Госдума назвала необходимые шаги для обеспечения технологического суверенитета в АПК

Для обеспечения технологического лидерства России на мировом рынке АПК необходимо разработать комплекс мер по развитию и господдержке стратегических направлений 4-й промышленной революции: искусственного интеллекта, bigdata, интернета вещей и других, пришли к выводу эксперты в ходе круглого стола «Обеспечение технологического суверенитета России в АПК» в Госдуме.

Использование новых технологий позволяет перейти к принципиально новому уровню управления, существенно повысить эффективность агрохозяйств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У нас есть талантливые разработчики, преданные своей стране, способные решать самые сложные задачи. Но здесь нужна господдержка, государство должно слушать бизнес и примеры выстраивания таких кооперационных связей сегодня все больше и больше. Мы можем на равных конкурировать с ведущими игроками на международном рынке», – сказала представитель Комитета ГД России по промышленности и торговле Мария Василькова.

Для повышения эффективности реализации импортозамещения необходима практика объединения участников отрасли на одной площадке. «Мы в рамках партийного проекта «Сделай свое» планируем собрать ведущие российские компании, занимающиеся импортозамещением, Многие аграрии не могут найти отечественных разработчиков для АПК, производящих необходимую для них продукцию», – считает заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Удачным примером такого отраслевого объединения является создание ассоциации «ИнтерАгроТех», объединившей, сельхозтоваропроизводителей, разработчиков программного обеспечения, производителей электроники, техники и комплектующих для выработки совместных решений, локализации иимпортозамещения зарубежной продукции и в первую очередь компонентной базы используемой в сельхзтехнике, создания и внедрения революционных технологий, взаимодействия с государством.

Одним из основных инструментов обеспечения технологического суверенитета России в сфере сельского хозяйства, по мнению участников обсуждения, является постановление правительства России от 27 сентября 2021 г. № 1619 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с внедрением российской продукции радиоэлектронной промышленности (о сквозных проектах)».

Сквозной проект – это полный цикл работ по разработке инновационной продукции, который включает проведение исследований и разработок, организацию производства, создание встроенного ПО, адаптацию существующего софта и вывод продукции на рынок. Соответствующие заявленным критериям сквозные проекты могут рассчитывать на прямые государственные субсидии в объеме до 4 млрд рублей в год. Так в рамках программы сквозных проектов Петербургский тракторный завод планирует представить к 2024 году 10 тыс. беспилотных тракторов на базе модели «Кировец» К-7М, для нужд страны.

Однако, в этой зоне есть ряд законодательных проблем. «Ранее у нас, при введении в производство инновационной продукции, переход в серию практически не осуществлялся. В постановлении Правительства 1619 опытные партии – это лишь несколько сотен изделий – это не переход в серию. Серийное производство – это десятки тысяч», – сообщила президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.

По словам директор центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Ильи Массуха, «сегодня у нас в стране есть необходимые интересные и перспективные продукты и решения. Их необходимо без задержек вводить в производство. Сейчас уникальное окно возможностей. Главное не упустить момент».

Сегодня в России на полях полным ходом работает беспилотная техника. Причем, в ближайшее время ожидается появление отечественных автопилотов старших уровней автономности. Для этого необходимо заблаговременно подготовить соответствующее законодательное обеспечение, чтобы обеспечить бесперебойный характер процесса внедрения умной сельхозтехники.

Также большую важность в обеспечения технологического суверенитета России играет комплекс мер по совершенствованию правил льготного лизинга для покупателей сельскохозяйственной техники регламентируемый Постановлением Правительства РФ № 811 от 3 июня 2020 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования».

Увеличение процентной ставки по льготному лизингу позволяет высокотехнологичным продуктам и цифровым решениям получить поддержку государства на внедрение и главное – масштабировать наиболее перспективные проекты российских разработчиков в масштабах страны. Что в итоге позволяет обеспечить агрохозяйства передовыми технологиями, существенно увеличить их эффективность.

По мнению участников обсуждения, существующие сегодня сроки разработки отраслевых технологических стандартов чрезвычайно велики, достигают нескольких лет. «Нам нужно ввести временные KPI», считает Мария Василькова.

Предложения от участников отрасли по формированию комплекса мер по обеспечению технологического суверенитета в АПК будут приниматься еще в течение недели, после чего будет сформирован итоговый перечень мер, сроки их реализации. Для этого было решено создать рабочую группу с участием представителей профильных Думских комитетов, министерств и участников отрасли АПК. По словам Ольги Усковой, «мы это называем механизмом комиссаров новой реальности. Без Думы нам не справиться с этими задачами. Их заказчиком является народ и такой формат объединит всех участников процесса государство, производство, аграриев и т.д. в единый смысловой блок».