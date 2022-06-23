Британия ввела новые санкции против России

Новые санкции Британии предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги, говорится в документе, опубликованном правительством.

«Запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России (а также на соответствующую техническую помощь, финансовые услуги, фонды и брокерские услуги)», – передает РИА «Новости» содержание документа.

Кроме того, Великобритания запретила экспорт в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС. «Запрет на экспорт или на использование в России, стерлингов или банкнот, номинированных ЕС; также запрет на предоставление доступа, поставку или доставку таких банкнот лицу, связанному с Россией; и (запрет) на предоставление доступа на использование таких банкнот в России», – говорится в документе.

Также власти Британии ввели санкции против России, запрещающие экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию. «Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги), касающиеся <…> химического и биологического оружия», – сообщается на сайте правительства.

Помимо этого, Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. «Запрет на экспорт или на использование в России авиатоплива и топливных добавок, а также запрет на предоставление доступа, экспорт и поставку прямым или непрямым способом таких продуктов в Россию и для использования в России (а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги)», – сказано в документе британского правительства.

Еще Великобритания расширила пакет санкций против России в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками. Страной введены «запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу... товаров и технологий в сфере морских перевозок».

Ранее Британия внесла в санкционный список патриарха Кирилла.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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