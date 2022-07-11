Злые на посла США грузинские депутаты покидают правящую партию

Два руководителя местных органов самоуправления в Лагодехи и Чиатура от правящей «Грузинской мечты» покинули должности и партию в знак протеста против неуважения со стороны посла США Келли Дегнан к задавшим ей острые вопросы по поводу поддержки «партии войны» в Грузии членам парламента страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Занимавший пост зампреда фракции «Грузинской мечты» в Лагодехи Георгий Гамбашидзе заявил, что хочет видеть Грузию «единой, свободной и гордой в европейской семье, без директив извне и без угнетения со стороны».

По его словам, посол США Дегнан «нанесла тяжелое оскорбление» члену парламента Грузии Михаилу Кавелашвили, не дочитав его открытое письмо до конца.

«Это возмутительно, это – красная линия, - заявил Георгий Гамбашидзе. – Если бы наш посол в США так отнесся к конгрессмену или к сенатору, его бы отозвали».

«Уверен, что Грузия никогда не вернется в СССР, когда из России от секретарей ЦК или инструкторов исходили задания, – отметил он. – Такое отношение не потерплю ни от кого, даже от друга!».

Гамбашидзе считает, что Дегнан наносит ущерб отношениям Вашингтона и Тбилиси.

В свою очередь, покинувший пост зампреда фракции в Чиатура Николоз Самхарадзе также заявил, что «настоящие друзья не должны разговаривать с нами как представители ЦК».

Посол США в Грузии Келли Дегнан в эти дни подверглась жесткой критике со стороны влиятельных грузинских депутатов, американский дипломат якобы поддерживает «партию войны» в стране, ответ Денган на эти подозрения они сочли «оскорбительным».

Член парламента, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что посол «оскорбила народного избранника Михаила Кавелашвили», который отправил ей открытое письмо с острыми вопросами.

«Посол нанесла оскорбление члену парламента Грузии. Мягко говоря, это вызывает сожаление. Это оскорбительно для парламента и государства, – сказал руководитель правящей партии. – К сожалению, посол обвинила депутата во лжи».

Келли Дегнан заявила, что «даже не смогла дочитать до конца письмо Михаила Кавелашвили, так как оно было наполнено неправдой и конспирологическими теориями».

Другой депутат, Дмитрий Хундадзе заявил, что ответ посла США «оскорбителен для грузинского избирателя» и «углубляет поляризацию в грузинском обществе».

Парламентарий сказал, что таким ответом Дегнан нарушила «западные стандарты», не удосужившись дочитать письмо парламентария до конца и публично заявила об этом.

«Таким отношением наносится вред евроатлантическим устремлениям народа Грузии, а это содержит опасность для нашего государства», – сказал Хундадзе.

Он назвал вопросы, адресованные Михаилом Кавелашвили послу, «легитимными и реальными, беспокоящими подавляющие большинство грузинского общества» и призвал Дегнан ответить на них.

Независимый грузинский депутат Михаил Кавелашвили в открытом письме послу США Келли Дегнан обвинил ее в поддержке в Грузии сторонников вовлечения страны в противостояние России и Украины.