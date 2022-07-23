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ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области
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Украинские беспилотники нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области, есть повреждения инфраструктуры, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение, гаражи», – написал Балицкий в Telegram-канале.
Проверяется состояние центрального водовода. Информация по пострадавшим уточняется, отметил он.
Ранее украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
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Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».
Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.
Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.
Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных России иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.
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Fitch: На Украине начался процесс, похожий на дефолт
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Свою оценку в Fitch объяснили ходатайством властей Украины о двухлетней отсрочке на выплату внешнего долга. В Fitch ожидают, что на Украине потребуется более широкая реструктуризация коммерческого долга, однако сроки этого процесса остаются неопределенными. Такое положение говорит о серьезном шоке для макрофинансового положения Украины, государственных и внешних финансов из-за затянувшегося конфликта с Россией, передает ТАСС.
В четверг Национальный банк Украины резко девальвировал гривну к доллару.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
В начале июля ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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Одесская бригада сформирована в Херсоне из украинских добровольцев
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В Херсоне из украинских добровольцев сформирована Одесская бригада, которая в ближайшее время приступит к освобождению города Николаева и города-героя Одессы, рассказал представитель военного подразделения.
«В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одессы. Никакой пощады укронацистам, наемникам и всякой бандеровской нечисти от нас не будет. Единственный способ для них сохранить свои жизни – это сложить оружие. В противном случае все они будут уничтожены», – цитирует «Комсомольская правда» представителя Одесской бригады, который, как сообщает издание, предположительно, не просто родом из Одессы, а был там известным политиком.
Он особо подчеркнул, что бригада сформирована исключительно из добровольцев – граждан Украины. В ее составе уроженцы и жители не только самой Одессы, но и Николаева, Херсона, Киева, Измаила, Белгород-Днестровского, других украинских городов. Есть даже один парень из Западной Украины.
Как говорится в статье, экипировка бойцов новой бригады на «пять с плюсом», что, по мнению автора материала, показывает, что этим вопросом занимались в Минобороны РФ.
По сообщениям одного из Telegram-каналов, представителем нового военного подразделения якобы является одессит Игорь Марков, который был лидером украинской партии «Родина», депутатом Украины и владельцем одесского телеканала АТВ.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины, где экономическая ситуация все более осложняется.
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Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы
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Москва во время состоявшегося контакта заявила о непричастности к удару по Одессе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ – прим.ВЗГЛЯД) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По словам Акара, в связи с инцидентом он также провел телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, который подписал в пятницу в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. «Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту, негативных последствий нет», – сообщил он.
Министр заявил, что тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
«Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности», – добавил Акар.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта.
По ее словам, в результате попадания ракет начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Ракеты не попали в хранилище зерна в одесском порту.
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ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по мосту в Херсонской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области, применив американскую РСЗО HIMARS, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Нанесен удар по Дарьевскому мосту (мост через реку Ингулец в селе Дарьевка). В объект попало семь снарядов», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Минобороны России предупредили, что неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы взорвать их и обвинить российских военных в ударах по гражданской инфраструктуре.
До этого появились сообщения об обстрелах вооруженными силами Украины моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить инфраструктурные объекты, в том числе мосты, от РСЗО HIMARS. Так, у системы ПВО должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего, среднего и ближнего, то есть так называемая многоэшелонированная система.
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У украинских беженцев на Западе начали изымать детей
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В западных странах начали изымать детей у украинских беженцев под надуманными предлогами, уже известно о 79 случаях, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, уже известно о 79 случаях. Это в том числе жители Днепропетровска, Киева, регионов Западной Украины.
«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», – подчеркнул Рогов.
Ранее Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) сообщила, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.
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Президент Казахстана в беседе с Зеленским дал оценку «продуктовой сделке»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским положительно оценил подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
«Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна», – отмечается в пресс-релизе.
Также Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
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В ЛНР разоблачен агент ЦРУ
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Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине.
«В апреле текущего года по подозрению в совершении государственной измены задержан житель ЛНР из числа персонала ОБСЕ. Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», – говорится в сообщении службы МГБ ЛНР.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена».
Как уточняет ведомство, установлено, что Шабанов «в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ, резидентом ЦРУ на Украине Лукашенко Андреем Владимировичем». По данным следствия, «Лукашенко с 1999 года осуществлял разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США, занимавшего на тот момент должность командира специального подразделения Центрального разведывательного управления США, обеспечивающего охрану исправительного лагеря на военно-морской базе в Гуантанамо».
МГБ сообщает, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Андрея Лукашенко, на территории ЛНР собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Как сообщается, полученные сведения «он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ».
Ранее в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
Глава МИД Германии признала трудности с круговыми поставками танков Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о трудностях с круговыми поставками танков Украине, о чем Германия ранее договаривалась с Польшей.
«Если этот путь не был правильным, то мы должны посмотреть, как мы можем активно содействовать иначе», – передает РИА «Новости» слова Бербок, сказанные в интервью таблоиду Bild.
Об этом дипломат заявила после обвинений польской стороны: заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью журналу Spiegel заявил, что обещания Германии по поводу кругового обмена танками «оказались обманным маневром».
Министр заявила, что круговые поставки танков «функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось». Комментируя слова представителей Польши, Бербок отметила, что никто в этой ситуации не будет обманывать своей европейских соседей. По ее словам, изначально было ясно, что танки нельзя заменить «одним щелчком пальца».
Круговой обмен танками предусматривает, что Польша передает Украине танки советского производства, которые украинским военным более привычны, а взамен получает западное вооружение.
Российские военные уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс»
За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой народной республики более 50 взводов украинской артиллерии, а также уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», сообщили в Министерстве обороны России.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», десять артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования «Донбасс».
Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР – там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава.
Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.
Ранее сообщалось, что спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении.
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Экономист указал на стратегический просчет США из-за Украины
США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем, заявил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
По его словам, Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет из-за своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс. Сейчас Вашингтон – «главный лузер собственной же политики», убежден Рикардс.
«В конце концов, стратегический расклад по формуле «двое против одного», где «двое» — это Китай и Россия, а «один» – США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», – цитирует РИА «Новости» экономиста.
По его мнению, украинский кризис только способствовал более активному взаимодействию двух сверхдержав, свидетельствуя об окончательном провале Соединенными Штатами одной из ключевых внешнеполитических задач последних десятилетий. Также Рикардс считает, что последствия конфликта негативно скажутся именно на США, значительно ухудшив экономическую ситуацию в стране и ослабив доллар.
Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
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ВСУ обстреляли район Каховской ГЭС
Украинские военные утром в субботу выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС, сообщили в пресс-службе администрации Каховского района.
«В 05.07 мск было порядка семи прилетов. Замечен дым в районе [Каховской] ГЭС, били туда», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области, применив американскую РСЗО HIMARS.
Нопомним, в понедельник, 11 июля, сообщалось, что под украинский обстрел попала Каховская ГЭС, пока ущерб «оценить тяжело». Информация о разрушениях уточняется.
Украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны.
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Спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
В Харьковской области российским спецназом уничтожен опорный пункт украинских военных, передает корреспондент с места событий.
В результате отработки по заранее выявленным позициям ВСУ было нанесено поражение по опорному пункту. Так, уничтожена легкая техника, несколько человек личного состава, а также домовладения, которые были заняты украинскими боевиками и превращены в огневые точки, передает РИА «Новости».
Кроме того, в данный момент на харьковском направлении отмечаются бои в районе населенных пунктов Уды, Цуповки, Дементьевки, Великих Проходов, Рубежного, Питомника, Верхнего и Старого Салтова.
Также союзными силами ведется эвакуация мирного населения из Казачьей Лопани, которая ежедневно подвергается артиллерийским ударам со стороны ВСУ.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе проведения спецоперации на Украине.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Названа возможная кандидатура на пост посла Украины в Германии
Украина определилась с кандидатурой нового посла в Германии, который сменит известного скандальными высказываниями Андрея Мельника, им станет 47-летний Алексей Макеев, сообщил немецкий телеканал RTL.
Как уточняет RTL, официально его представят в германском МИД через две недели, передает ТАСС.
Алексей Макеев начал работать дипломатом в 1996 году, в 2014–2020 годах был политическим директором украинского МИД, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.
Новый украинский посол приедет на смену проработавшему в Германии восемь лет Андрею Мельнику, который регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания, выражал недовольство политикой властей Германии, вступал в открытые дискуссии в социальных сетях.
Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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В Энергодаре началась аккредитация школ по российским стандартам
Первая школа в городе Энергодар Запорожской области начала получать аккредитацию и готовится с 1 сентября обучать детей по российский стандартам, сообщил директор школы № 2 Энергодара Вадим Каретников.
«Проходит аккредитация школы по российским стандартам – мы сейчас разрабатываем устав и готовим другую необходимую документацию. <…> На российскую систему образования сейчас идет подбор педагогов. Составляем списки обучения педагогов в Республике Крым», – приводит слова директора школы ТАСС.
По словам Каретникова, Россия предоставит школе все необходимые учебники в первой половине августа, также ожидается штатное расписание нагрузки педагогов и план уроков. Штат педагогов в настоящее время еще комплектуется, каждый день приходят учителя, которые готовы переходить на новые стандарты.
«Школа рассчитана на 1030 учеников – и думаю, в этом году все ученики у нас будут набраны. В данный момент в городе [Энергодар] школа [№ 2] – лидер, мы раньше всех выступили в процесс аккредитации, мы единственные в городе собрались и запустили летний пришкольный лагерь на 140 ребят, в котором провели уже две смены. К нам больше всего приходит преподавателей. Сейчас такая ситуация: в украинской системе образование многие учителя, которые действительно специалисты и педагоги высшей категории, были (по требованию властей Украины – прим. ВЗГЛЯД) уволены, так как не могли преподавать на украинском языке – и они к нам возвращаются, чему мы очень рады», – отметил Каретников.
Он уточнил, что с этого года обучение вновь будет идти на русском языке, но ребята смогут продолжить изучение украинского – в рамках дисциплины «родной язык». Учителя, которые могут ее вести, в учреждении остаются.
Он добавил, что школа № 2 станет [для Энергодара] опорной, а другие учреждения пока будут перенимать ее опыт – процесс будет выстроен по примеру того, как делается в Москве, где нередко администрация сидит в одном здании, а несколько корпусов, в каждом из которых полноценная школа, разбросаны по району. Такой формат подсказали российские коллеги во время визита в Энергодар министра просвещения РФ Сергей Кравцова в июле. «В данный момент сложилась такая ситуация, что мы как базовая школа, а остальные школы являются нашими филиалами», – сказал Каретников.
Накануне глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов дал старт работе восстановленных линий электропередачи, соединяющих Херсонскую и Запорожскую области с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины, где экономическая ситуация все более осложняется.
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