Патрульный корабль «Сергей Котов» вошел в состав Черноморского флота

Руководство армии Китая объявило о подготовке к войне

Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало своих солдат готовиться к войне.

«Готовьтесь к войне!» – написали в аккаунте 80-й общевойсковой армии Китая в Weibo накануне предполагаемого визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

Спикер Палаты представителей сегодня отправилась в турне по странам-союзникам США в Азии. Ожидалось, что Пелоси залетит и на Тайвань, но до сих пор не ясно, состоится ли визит, сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наблюдают за перемещениями американского атомного авианосца «Рональд Рейган» в Южно-Китайскорм море.

До этого сообщалось, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей вошли в Южно-Китайском море после успешного визита в порт Сингапура. В то же время НОАК укрепляет свое присутствие в регионе. В пятницу Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море.

В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова.

Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя».