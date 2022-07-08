Грузинский депутат обвинил посла США в поддержке «партии войны» в Грузии

Независимый грузинский депутат Михаил Кавелашвили в открытом письме послу США Келли Дегнан обвинил ее в поддержке в Грузии сторонников вовлечения страны в противостояние России и Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, посол США с самого начала военных действий публично не осудила провокационные выступления в Грузии, во время которых звучали призывы ввести санкции против России и демонстративно направить туда добровольцев, что «означало бы вступление в вооруженный конфликт».

Депутат также напомнил, что посол США не подвергла критике «совершенно непонятное» решение проамериканского президента Украины Владимира Зеленского отозвать посла из Грузии».

Михаил Кавелашвили также отметил, что глава американской дипломатической миссии не осуждает выпады против Грузии украинских руководителей, которые призывают вовлечь страну в военные действия и напасть на Абхазию и Южную Осетию.

Также, отметил парламентарий, американская сторона щедро финансирует грузинские неправительственные организации, призывающие к вступлению в конфликт, при этом посольство открыто поддерживает омбудсмена Нино Ломджария, которая также высказывается за более агрессивное поведение Грузии на этом направлении.

«Когда Вы не дистанцируетесь от грузинских политиков, риторика которых по поводу вовлечения Грузии в военные действия ассоциируется с Вами, в народе логично думают, что это Вы стимулируете говорить «проамериканское общество», – заявил Михаил Кавелашвили.

«Совершенно не понимаю, почему Вы не открещиваетесь от требований выходящих на улицы отправить правительство в отставку, создать технический кабинет», – отмечает Михаил Кавелашвили, подчеркивая что многих из тех, кто выдвигает такие ультиматумы финансирует посольство США.

Депутат считает, что у народа Грузии имеются основания думать, что Келли Дегнан поддерживает эти требования или даже сама их выставляет.

«Самое главное, недопустимо, чтобы люди думали, что Вы поддерживаете возвращение во власть тех, кто с закрытыми глазами вовлечет Грузию в военные действия» – саакашвилевское «Единое национальное движение, отмечает Михаил Кавелашвили.

Он требует от посла публичных заявлений во избежание подозрений, в том, что правительство США хочет возвращения к власти в Грузии «партии войны», а это негативно сказывается на имидже Америки в стране.

«Никакая «мягкая сила России» не подорвет репутацию Америки в Грузии так, как Ваши заявления или молчание», – также отмечает парламентарий, недавно покинувший ряды правящей «Грузинской мечты».

Реакции Келли Дегнан пока нет.

Ранее посол США обвинила Россию в «оскорблении языка и веры Грузии».