева, говорится в пресс-релизе британского правительства.
«Среди тех, кто попал под санкции, Владимир Потанин – второй богатейший человек в России и владелец крупного конгломерата «Интеррос». Потанин продолжает накапливать богатство, поддерживая режим (президента РФ Владимира) Путина, он приобрел Росбанк и акции «Тинькофф Банка» в период после вторжения России на Украину», – цитирует документ РИА «Новости».
Кроме того, в санкционный список попали предприниматель Саит-Салам Гуцериев, глава трубопроводной компании «Велесстрой» хорват Михайло Перенцевич, первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Также санкции введены в отношении полковника в отставке, Героя России Андрея Трошева и Героя России Андрея Богатова, которых британские власти связывают с ЧВК «Вагнер», губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и Московского индустриального банка.
Ранее Британия ввела санкции, которые предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги.
МИД назвал чудовищным заявление Джонсона по урегулированию на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки уладить конфликт на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
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Эксперт: Риторика Джонсона по Украине может привести Лондон к проблемам с ЕС и США
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«Лондон выделяет свою особую роль в украинском урегулировании, призывая Киев не идти на мир с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее британский премьер Джонсон выступил против немедленного урегулирования конфликта на Украине.
«Особой разноголосицы у США, ЕС, НАТО и Лондона пока не видно. И Байден, и Шольц и Столтенберг признают, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, но при этом все указывают, что никто не будет заставлять Киев признавать нынешние сложившиеся реалии», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Кроме того, пояснил он, все западные лидеры подчеркивают: чтобы дипломатическое решение конфликта было более устойчивым и справедливым, на их взгляд, надо создать всяческие условия для украинского успеха – чтобы Киев шел на переговоры с сильными картами. «Это не очень отличается от слов Джонсона о том, что говорить о мире сейчас нельзя, потому что позиции Киева пока слабые – нужно их укрепить, а потом – посмотрим», – отметил собеседник.
Другое дело, добавил эксперт, что голос Британии выделяется в общем западном хоре. «Если весь коллективный Запад демонстрирует общий фронт защиты Украины, то Лондон риторически выступает как подстрекатель. Пока эту разницу в тональности можно списывать на особенности понимания британской стороной своей роли в украинском урегулировании, да и вообще – в мировой политике. Но в будущем это можно вылиться в серьезные разногласия Британии с другими западными странами», – спрогнозировал он.
Ранее сообщалось, что США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита G7. По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
«Как я уже сказал, и Байден, и Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала в этой связи в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Джонсон пригласил российских ученых переехать в Британию
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Британский премьер Борис Джонсон предложил ученым переезжать из России по расширенной действующей системе партнерства с украинскими университетами, которые позволяют украинским ученым вести исследования в Великобритании.
«Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», передает The Guardian его слова.
При этом в статье отмечается, что по программе «Исследователи в зоне риска» около 130 украинских ученых продолжат вести свои исследования в Великобритании.
Ранее Джонсон заявил, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, имея в виду, что в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями».
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Джонсон объявил о завершении «вечеринки российских углеводородов»
В G7 осознают, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Джонсон сказал, что сейчас «все ищут новые пути для адаптации». По его мнению, в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Джонсон объяснил, как можно было избежать кризис на Украине
Россия совершает большую ошибку, отказываясь от демократической системы «сдержек и противовесов», которая помогла бы ей избежать конфликта на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В интервью телекомпании CNN он назвал российскую военную операцию личным проектом президента Владимира Путина и признал, что в России «нет абсолютно ничего», что могло бы его остановить, сообщает РИА «Новости».
«Россия и Китай совершают большую ошибку, отказываясь от демократических сдержек и противовесов. Неужели вы в самом деле думаете, что Владимир Путин вторгся бы в другую суверенную страну, если бы у него были люди, которых бы он слушал, которые должным образом спорили с ним, если бы у него был комитет «заднескамеечников», – сказал Джонсон.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Стало известно о готовности Британии перекрыть поставки газа в Европу
Если Британия столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщают источники Financial Times.
По информации издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Британия перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию, пишет «Коммерсант».
Как при этом сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство страны ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства».
Отмечается, что ряд британских энергетических компаний призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.
Европейские газовые компании, в свою очередь, призвали Британию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.
Ранее из-за роста цен на газ закрылся один из крупнейших в Британии заводов по производству удобрений Ince.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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Профессор Сколтеха предложил Борису Джонсону работу в России
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«Я не уверен, отвечает ли Джонсон за свои слова – но я за свои отвечаю, и приглашаю Бориса Джонсона младшим научным сотрудником в мою лабораторию, гарантирую конкурентоспособную зарплату и хорошие условия труда», – так профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов прокомментировал газете ВЗГЛЯД предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона российским ученым уезжать из России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российских ученых переехать из России. Он поясняет, что это предложение является расширением действующей системы партнерства с украинскими университетами, которые позволяют ученым с Украины вести исследования в Англии.
«Я думаю, что это предложение не будет пользоваться спросом. Наверняка кто-то уедет, у нас есть люди, которые ищут более легкие пути, но массового отъезда никакого не будет. Все, кто хотел, в свое время уехал. Сейчас они частично возвращаются, потому что поняли, что там тоже все не так просто. Они там все равно никогда своими не станут. Я и сам какое-то время работал в Англии и могу сказать, что это очень специфическая страна, там тоже не все так просто», – делится завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Ученый подчеркивает, что российские ученые действительно востребованы за рубежом, особенно те, кто ведет научную деятельность в области физики, математики, химии и биологии. А все потому, что в России в данных областях дается действительно хорошее образование, которого нет за границей. Однако у планирующих переезд может и не сложиться карьера за рубежом, поскольку необходимо получать гранты, ехать с действительно интересными идеями, а также иметь диплом международного образца, что выдает не каждый российский университет. Кроме того, за границей гражданам России никогда не стать «своими», что немаловажно для комфортной жизни. Врачам же устроиться на какую-то достойную работу вряд ли удастся, полагает эксперт.
«Тем более, что связи с украинскими учеными уже давно не было, так что вряд ли кого-то привлечет дальнейшее сотрудничество с ними. Да и сомневаюсь, что граждане Украины захотят работать с нашими, поскольку им не важно, кто что говорит и думает, а важно то, что мы русские, никто там с нами сильно общаться не будет. Это опять какая-то политическая штука, на которую вряд ли кто-то поведется. Мало кто захочет «порвать» с родиной», – рассуждает академик.
Он напоминает, что в 90-е годы наблюдался действительно большой отток ученых из России, но было это только потому, что у людей не было условий для работы. Сейчас все это есть, наука поддерживается государством. Для того, чтобы удержать молодых ученых в стране, по мнению собеседника, необходимо дать специалисту такие условия, при которых он не будет думать ни о чем постороннем: достойная зарплата, условия для работы и большим плюсом стало бы обеспечение жильем.
«Вот они говорят все, пишут, а сами тоже всех принять не могут. У них там количество людей, которые занимаются наукой, лимитировано. Там своим не так просто найти работу. И на самом деле, там никто просто так никаких денег платить не будет, нужно гранты завоевывать. Думаю, речь пойдет только о каких-то единицах. Туда поедут только те, у кого здесь неудачно сложилась карьера, а это значит, что специалисты они не лучшие», – считает Зверев. При этом он отмечает, что большинство его знакомых из научной сферы настроены достаточно патриотически и не намерены покидать страну.
Кристаллограф, материаловед, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов также полагает, что предложение премьера Великобритании едва ли привлекательно. Более того, он считает, что слова британского политика выглядят как обычная демагогия: «Трудно поверить, что политик, ничего не сделавший для улучшения условий для своих ученых, будет расщедриваться для ученых из другой страны. Я не уверен, отвечает ли Джонсон за свои слова – но я за свои отвечаю, и приглашаю Бориса Джонсона младшим научным сотрудником в мою лабораторию, гарантирую конкурентоспособную зарплату и хорошие условия труда. Интересный научный проект мы ему найдем», – заверяет профессор.
Оганов подчеркивает, что все, что можно получить за рубежом: относительно привлекательную зарплату и, возможно, современные условия для работы (оборудование, научную среду для обмена идеями и так далее). Если поддерживать молодых ученых здесь, то едва ли они уедут из России. Для России массовый отъезд ученых, если он будет, окажется большим ударом, однако собеседник выражает надежду, что этого не случится. Он подчеркивает, что в стране есть потребность в научных специалистах, созданы для них условия, и эти люди имеют гораздо больше шансов реализоваться на родине, нежели за рубежом.
Поток ученых, уезжающих за границу, не велик, по крайней мере был таковым до начала спецоперации на Украине, рассказывает специалист. После 24 февраля значительное число аспирантов и молодых ученых переехало в другие страны. Во многом это было по психологическим причинам, поскольку когда меняется внешний фон, возникает понятное чувство неуверенности, с которым может справиться не каждый.
«Как показывает ход событий, никакой катастрофы не произошло, да и не могло произойти. В России у ученых прекрасные перспективы, нужно просто делать свое дело, держать спину прямо и не суетиться. Важно оставаться собой в любой ситуации. А когда наступают трудные времена, расценивать это как возможность проявить себя», – заключил Оганов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удержать ученых и других специалистов можно исключительно комфортными условиями для работы. Создание этих условий, по его словам, приоритет в России, и вложения в эту сферу имеют свой эффект: ученые работают на родине.
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Марокко запросило разрешение на общение с осужденным в ДНР наемником
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Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником Саадуном Брагимом, он был удовлетворен, сообщает МИД республики, рассказала министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия-24».
По ее словам, родственники Брагима связались с его адвокатом и запрашивали возможность общения, передает ТАСС.
«От Марокко есть определенные сигналы, движение. Родственники связывались с адвокатами, которые были предоставлены господину Саадуну со стороны Донецкой народной республики, в частности, был запрос на общение», – сказала она.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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В Германии поставили под вопрос единство G7 против России
После интервью канцлера Германии Олафа Шольца «единодушие стран G7 поставлено под сомнение», пишет автор немецкого издания Welt Саша Ленарц.
По мнению обозревателя, клятвенные заверения политика в том, что страны «большой семерки» едины во мнении по отношению России не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд. Автор обратил внимание на то, что лидеры G7 по итогам встречи не смогли прийти к согласию по целому ряду тем, передает Прайм.
Так, по информации издания, стоит обратить внимание на преждевременные заявления американского лидера Джо Байдена об ограничениях на золото российского происхождения. «Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС», – отметил автор.
Однако в статье отмечается, что остается неизвестным, найдет ли это предложение отклик у большего числа членов G7. Также корреспондент пишет о том, что пока участники встречи не смогли договориться о вводе предельных цен на нефть из России.
«Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую», – говорится в материале.
В то же время журналист напомнил о существующих между Германией и США разногласиях по отношению к Китаю. Если Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника, то Берлин считает азиатскую страну «конкурентом».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины
Британские власти должны потребовать от украинского посольства в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных Британии для участия в боевых действия на Украине, прежде чем выступать с угрожающими комментариями в адрес России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер».
«А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наемников, среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются», – цитирует ее РИА «Новости».
Захарова добавила, что «Британии, Германии, США и другим странам, которые вдруг узнают, что их граждане, подданные, находятся в плену, под арестом, или что-то с ними там случилось, – пусть они сначала уточнят деятельность и параметры этой деятельности украинских посольств на своей территории».
По ее словам, когда Москва поставила перед западными странами аналогичный вопрос, «ответ был очень четкий – он и (украинские дипмиссии) занимаются нормальной работой, нет никаких противоречий». «Ну, если они нормальной работой занимаются по вербовке ваших граждан и отправке их туда, какие могут быть еще вопросы? Ведь вы же сами этому способствовали», – заключила Захарова.
Напомним, Лондон может «объявить войну» России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены, выразил мнение журналист в газете Express.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
Турция увидела причину ситуации на Украине в «неправильном миропорядке»
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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил российскую спецоперацию на Украине, но заявил, что к ней привел «неправильный миропорядок» во главе с США.
Калын заявил, что российские «действия неправильны». «Но что этому предшествовало?» – спросил он. Как указал представитель президента Турции, «в новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия» – а «ниже средние страны и другие страны».
По его словам, «со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды» и «стал второй экономикой в мире», Россия же «начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.
«Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта. Это никогда не оправдывает вторжение России в Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», – сказал Калын.
Напомним, Калын заявил, что Анкара не вводит санкции против России и не собирается к ним присоединяться. Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В декабре президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России. Москва предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса. Глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина
Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF.
«Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова.
Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию.
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Адвокат британца Шона Пиннера обжаловала смертный приговор наемнику
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Адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу, сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.
«Вчера адвокат Шона Пиннера подала кассационную жалобу на обжалование смертного приговора. От Эйдена Эслина и Саадуна Брагима пока кассационные жалобы не поступали», – передает Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы.
Уточняется, что слушание дела в кассационном порядке назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию. Дело направляется в кассационную инстанцию после выполнения всех необходимых процессуальных требований в соответствии с уголовно-процессуальным законодательства ДНР.
Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками ДНР, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Названа численность группировки НАТО у границ России
Общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границ с Россией составляет в настоящий момент 9 641 человек, следует из документа организации в преддверии саммита альянса в Мадриде.
По его информации, в Латвии насчитывается 1 887 человек (ведущая страна, направившая основной контингент и осуществляющая командование, – Канада), в Болгарии – 968, в Эстонии – 1 430 (ведущая страна – Великобритания), в Венгрии – 900, в Литве – 1 632 (ведущая страна - Германия), в Польше – 1 033 (ведущая страна – США), в Румынии – 1 148, в Словакии – 643, передает ТАСС.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна НАТО, то это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом.
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Песков назвал Джонсона «мечтой для Фрейда»
В Кремле на высказывания премьера Британии Бориса Джонсона о том, что российский лидер Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной, отреагировали с юмором.
«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Напомним, за обедом лидеров G7 Джонсон после вопроса, оставлять ли пиджаки или снять, пошутил, что «нужно показать, что мы круче Путина», предложив показать грудные мышцы.
Ранее британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности».
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