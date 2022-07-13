Якутянин рассказал о ситуации после прорыва дамбы

Житель Якутии Денис рассказал о положении дел в Верхоянском районе республики после затопления и прорыва дамбы на реке Яна.

«Река очень резко вышла из берегов, очень большой волной вода пошла, несколько поселков подтопило. Но подтопление не критическое, жизненно важные объекты сохранены. Какие-то дома пострадали, но жертв нет», – сказал собеседник «Газета.Ru».

По его словам, местные власти быстро отреагировали на ЧП. Прибыли самолеты с помощью, эвакуированы дети из лагерей отдыха. Также были готовы и жители, поскольку такие происшествия тут случаются.

«Люди адекватно реагируют, принимают меры и друг другу помогают. Паники не было ни в одном поселке, самое главное», – добавил Денис.

Сейчас, по его словам, уровень воды в городе Верхоянск снижается, а в поселке Батагай повышается.

«Верхние поселки топило, сейчас Верхоянск, но там уже уровень воды падает. В районном центре Батагае, он ниже всех по реке Яна, еще подъем идет, но уже незначительный. Все сил здесь, приведены в полную готовность. Ситуация у нас под контролем», – пояснил собеседник.

Напомним, в Якутии вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории Верхоянска. ЧП произошло из-за сильных дождей.