Грузинские депутаты увидели оскорбление в словах американского посла

Посол США в Грузии Келли Дегнан подверглась жесткой критике со стороны влиятельных грузинских депутатов, американский дипломат якобы поддерживает «партию войны» в стране, ответ Денган на эти подозрения они сочли «оскорбительным», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Член парламента, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что посол «оскорбила народного избранника Михаила Кавелашвили», который накануне отправил ей открытое письмо с острыми вопросами.

«Посол нанесла оскорбление члену парламента Грузии. Мягко говоря, это вызывает сожаление. Это оскорбительно для парламента и государства», – сказал руководитель правящей партии в эфире грузинского телеканала PosTV.

«К сожалению, посол обвинила депутата во лжи», – сказал Кобахидзе.

Келли Дегнан заявила, что «даже не смогла дочитать до конца письмо Михаила Кавелашвили, так как оно было наполнено неправдой и конспирологическими теориями».

Другой депутат, Дмитрий Хундадзе заявил, что ответ посла США «оскорбителен для грузинского избирателя» и «углубляет поляризацию в грузинском обществе».

Парламентарий сказал, что таким ответом Дегнан нарушила «западные стандарты», не удосужившись дочитать письмо парламентария до конца и публично заявила об этом.

«Таким отношением наносится вред евроатлантическим устремлениям народа Грузии, а это содержит опасность для нашего государства», – сказал Хундадзе.

Он назвал вопросы, адресованные Михаилом Кавелашвили послу, «легитимными и реальными, беспокоящими подавляющие большинство грузинского общества» и призвал Дегнан ответить на них.

Накануне независимый грузинский депутат Михаил Кавелашвили в открытом письме послу США Келли Дегнан обвинил ее в поддержке в Грузии сторонников вовлечения страны в противостояние России и Украины.

По его словам, посол США с самого начала военных действий публично не осудила провокационные выступления в Грузии, во время которых звучали призывы ввести санкции против России и демонстративно направить на Украину добровольцев, что «означало бы вступление в вооруженный конфликт».

Ранее посол США обвиняла Россию в «оскорблении языка и веры Грузии».