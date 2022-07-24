ВМФ России уничтожил в порту Одессы украинский военный корабль

В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon, сообщили в Минобороны России.

«Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.

Напомним, по данным украинской стороны, в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. При этом Россия, как сообщили в Турции, заявила о непричастности к удару по одесскому порту. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.

В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией.

Американская газета The New York Times в тот же день написала, что удары по порту Одессы не нарушают зерновую сделку.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.