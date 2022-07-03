В Кузбассе специалисты обсудили развитие круглогодичного туризма на курорте «Шерегеш»

В кузбасском спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» прошел летний мульти-фестиваль «ПРОГЕШ», в рамках которого состоялся деловой форум «Сибирский туризм 2022 года. Круглогодичность курорта. Возможностях развития и популяризации сибирского туризма в современных реалиях», участники которого обсудили развитие круглогодичного туризма на курорте «Шерегеш».

1 июля на фестивале были организованы развлекательные и спортивные программы для детей и взрослых, представлены кулинарные шедевры от поваров Василия Емельяненко и Евгения Баранникова, а в конце вечера – концерт с участием DJ и Niletto, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В работе второго фестивального дня принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Вместе с участниками «ПРОГЕШ» он открыл самый большой за Уралом веревочный парк. Парк площадью 600 квадратных метров состоит из трех высотных уровней, включает три трассы из 96 заданий, которые расположены на разной высоте – от 2 до 12 метров. Уникальная для России концепция уровней позволяет выбирать препятствия самостоятельно и проходить парк бесконечно. Планируется, что веревочный парк станет частью целого развлекательного комплекса для детей с качелями, аттракционами, мостиками и подвесными дорожками.

Также, в рамках фестиваля «ПРОГЕШ» состоялся деловой форум «Сибирский туризм 2022 года. Круглогодичность курорта. Возможностях развития и популяризации сибирского туризма в современных реалиях». В форуме приняли участие более 150 человек – спикеры и модераторы федерального уровня с опытом реализации успешных проектов в области событийного туризма в России и мире, международного туризма, новых цифровых технологий, а также проектов развития авторских туров по России и за рубежом. Специалисты обсудили возможности развития круглогодичного туризма на горнолыжном курорте «Шерегеш», в том числе внедрение мировых и внутренних туристических трендов.

Цивилев также принял участие в установочной сессии форума «Туризм в современных реалиях. Изменение туристических потоков, приоритетный внутренний туризм».

«Перспективы развития туризма в КуZбассе огромные. Шерегеш уверенно выходит на мировой уровень. Мы ведем большую работу в этом направлении – идет активное строительство гостиниц, жилых домов, объектов инфраструктуры, появится аэропорт. Наша главная задача сейчас – сделать его круглогодичным курортом, и даже летом гостиницы теперь заполнены на 90%. Сегодня я увидел здесь много людей, которые вкладывают душу, стараются сделать Шерегеш лучшим курортом. Я благодарен всем, кто принимает участие в этом форуме. Ваш опыт, наработки, знание новейших процессов индустрии туризма поможет нам успешно реализовать все амбициозные планы», – подчеркнул Цивилев.

Также участники обсудили возможности продвижения туристического продукта – как создать брендовый или экологический маршрут, правила аккредитации гидов и успешные примеры отельеров. На форуме было отмечено, что все это позволит обозначить точки роста курорта для привлечения туристов и инвестиций.

Курорт «Шерегеш» активно развивается, идет строительство новых объектов в секторах «Б» и «Е». Например, в предстоящем зимнем сезоне откроется новая кантаная дорога на горе Асыр. Это даст новые перспективы развития этого сектора «Шерегеша». Канатная дорога с пропускной способность 2 400 человек в час будет обслуживать несколько новых горнолыжных трасс, которые создадут в результате ее запуска. Кроме того, идут работы по строительству линейного кабельного сооружения для освещения горнолыжной трассы «Запад». Будет освещена как канатная дорога, так и трасса. В ноябре планируется запустить первую локацию вечернего катания.

В секторе «Б» строятся гостиницы 4/5 и 3/4 звезд под брендом Azimut Hotels, комплекс апартаментов, шале, детский лагерь для круглогодичного пребывания, также будет построена центральная площадь и улицы с ресторанами и торговыми точками, общежитие для персонала. Плановый срок завершения – сентябрь 2022 года.

Еще один гостиничный комплекс «Космос Шерегеш» строится на курорте. Современный гостиничный комплекс площадью 10 тысяч кв. м. расположится на площади 3 га.