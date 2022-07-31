Пушков объяснил выходку сотрудницы консульства Норвегии

Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, заявившая в российской гостинице о ненависти к русским, выразила мнение многих своих коллег, заявил сенатор Алексей Пушков, напомнив, об антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада.

«Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске заявила в российской гостинице, что ненавидит русских. Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег – с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада. Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских. В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство, а также предложили выдворять из России иностранцев за русофобию. В МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.