Рубль ослабел к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.03 курс доллара растет до 59,05 руб. (+1,29%), евро прибавляет 0,72%, поднимаясь до отметки 59,17 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже рос на 0,33% до отметки 58,49 руб., курс евро находился на уровне 58,69 руб. (-0,09%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов.

По данным торговой площадки на 10.08 индекс Мосбиржи увеличивается на 0,53% – до 2074,19 пункта, в то время как индекс РТС снижается на 0,37%, опускаясь до 1109,89 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2069,02 пункта (+0,28%), а долларовый индекс РТС рос на 0,36%, поднимаясь до 1117,98 пункта.