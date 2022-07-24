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Российская ПВО сбила пять украинских дронов и ракеты HIMARS
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Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коробки, Пятихатка Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецк, сообщили в Минобороны.
«Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
Также сообщается, что ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.
«В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава», – говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, в городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины, отметили в МО РФ. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области.
Кроме того, уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острое Донецкой Народной Республики, Галициново Николаевской области и города Николаев. В районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».
По данным Минобороны, в рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска, два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», восемь артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны России.
Добавим также, что, по данным Минобороны, в морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
У украинских беженцев на Западе начали изымать детей
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В западных странах начали изымать детей у украинских беженцев под надуманными предлогами, уже известно о 79 случаях, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, уже известно о 79 случаях. Это в том числе жители Днепропетровска, Киева, регионов Западной Украины.
«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», – подчеркнул Рогов.
Ранее Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) сообщила, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.
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Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы
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Москва во время состоявшегося контакта заявила о непричастности к удару по Одессе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ – прим.ВЗГЛЯД) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По словам Акара, в связи с инцидентом он также провел телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, который подписал в пятницу в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. «Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту, негативных последствий нет», – сообщил он.
Министр заявил, что тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
«Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности», – добавил Акар.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта.
По ее словам, в результате попадания ракет начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Ракеты не попали в хранилище зерна в одесском порту.
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В ЛНР разоблачен агент ЦРУ
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Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине.
«В апреле текущего года по подозрению в совершении государственной измены задержан житель ЛНР из числа персонала ОБСЕ. Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», – говорится в сообщении службы МГБ ЛНР.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена».
Как уточняет ведомство, установлено, что Шабанов «в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ, резидентом ЦРУ на Украине Лукашенко Андреем Владимировичем». По данным следствия, «Лукашенко с 1999 года осуществлял разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США, занимавшего на тот момент должность командира специального подразделения Центрального разведывательного управления США, обеспечивающего охрану исправительного лагеря на военно-морской базе в Гуантанамо».
МГБ сообщает, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Андрея Лукашенко, на территории ЛНР собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Как сообщается, полученные сведения «он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ».
Ранее в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
МИД Украины назвал слова Орбана российской пропагандой
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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обвинил главу правительства Венгрии Виктора Орбана в том, что премьер якобы распространяет «российскую пропаганду».
Как заявил Николенко, слова Орбана о том, что «санкции не пошатнули Россию» являются «классическим примером российской пропаганды». Николенко также не согласился с мнением Орбана, согласно которому накачивание Украины современным оружием лишь увеличивает продолжительность конфликта. По версии МИД Украины, «предоставление оружия Украине спасает жизни украинцев», передает ТАСС.
Напомним, Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он также заявил о затягивании ситуации на Украине из-за поставок ей оружия. Орбан призвал свою страну готовиться к 2030 году, чтобы остаться «успешным локальным исключением» в период глобального кризиса, который, по его мнению, в это время затронет Европу и США.
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Захарова ответила на слова Зеленского об обстреле порта Одессы
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Ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией, как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», – написала она в своем Telegram-канале.
The New York Times также прокомментировала удары по порту Одессы. Издание пояснило, почему удары по порту – это не нарушение зерновой сделки. «Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.
Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
Шольца обвинили в задержке поставок систем ПВО Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставку Украине систем ПВО IRIS-T SLM, пишут немецкие СМИ.
Источники Welt am Sonntag сообщают, что речь идет об 11 системах IRIS-T. Киев направил запрос еще в начале июля, министерство экономики Германии его одобрило. Однако итоговое разрешение должно выдавать ведомство канцлера, в котором за последние три недели решение так и не приняли, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что Киев просит «финансовую поддержку» для закупки IRIS-T SLM – 11 систем стоят около 1,5 млрд евро. При этом в случае заключения сделки Украина до конца года сможет получить лишь один комплекс, а на поставку всех 11 потребуется до пяти лет.
Напомним, Шольца уже обвиняли в том, что он нарушил обещание о военной поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей.
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Экономист указал на стратегический просчет США из-за Украины
США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем, заявил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
По его словам, Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет из-за своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс. Сейчас Вашингтон – «главный лузер собственной же политики», убежден Рикардс.
«В конце концов, стратегический расклад по формуле «двое против одного», где «двое» — это Китай и Россия, а «один» – США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», – цитирует РИА «Новости» экономиста.
По его мнению, украинский кризис только способствовал более активному взаимодействию двух сверхдержав, свидетельствуя об окончательном провале Соединенными Штатами одной из ключевых внешнеполитических задач последних десятилетий. Также Рикардс считает, что последствия конфликта негативно скажутся именно на США, значительно ухудшив экономическую ситуацию в стране и ослабив доллар.
Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
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CNN: Россия готовится к «подводной холодной войне»
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Передача Военно-морскому флоту России исследовательской подводной лодки «Белгород» – самой длинной в мире подлодки – может ознаменовать начало «холодной войны под водой» и «подводных кошек-мышек» с ВМС США и Королевскими ВМФ Великобритании, говорится в статье американской телекомпании CNN.
Российский военно-морской флот принял на вооружение самую длинную известную подводную лодку в мире, пишет CNN. Телеканал отмечает, что длина «Белгорода» составляет 184 метра, она «даже длиннее подводных лодок с баллистическими и управляемыми ракетами класса «Огайо» ВМС США, длина которых составляет 171 метр».
Судостроительное предприятие АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) подчеркивает, что «Белгород» является исследовательским судном, однако, по словам экспертов, на которых ссылается CNN, «это платформа для шпионажа и, возможно, ядерного оружия».
Конструкция подлодки «Белгород», продолжает CNN, представляет собой модифицированную версию российских подводных лодок с управляемыми ракетами класса Oscar-II (по кодификации НАТО; речь идет о подлодках проекта 949А «Антей»), удлиненных для размещения первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведданных.
Если «Белгород» «сможет успешно добавить эти новые возможности российскому флоту», то в следующем десятилетии, согласно прогнозу CNN, мир вернется к «сценам холодной войны под водой, когда американские и российские подводные лодки выслеживали и охотились друг на друга в напряженных противостояниях».
CNN напоминает, что новая российская подводная лодка предназначена для того, чтобы нести ядерные беспилотники «Посейдон». «Эта ядерная «мегаторпеда» уникальна в мировой истории. «Посейдон» – это совершенно новая категория оружия. Это изменит военно-морское планирование как в России, так и на Западе», – приводятся в статье слова эксперта в области подводных лодок, автора сайта Covert Shores Эйч-Ай Саттона.
В статье CNN говорится также, что согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США (CRS), «Посейдоны» являются «оружием возмездия», предназначенного для нанесения ответного удара по врагу после ядерного удара по России. Согласно отчету CRS, «Белгород» будет способен нести до восьми «Посейдонов».
«Подводная игра в кошки-мышки, в которой подлодки – охотники-убийцы ВМС США и [британского] Королевского флота преследуют русских, может быть возобновлена. Может начаться новая холодная война в Арктике, Северной Атлантике и северной части Тихого океана», – написал он. Саттон добавляет, что «Белгород», вероятно, также станет платформой для сбора разведданных.
«Белгород» будет укомплектован экипажем ВМФ России, но «эксплуатироваться под руководством ГУГИ» – «секретного» Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России, а также будет нести «ряд миниатюрных подводных лодок и подводных аппаратов для выполнения секретных специальных миссий», указал Саттон.
К-329 «Белгород» – российская атомная подводная лодка специального назначения, единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Построена на судостроительном заводе «Севмаш», спущена на воду 23 апреля 2019 года. 8 июля 2022 года состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи подлодки Военно-морскому флоту. Служить будет на Тихом океане. Все характеристики этой подлодки засекречены.
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Стало известно о гибели в Донбассе наемников из США, Канады, Швеции
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В Донбассе погибли двое американцев, канадец и гражданин Швеции, которые участвовали в боях на стороне Украины, сообщают СМИ.
Politico приводит слова «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко, который сообщил, что убиты Люк Люцишин и Брайан Янг из США, Эмиль Антуан Рой-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Как поясняется, они были членами «сил специальных операций» территориальной обороны. Подразделение, в котором были наемники, «базировалось рядом с Северском». Их уничтожили 18 июля – при обстреле в районе села Григорьевка (Григоровка). Подразделению велели «занять боевые позиции».
Politico пишет, что Люцишин был «американцем украинского происхождения», который в США работал в полиции. По словам Мирошниченко, Янг в прошлом проходил военную службу в США, Рой-Сируа прежде был связан с Французским иностранным легионом, передает ТАСС.
Напомним, представитель Госдепартамента США в пятницу подтвердил журналистам, что в Донбассе недавно погибли двое американцев. 19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе.
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Запорожская область попросила о постоянных российских военных базах
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Запорожская область хочет, чтобы на ее территории разместили российские военные базы на постоянной основе, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что «постоянная дислокация» Вооруженных сил России станет для области «гарантом безопасности от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов». Он сообщил, что предметный разговор на данную тему собираются вести после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.
«Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Рогов указал, что Россия отвечает на украинские обстрелы мирных городов и сел региона: «Армия, конечно, включилась в работу, чтобы накрывать позиции боевиков Зеленского РСЗО, тяжелой артиллерией, чтобы они не думали, что их действия будут безнаказанны или незаметны». Он сообщил, что «удары наносятся, и это не секрет, по позициям террористов Зеленского» – российские артиллеристы подавляют позиции, с которых обстреливаются мирные города и села в приграничной зоне, передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Раскрыта выгода Турции от зернового соглашения
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Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых. Таким образом, она сможет удовлетворять свои потребности в зерновых на более выгодных условиях, чем другие страны, пишет турецкая газета Sabah.
По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции «оба министра (от России и Украины – прим. ВЗГЛЯД) устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения», передает ТАСС.
«Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта», – сказал депутат в интервью газете.
«Конечно, они (Россия и Украина) сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно. Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами», – отметил парламентарий.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Разведчик США объявил о победе России над Западом на трех фронтах
России удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на YouТube-канале Judging Freedom.
«Россия побеждает на всех фронтах. На военном фронте – на поле боя. На политическом – стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом – Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу», – приводит РИА «Новости» слова Риттера.
По мнению офицера, ничто не сможет остановить движение России вперед по всем трем направлениям. Он привел в пример недавний уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и отставку главы итальянского правительства Марио Драги.
Кроме того, военный указал на неэффективность поставок американского вооружения Киеву, при том факте, что Вооруженные силы США в скором времени исчерпают все имеющиеся у них запасы.
Ранее Скотт Риттер заявил, что власти США повторяют на Украине ошибки, которые ранее привели к фиаско в Афганистане.
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Названа возможная кандидатура на пост посла Украины в Германии
Украина определилась с кандидатурой нового посла в Германии, который сменит известного скандальными высказываниями Андрея Мельника, им станет 47-летний Алексей Макеев, сообщил немецкий телеканал RTL.
Как уточняет RTL, официально его представят в германском МИД через две недели, передает ТАСС.
Алексей Макеев начал работать дипломатом в 1996 году, в 2014–2020 годах был политическим директором украинского МИД, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.
Новый украинский посол приедет на смену проработавшему в Германии восемь лет Андрею Мельнику, который регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания, выражал недовольство политикой властей Германии, вступал в открытые дискуссии в социальных сетях.
Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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Российские военные уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс»
За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой народной республики более 50 взводов украинской артиллерии, а также уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», сообщили в Министерстве обороны России.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», десять артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования «Донбасс».
Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР – там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава.
Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.
Ранее сообщалось, что спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении.
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Подачу воды возобновили во всех районах Мариуполя
Коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя, под давлением проверяются и ремонтируются трубы, пострадавшие в ходе боевых действий, сообщил начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» Владимир Шеханин.
«В городе четыре района, вода есть в Приморском и Октябрьском, также вода подана в Ильичевский (ныне Кальмиусский – прим. ВЗГЛЯД) район полностью, и уже подается на левый берег. То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех [многоэтажных домах] есть вода», – цитирует ТАСС Шеханина.
По его словам, пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением – очень много сетей разрушено в результате боевых действий. Давления хватает, чтобы довести воду максимум до третьего этажа многоэтажного дома. Такая мера необходима, чтобы находить и ремонтировать поврежденные участки водоводов.
Работа по восстановлению сетей идет почти круглосуточно, ежедневно выявляется до 20 аварий на сетях. По данным Минстроя ДНР, на ликвидации аварийных ситуаций работает порядка 5 бригад и 17 единиц специализированной техники, люди работают без перерыва.
Шеханин уточнил, что воду подали также на 90% котельных в городе, чтобы коммунальные службы, отвечающие за отопление, могли заняться ремонтом сетей и подготовкой города к отопительному сезону.
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