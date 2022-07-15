Мантуров: Россия поддержит обеспечивающие технологический суверенитет предприятия

Минпромторг России до осени разработает программу поддержки предприятий, которые ориентированы на создание продукции, обеспечивающей технологический суверенитет, сообщил вице-премьер, глава министерства Денис Мантуров во время выступления в Госдуме.

«Мы это сделаем до осени», – сказал он, отвечая на вопрос одного из депутатов, передает ТАСС.

По словам Мантурова, программа будет учитывать кредиты со ставкой до 7% годовых, льготные условия проведения НИОКР, льготный налоговый режим, обеспечение спроса на разрабатываемую и производимую в будущем продукцию, включая компенсацию скидки на пилотные партии выпускаемой продукции и ее выход на рынок.

В пятницу Госдума в ходе внепланового пленарного заседания утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что работа министра отвечает задачам, стоящим сейчас перед российской промышленностью. Он указал, что сейчас в России необходимо не только организовать импортозамещение, но и необходимо создавать свои технологии и обеспечивать технологический суверенитет.

Ранее Госдума назвала необходимые шаги для обеспечения технологического суверенитета в АПК.