Московские технологические компании адаптировались к новым экономическим условиям

Положение дел почти 50% московских технологических компаний не изменилось или улучшилось по сравнению с январем 2022 года, сообщили в пресс-службе Агентства инноваций столицы.

В пресс-службе отметили, что исследование было проведено агентством на основе данных базы стартапов Startup Guide и онлайн-опроса более 250 столичных предпринимателей.

«Положение дел почти 50% московских технологических компаний не изменилось или улучшилось по сравнению с январем 2022 года», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Согласно исследованию, у 17% респондентов в период кризиса бизнес пошел в гору. Их них: 57% – расширили клиентскую базу, 55% – усилили команду и 45% – увеличили продажи.

Отмечается, что предприниматели связывают свой успех не со снижением конкуренции из-за ухода иностранных компаний, а с собственными усилиями, направленными на доработку, развитие продуктов и импортозамещение.

«Текущие экономические условия заставили свыше 60% московских технологических компаний адаптировать свою бизнес-модель под новые обстоятельства. Предприниматели, чья прибыль выросла, не ограничились только изменениями маркетинговых инструментов, но расширили географию продаж и оптимизировали цепочку создания добавленной стоимости», – говорится в исследовании.

Уточняется, что в качестве сложностей для развития бизнеса 46% респондентов назвали дефицит средств на операционные расходы, 38% – снижение продаж, 28% – усложнение коммуникации с потребителями из-за блокировки в России ряда популярных соцсетей и 28% – потери иностранных клиентов или партнеров.

Также 76% опрошенных признались, что весной текущего года сократили хотя бы одну из статей расходов. В первую очередь предприниматели уменьшили затраты на содержание команды – 56%, маркетинг и рекламу – 56%, аренду офисов – 47% и исследования и разработки – 47%.

«Большинство основателей стартапов заявили, что не планируют релоцировать свой бизнес. Так, 73% респондентов отметили, что у них не было представительств в других странах, а 83% сообщили, что не намерены перевозить головной офис за рубеж... При этом в числе мест релокации предприниматели называют не только мегаполисы Европы, Азии и Ближнего Востока, но и российские города, например, Казань, Калининград, Новосибирск, Саратов, Таганрог», – сообщается в исследовании.

Также компании, пострадавшие от кризиса, значительно чаще планируют на короткую перспективу – менее двух месяцев. У большинства стартапов есть план на более, чем полгода. Почти 80% компаний рассчитывают, что основная часть их продаж в ближайший год будет приходиться на российский рынок.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе «Российской креативной недели» сообщил, что ключевые предложения по созданию проектного офиса для координации работы всех креативных индустрий в России должны поступить от представителей творческих отраслей.