Дипломат из Норвегии устроила скандал в отеле из-за ненависти к русским

В Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.

«Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии», – кричала женщина, ролик публикует Telegram-канал «RT».

На кадрах видно, как женщина сначала подходит с вопросом на ресепшен, а спустя время начинает громком возмущаться, закатив скандал. Женщина требовала немедленно предоставить ей чистый номер.

«Я буду стоять здесь, пока не получу номер! Я буду стоять у двери номера и смотреть, как горничная убирает!», – сообщает СМИ.

В отеле ситуацию комментировать не стали, а от МИД Норвегии пока не поступало каких-либо комментариев. Telegram-канал Mash сообщает, что дипломат возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере.