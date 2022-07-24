Российская ПВО сбила пять украинских дронов и ракеты HIMARS

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коробки, Пятихатка Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецк, сообщили в Минобороны.

«Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.

«В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава», – говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины, отметили в МО РФ. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области.

Кроме того, уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острое Донецкой Народной Республики, Галициново Николаевской области и города Николаев. В районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».

По данным Минобороны, в рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска, два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», восемь артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны России.

Добавим также, что, по данным Минобороны, в морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.