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Посол заявил о полностью разрушенных отношениях России и Греции
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Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет, заявил посол России в Греции Андрей Маслов.
«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Нет никакого сотрудничества, нет контактов. Словом, буквально в считанные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», – передает РИА «Новости» слова Маслова в эфире канала «Россия 24».
При этом посол обратил внимание, что все чаще в Греции наблюдатели резко критикуют греческое правительство «за то, что своими действиями оно впервые за 200 лет довело дело до того, что Греция стала для России недружественной страной – и это при том, что Россия ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время».
Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами. Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
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Русские хакеры заявили о победе над Литвой
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Российские хакеры, отомстившие Литве за приостановку транзита из Калининграда, после его возобновления сообщили, что им удалось обвалить работу более 200 интернет-ресурсов республики.
«Литовские власти осознали, что запрет транзита российских грузов из Калининграда влетел им в копеечку и начали «сдавать назад». Повлияло на это, как нам кажется, две вещи – усилия дипломатов России и кибератаки инфраструктуры Литвы», – написали хакеры в Telegram-канале NoName057(16).
Организованные атаки на сервисы Литвы начались 21 июня. Более 200 интернет-ресурсов, государственных и частных, надолго стали недоступны для пользователей и сотрудников. Нанесенный ущерб подсчету не поддается, но явно был внушительным.
Хакеры добавили, что возобновление перевозок стало не окончательной, но важной победой России. «Пусть это послужит уроком для врагов нашей Родины», – подчеркнули они.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
13 июля в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки.
Власти Калининградской области сообщили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Штайнмайер назвал спецоперацию России «войной против единства Европы»
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Российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер считает, что мир «возвращается к тому времени, которое, как казалось, осталось позади», то есть к «обоюдному разделению Востока и Запада». По его словам, «молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Говоря о ситуации на Украине, Штайнмайер заявил, что специальная военная операция России – это «война против единства Европы», которая «не может позволить разделить себя». Штайнмайер считает, что для сохранения единства жители Европы должны быть готовы защищать свои ценности и «принимать во внимание чувствительные издержки». Он задался вопросом, готова ли Европа к этому. Этот вопрос будет актуален ближайшие недели и месяцы, добавил Штайнмайер.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц, а сам президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой.
Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
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В России оценили планы ЕС увеличить закупки газа в Нигерии
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«Нигерия не сможет одномоментно увеличить поставки СПГ в Евросоюз. Но в перспективе это возможно», – завил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя желание Евросоюза увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на случай прекращения поставок топлива из России.
«На Нигерию приходится порядка 2,8% мировых запасов газа. То есть при наличии времени и желания делать инвестиции, Абуджа сможет легко нарастить добычу природных ресурсов, а затем отправить топливо на экспорт. Вопрос лишь в том, когда это можно сделать», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве России.
«Дело в том, что на строительство нового СПГ-проекта потребуется несколько лет. Надо также учитывать, что Европа – не единственный потребитель этого газа. Есть еще Азия. И между ними начнется ценовая война за право получать топливо. Так что заявление ЕС – заявка на будущее, а не вопрос ближайшей перспективы», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем, замечает эксперт, в течение нескольких лет ситуация может измениться. «Когда СПГ-проекты будут реализованы, ими начнут активно пользоваться. Не исключено, что в перспективе пяти лет появятся крупные СПГ-проекты, которые Европа сможет скупить. Пока же в ЕС приходит больше российского СПГ, нежели нигерийского. Но надо признать, что всегда остаются риски, что наш СПГ могут просто запретить», – заключил Митрахович.
Ранее нигерийская газета Premium Times сообщила о желании Европейского союза увеличить закупки СПГ из Нигерии. По данным издания, намерение связано с опасениями о прекращении российских поставок.
Так, генеральный директор министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что «Европа находится в затруднительном положении» после нала специальной военной операции России на Украине.
Он также отметил, что в настоящее время Нигерия поставляет порядка 14% от общей доли импорта газа в ЕС. Кроме того, 60% всех поставок СПГ Абуджи приходятся на экспорт в Европу. Болдуин подчеркнул что ЕС рассчитывают на увеличение этих показателей.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке – 2».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что российский газ поступает на территорию страны в штатном расписании.
В прошлую пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
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Le Monde: Европа исчерпала все возможности по санкциям против России
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Европейский союз принял новый пакет санкций против России, но на этот раз среди них нет никаких серьезных мер, пишет французская газета Le Monde.
Европа приняла новый пакет санкций против России, но в отличие от шести предыдущих наборов мер в этом пакете нет каких-либо весомых ограничений, передает RT текст статьи Le Monde.
«Мы исчерпали свои возможности», – приводит издание слова неназванного дипломата. ЕС не готов отказываться от российского газа, ведь даже справиться с проблемами в поставках удается с трудом. Даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока, констатирует автор публикации.
Поэтому новые санкции призваны лишь скорректировать действие прежних, отмечает автор статьи, чтобы они работали эффективнее и чтобы их было сложнее обойти. Так, например, запрет на доступ в европейские порты для российских кораблей был расширен на порты соседних стран, где сейчас выгружаются некоторые товары.
К тому же Европа стремилась, чтобы ее санкции гармонично сочетались с санкциями «Большой семерки»: там, например, в конце июня отказались от российского золота. По той же причине был расширен запрет на экспорт в Россию ряда товаров, включая полицейские каски и технологии для ядерного сектора. Эксперты подсчитали, что в прошлом году в Россию было экспортировано товаров на 88,4 млрд долларов, а сегодня 28% из них под запретом. При этом 51% российских товаров теперь нельзя поставлять в ЕС.
Однако есть и послабления, отмечает автор статьи. Из-за того, что страны ЕС обвиняли в том, что их действия ведут к нехватке еды и голоду в Африке, Европа решила, что сможет разблокировать фонды российских банков, если это будет нужно для восстановления торговли продуктами питания, пишет Le Monde.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
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Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути для зарубежных военных судов
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Иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Северного морского пути только по разрешению, запрошенному не позднее чем за 90 дней.
Министерство обороны России предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», который был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника.
Документ предложено дополнить пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить в акваторию Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) лишь по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.
На территории СМП не сможет находиться более одного такого судна, если нет специального решения российского правительства. Подлодкам можно будет идти только на поверхности и под своим флагом.
В соответствии с документом власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды в акватории СМП в интересах обеспечения безопасности на определенный срок.
Подобные требования объясняются, в том числе изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».
Напомним, в отношении Северного морского пути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Она, в частности, указывает право Российской Федерации на этот маршрут, однако уведомлений на проход по нему Москва не требовала.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года.
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Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для Евросоюза и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, выразил мнение профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.
«Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата», – передает РИА «Новости» его слова.
Профессор отметил, что Турция и ООН «смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения».
Также Фурфари добавил, что подписание «продуктовой сделки» ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее в ООН заверили, что операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений России снизятся после подписания документов о снятии ограничений.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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Газ в Европе подорожал на сообщении об остановке турбины «Северного потока»
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или 175,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%, передает РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку».
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Киев потребовал от ЕС выдавать визы только не поддерживающим спецоперацию россиянам
Власти Украины считают, что Евросоюз не должен впускать на свою территорию россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции. Необходимо включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы, заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев.
«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну – и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, – они не должны иметь доступа к свободному миру», – отметил Макеев в опубликованном интервью европейскому изданию газеты Politico, передает ТАСС.
Как сообщило издание, эта инициатива предполагает обязательный опросник для российских граждан, подающих заявление на визу. Анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него «родственники, совершившие военные преступления».
Таким образом, полагает Макеев, удастся «заставить российское население критически относиться» к спецоперации и «оказывать давление на российское правительство».
Во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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В Испании предупредили о расколе в ЕС из-за мер по экономии газа
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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться, сообщило испанское издание El Pais.
Как утверждается в материале, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. Издание предупреждает, что «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями». «Европейский союз содрогается», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Как сообщает издание, предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», – резюмирует издание.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Ранее в США сравнили влияние санкций на экономику России и стран ЕС, отметив, что с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Эксперт прокомментировала введение ЕС седьмого пакета санкций против России
Член экспертного клуба «Дигория» Ангелина Картунова рассказала газете ВЗГЛЯД, кому больше вреда принесет седьмой пакет санкций, введенный Евросоюзом против Москвы.
По ее словам, возможности по санкционному давлению истощаются, что связано с реальными экономическими возможностями Европы.
«Так, в седьмом пакете антироссийских санкций отсутствуют газовые ограничения. Все-таки среди европейских лидеров самоубийц нет: надвигающийся энергетический кризис уже стал реальным политическим фактором, влияющим на принятия решений», – заявила эксперт.
Она отметила чаще символический характер санкций, подчеркивая, что возможности реального давления уже давно использованы. Картунова указала на послабления, например, в авиационной отрасли, с российской нефтью и продовольствием, так как эти ограничения больше вредя самой Европе.
«Конечно, центральным элементом седьмого пакета является отказ от покупки российского золота. Однако это лишь означает то, что Россия будет самостоятельно продавать золото основным покупателям: Индии и Китаю, – без перекупщика в лице Великобритании», – рассказала Картунова.
Также Европа, несмотря на активные обсуждения, в очередном пакете санкций так и не затронула вопрос по продажам российского титана.
Из этого следует, что новый пакет западных санкций может лишь нанести вред экономике Европы, в то время как на российскую экономику эти меры окажут несущественный эффект, отметила она.
Эксперт указала на активную дегемонизацию мировой системы. Так, в США опасаются, что Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.
«Это продемонстрирует решительность Китая в отказе подчиняться американским правилам на мировой арене. Готовность Китая следовать своим национальным интересам, невзирая на угрозы со стороны США, доказывает и то, что пример России в отказе соблюдать правила однополярного мира признан крупными геополитическими игроками успешным. Воплощение угроз Запада на деле вредит ему самому, это значит, что отказ от навязанных американских правил имеет гораздо меньшие издержки, чем пугает западная пропаганда», – заключила эксперт.
Напоним, седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
Страны ЕС призвали Брюссель учитывать их зависимость от российского газа
Члены ЕС считают, что Брюссель в своих планах по снижению спроса на газ должен учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, пишут СМИ.
Также, по мнению стран Евросоюза, руководство ЕС при оценке целевых показателей должно учитывать объемы газа, уже направленные в хранилища, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Члены ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя, считая, что ограничения не должны распространяться на государства, у которых есть возможность поставлять газ другим. Кроме того, предлагается не вводить ограничения в отношении критически важных для единого рынка ЕС отраслей.
При этом высказывается мнение, что «страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса». Как минимум пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.
Напомним, в опубликованном плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа». Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.
Европа нарастила темпы закачки в ПХГ
Ветрогенерация в Евросоюзе сохраняется у минимальных значений июля, в то время как темпы закачки в подземные хранилища газа растут третий день, свидетельствуют данные ассоциаций Gas Infrastructure Europe и WindEurope.
Объем выработки ветровой энергии в регионе в субботу составил 8,6%. Хотя показатель немного вырос с 8,2% в пятницу, он остался близок к минимальным значениям июля. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце – 11,23%, что стало минимумом с начала года, передает РИА «Новости».
В то же время Европа после возобновления работы магистрали «Северный поток» наращивает темпы закачки газа в подземные хранилища. Средний уровень заполненности «подземок» в Евросоюзе на 22 июля составляет 65,82%, что близко к среднему значению на эту дату за последние несколько лет. Показатель за день вырос на 0,33 процентного пункта (по сравнению с 0,28 и 0,25 процентного пункта в предыдущие дни).
Сейчас в хранилищах около 66,5 млрд кубометров газа. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на том же уровне – в среднем 0,35 процентного пункта в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 – в мае), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Поставки российского газа в Европу по двум основным маршрутам – магистрали «Северный поток» и транзитом через украинскую территорию – ожидаются на уровне прошлых дней.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Брюссель испугался превращения Италии в российского «троянского коня»
Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать «троянским конем» России в Европе, пишут СМИ.
Обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты Pais процитировал дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения «нейтральных теорий», которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.
«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае – троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», – передает РИА «Новости» текст статьи де Мигеля.
Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов. «Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь», – говорится в материале. Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев – без ценного союзника.
В четверг президент Италии Серджо Маттарелла принял премьер-министра Италии Марио Драги, который после обсуждения ситуации, сложившейся после голосования в Сенате, передал прошение об отставке своего правительства. Маттарелла принял к сведению прошение об отставке Драги, поручив правительству выполнять его текущие обязанности.
Глава ЕК призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]», – отметила фон дер Ляйен в интервью агентству dpa.
«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», – приводит ее слова ТАСС.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
В США оценили влияние санкций на экономику России и стран ЕС
Западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители, сообщает американское издание The National Interest.
Во втором квартале 2022 года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 млрд долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. И помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото, передает РИА «Новости».
Европейские страны, в свою очередь, после введения санкций столкнулись с двойной проблемой: им не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию. Ограничения, говорится в материале, приносят больше проблем всему миру, чем самой России. С экономической точки зрения страна «ни на грамм не пострадала», резюмирует издание.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России. На этом фоне в Европе началась паника, цены на газ подскочили.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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