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В Кремле сказали, когда будут установлены турбины для «Северного потока»
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Возвращаемая России турбина для «Северного потока» будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия ранее неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по «Северному потоку» обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов.
Между тем на прошлой неделе российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Немецкий энергоконцерн грозит Газпрому судом
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Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа и не исключает разбирательства в суде, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитирует ТАСС Маубаха.
«Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и Газпромом. И я сожалею об этом», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили о получении энергоконцерном Uniper от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
До этого энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
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Немецкие СМИ: Россия выигрывает экономическую войну
Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок по «Северному потоку» как «признак слабости» России, однако это лишь «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива, пишет немецкий интернет-журнал Telepolis.
«Россия все-таки возобновила поставки газа в Германию. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию», – передает RT текст статьи германского издания.
При этом автор публикации задается вопросом: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии? И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчет того, потечет ли голубое топливо снова по трубам?»
«В действительности все это свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну», – подчеркивает немецкое издание.
Когда в конце мая ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость черного золота выросла и Россия заработала на этом деньги, напоминает издание. «Москва сейчас с легкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается», – отмечает автор.
Он указал, что все это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из России – это признак силы Германии. «Все эти утверждения – всего лишь свист в лесу, с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа», – констатируется в статье.
«К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продает газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идет не так», – отмечается в публикации.
«При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением», – заключает Telepolis.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
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Le Monde: Европа исчерпала все возможности по санкциям против России
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Европейский союз принял новый пакет санкций против России, но на этот раз среди них нет никаких серьезных мер, пишет французская газета Le Monde.
Европа приняла новый пакет санкций против России, но в отличие от шести предыдущих наборов мер в этом пакете нет каких-либо весомых ограничений, передает RT текст статьи Le Monde.
«Мы исчерпали свои возможности», – приводит издание слова неназванного дипломата. ЕС не готов отказываться от российского газа, ведь даже справиться с проблемами в поставках удается с трудом. Даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока, констатирует автор публикации.
Поэтому новые санкции призваны лишь скорректировать действие прежних, отмечает автор статьи, чтобы они работали эффективнее и чтобы их было сложнее обойти. Так, например, запрет на доступ в европейские порты для российских кораблей был расширен на порты соседних стран, где сейчас выгружаются некоторые товары.
К тому же Европа стремилась, чтобы ее санкции гармонично сочетались с санкциями «Большой семерки»: там, например, в конце июня отказались от российского золота. По той же причине был расширен запрет на экспорт в Россию ряда товаров, включая полицейские каски и технологии для ядерного сектора. Эксперты подсчитали, что в прошлом году в Россию было экспортировано товаров на 88,4 млрд долларов, а сегодня 28% из них под запретом. При этом 51% российских товаров теперь нельзя поставлять в ЕС.
Однако есть и послабления, отмечает автор статьи. Из-за того, что страны ЕС обвиняли в том, что их действия ведут к нехватке еды и голоду в Африке, Европа решила, что сможет разблокировать фонды российских банков, если это будет нужно для восстановления торговли продуктами питания, пишет Le Monde.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
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Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»
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После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.
Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».
Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
Канцлер Германии назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа, об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал – Европа» или «Северный поток», – передает ТАСС слова Шольца.
При этом глава правительства Германии заявил, что не стоит полагаться на поставки газа из России.
«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
Он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», и назвал причину сокращения поставок газа, озвученную Москвой, «неубедительной».
«Мы знаем, что нет газового эмбарго ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Группы семи по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это весьма примечательный сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объемы газа будут всегда поставляться, сегодня не соответствует действительности», – заявил Шольц.
Канцлер добавил, что сейчас в стране работают угольные электростанции, которые позволяют экономить газ.
Ранее Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
В четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту. Позже сообщалось, что транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения.
Президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Набиуллина: ЦБ начал проводить политику девалютизации из-за угрозы санкций
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Банк России учитывает возможность риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и других банков, поэтому регулятор проводит политику девалютизации, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
«Что касается НКЦ и НРД, в отношении НРД применены уже некоторые санкции, в отношении НКЦ, других банков мы всегда учитываем такой риск санкций и поэтому проводим и стимулируем политику девалютизации», – цитирует ее ТАСС.
Также она добавила, что «даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться».
По оценке ЦБ, население России владеет наличными долларами и евро на сумму около 85 млрд долларов в эквиваленте. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации.
Ранее Набиуллина назвала сжатой пружиной в экономике вынужденное накопление населением сбережений.
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Пушков рассказал о мифах вокруг украинского зерна
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Вокруг экспорта украинской пшеницы на Западе создан миф, намеренно раздутый и скрывающий истинное положение дел, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Украина экспортировала даже в лучшие годы в два, а то в два с половиной раза меньше зерновых, чем Россия. Нынешние планы украинского экспорта в размере 5 млн тонн в год – незначительная цифра. А изображение Украины чуть ли не главной житницей планеты в западных СМИ – откровенная пропаганда», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, Россия, а не Украина имеет ключевое значение для мировых рынков продовольствия. «В 2021 году Россия заняла первое место среди крупнейших мировых экспортеров зерна – 30 млн тонн. Украина с 14 млн тонн была лишь пятой, сильно уступив США, Канаде и Франции. Если взять производство только пшеницы, то Россия с 85 млн тонн занимает третье место в мире после Китая и Индии, а Украина с 26 млн тонн лишь восьмое. Поэтому западные разговоры о «критическом значении для мира» украинского зерна и одновременное принижение веса России на мировом рынке зерновых – не более, чем политический заказ», – подчеркнул сенатор.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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Немецкие СМИ: Сильный доллар вредит мировой экономике
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Крепкая американская валюта представляет проблемы для большой части мира, ведь США притягивают вкладчиков как источник относительной стабильности, что приводит к массовому оттоку капитала из развивающих стран, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Американская валюта крепка как никогда, констатирует DWN. В первые шесть месяцев 2022 года долларовый индекс WSJ вырос на 8,7%, а с начала июля – еще на 1,4%. При этом деньги развивающихся, а также промышленных стран обесценились. На прошлой неделе евро упал до рекордно низкой с 2002 года отметки. На некоторое время он даже достиг паритета с американской валютой, передает RT текст статьи германского издания.
По словам автора публикации, рост доллара в первую очередь связан с тем, что в июне Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку на 0,75%. Это самое большое увеличение с 1994 года. Тоже самое ФРС собирается повторить в июле.
На фоне спада мировой экономики США притягивают вкладчиков как источник относительной стабильности, поясняет немецкое издание. Когда иностранные инвесторы активно вкладывают деньги в американские акции и облигации, то спрос на доллар растет, а вместе с ним и его стоимость. Центробанки ряда развивающихся стран последовали примеру США и также увеличили свои ключевые процентные ставки для борьбы с инфляцией.
По данным американского Института международных финансов, в одном только июне отток капитала в развивающихся странах составил 4 млрд долларов, что равноценно макроэкономическому шоку, как, к примеру, в 2013 году, когда Федеральная резервная система США объявила о прекращении своей программы по покупке облигаций, указывает автор статьи.
Когда государство обслуживает долговые обязательства в иностранной валюте и при этом обесценивает свою собственную, это усложняет выплату долгов, объясняет автор. Если же государства с этим не справляются, они рискуют потерять доступ к международным финансовым рынкам. К примеру, в мае Шри-Ланка объявила о дефолте. Комбинация из долговой удавки и скачущей инфляции привела к тому, что у страны закончились доллары для оплаты импорта основных товаров, например, топлива и медикаментов.
Уровень долгов в американской валюте у развивающихся стран разный, объясняет издание. По данным Института международных финансов на первый квартал 2022, в Аргентине, Украине и Колумбии он составляет 20% ВВП, а у ряда стран в Азии и Европе он ниже 2%. С начала года сильнее всего по отношению к доллару просела турецкая (на 25%), аргентинская (21%) и венгерская валюты (17%). А укрепится смог только бразильский реал (на 2%), заключает DWN.
Ранее болгарский экономист заявил, что низкий курс евро к доллару – катастрофа как для европейской, так и для американской экономики, но это выгодно России.
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Эксперт объяснил формулу ухода Philip Morris с российского рынка
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Такая крупная компания как Philip Morris International, которая была одна из первых на табачном рынке нашей страны, скорее всего уйдет по формуле «уйти, чтобы остаться», сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель директора Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) и член Экспертного совета при Государственной думе РФ Байсолт Хамзатов, комментируя намеренья компании уйти из России до конца 2022 года.
Американская компания Philip Morris International, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, сообщила о намеренье уйти с российского рынка. По словам генерального директора Яцека Ольчака, это произойдет до конца 2022 года.
«Я думаю, что Philip Morris уходит по формуле «уйти, чтобы остаться». Не думаю, что такая крупная компания потеряет такой огромный рынок, как российский. Это вообще та компания, которая зашла на наш табачный рынок еще в СССР. Они проделали огромную работу, чтобы наладить здесь свой бизнес. Поэтому, не думаю, что все эти усилия так просто будут оставлены», – говорит Хамзатов.
Эксперт рассказывает, что на сегодняшний день многие крупные иностранные компании уходят по формуле «уйти, чтобы остаться». Например, компания продает свой бизнес в России российскому бизнесмену, проводит полный ребрендинг и выдает старый продукт за совершенно новый. Так, например, вместо американской Coca-Cola и Fantа по данным СМИ в России будут выпускать напитки Funky Monkey Cola и Orange с абсолютно идентичным вкусом. Отличаться газировки будут лишь дизайном и названием.
«Полагаю, что те продукты, которые доступны от Philip Morris сейчас, просто будут переформатированы. Пока не могу сказать, как именно и во что, но они однозначно найдут возможности и останутся в стране. Но в качестве параллельного импорта этот продукт совершенно точно не будет рассматриваться. Понятно, что россияне привыкли к этим брендам, но это не значит, что им не найдется в крайнем случае замены», – считает собеседник.
Ранее японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, не исключила, что может продать бизнес в России из-за ситуации вокруг Украины и связанных с этим сложностей ведения деятельности.
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В Японии предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ
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Японские эксперты в области энергетики выразили мнение, что тенденция к сокращению импорта трубопроводного газа странами ЕС и его замещению сжиженным природным газом (СПГ), объемы производства которого вряд ли будут значительно увеличены, приведет к жесткой конкуренции на рынке СПГ в ближайшие годы.
«ЕС, несомненно, пытается снизить объем импорта трубопроводного газа и планирует заместить его наращиванием импорта СПГ, и уже увеличивает [закупки сжиженного газа]. Перспектив значительного увеличения производства СПГ США, Австралией и Катаром нет», – считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, мнение которого приводит ТАСС.
При этом, по его словам, «если принять во внимание увеличение импорта со стороны ЕС, а также ожидаемый летом дефицит электроэнергии в Китае, где не удалась политика наращивания производства угля, то вероятность жесткой конкуренции на рынке СПГ высокая».
По его словам, эта конкуренция может ослабнуть, если, например, начнется глобальная рецессия или Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, увеличит число перезапускаемых АЭС, остановленных после аварии на «Фукусиме-1» в марте 2011 года. «Но в долгосрочной перспективе тяжелая ситуация с балансом спроса и предложения может сохраняться до 2026 года, когда будет расширена [производственная база] Катара», – добавил он.
Вместе с тем партнер японского подразделения консалтинговой компании KPMG Цунэо Миямото считает, что жесткая конкуренция может сохраняться и после 2026 года, поскольку сейчас у Европы еще не так много мощностей для приема СПГ. «Без сомнений, ЕС стремится снизить объемы импорта трубопроводного газа. Он работает над подготовкой инфраструктуры, принимающей СПГ, и эта работа будет завершена в районе 2026–2027 гг. Через четыре-пять лет конкуренция может стать еще более жесткой», – сказал Миямото в интервью изданию «Асахи».
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Греческий политик представил предвыборный плакат с фразой «Россия права» и буквой «Z»
Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат, на котором запечатлена фраза «Россия права», сообщают греческие СМИ.
В статье говорится, что он подготовлен для продвижения партии политика «Народное единство» («Лаики энотита»), передает РИА «Новости» со ссылкой на Pronews.gr.
«Россия права», «США и НАТО вызвали ад на Украине, они толкают планету к краю бездны, разрушают Европу, обрекают на нищету и калечат Грецию», – написано сверху на плакате. Затем идет фотография Лафазаниса и буква Z и призыв: «Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!» Завершает плакат название партии «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА) и аббревиатура БРИКС.
Также политик призвал «сбросить прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим».
Лафазанис был министром энергетики в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году. После выхода из партии СИРИЗА в знак несогласия с проводимостей политикой Лафазанис создал партию «Народное единство» («Лаики энотита»), а сейчас создает новое политическое движение.
Ранее Лафазанис заявлял, что Греции надо изменить политику, отменить все санкции против Москвой и заключить стратегический союз с Россией, назвав страну другом греков.
«Мы хотим создать в Греции новое движение, которое восстановит в нашей стране национальную независимость, и Греция перестанет быть лагерем западных центров. Мы ставим под сомнение Европейский союз, как и участие Греции в НАТО. Мы считаем, что Греция должна иметь новый автономный курс, исключительно в наших национальных интересах», – сказал Лафазанис.
«Мы не хотим и мы отвергаем антироссийскую политику, антироссийский психоз. Мы не хотим проводить санкции против России, с которой нас ничего не разделяет. У нас нет разногласий с Россией. Мы любим Россию», – сказал Лафазанис. Политик заметил при этом, что они не хотят «поменять подчинение Соединенным Штатам на другое подчинение – России». «Мы хотим иметь независимую страну, которая будет иметь дружеские отношения со всем миром», – сказал он.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Европа нарастила темпы закачки в ПХГ
Ветрогенерация в Евросоюзе сохраняется у минимальных значений июля, в то время как темпы закачки в подземные хранилища газа растут третий день, свидетельствуют данные ассоциаций Gas Infrastructure Europe и WindEurope.
Объем выработки ветровой энергии в регионе в субботу составил 8,6%. Хотя показатель немного вырос с 8,2% в пятницу, он остался близок к минимальным значениям июля. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце – 11,23%, что стало минимумом с начала года, передает РИА «Новости».
В то же время Европа после возобновления работы магистрали «Северный поток» наращивает темпы закачки газа в подземные хранилища. Средний уровень заполненности «подземок» в Евросоюзе на 22 июля составляет 65,82%, что близко к среднему значению на эту дату за последние несколько лет. Показатель за день вырос на 0,33 процентного пункта (по сравнению с 0,28 и 0,25 процентного пункта в предыдущие дни).
Сейчас в хранилищах около 66,5 млрд кубометров газа. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на том же уровне – в среднем 0,35 процентного пункта в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 – в мае), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Поставки российского газа в Европу по двум основным маршрутам – магистрали «Северный поток» и транзитом через украинскую территорию – ожидаются на уровне прошлых дней.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Шольц подтвердил покупку 30% акций Uniper властями Германии для спасения компании
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
На пресс-конференции в Берлине Шольц пояснил, что акционеры и финское правительство сообщили властям ФРГ о достигнутой договоренности, сообщает ТАСС.
«Решение заключается в том, что мы приобретаем тридцатипроцентную долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость», – рассказал Шольц.
Кроме того, он дал понять, что не следует полагаться на поставки газа из России.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
В этом контексте он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока». По утверждению Шольца, заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, «неубедительны».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Страны ЕС призвали Брюссель учитывать их зависимость от российского газа
Члены ЕС считают, что Брюссель в своих планах по снижению спроса на газ должен учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, пишут СМИ.
Также, по мнению стран Евросоюза, руководство ЕС при оценке целевых показателей должно учитывать объемы газа, уже направленные в хранилища, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Члены ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя, считая, что ограничения не должны распространяться на государства, у которых есть возможность поставлять газ другим. Кроме того, предлагается не вводить ограничения в отношении критически важных для единого рынка ЕС отраслей.
При этом высказывается мнение, что «страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса». Как минимум пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.
Напомним, в опубликованном плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа». Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.
Германию уличили в страхе остаться зимой без российского газа
Немецкие власти «по-прежнему заметно нервничают» и не могут с уверенностью сказать, хватит ли Германии газа, чтобы «пережить зиму», пишет британская пресса.
В статье Кати Хойер для журнала Spectator утверждается, что риторика главы МИД Германии Анналены Бербок, которая попросила Канаду вернуть турбину для «Северного потока», «играет на руку Путину». Как указала Хойер, министр «подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России». По словам Бербок, «в противном случае» Германия «не сможет получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будет иметь дело с крупными социальными волнениями», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту.