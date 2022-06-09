МИД заявил об отсутствии сенсации в разрешении Никарагуа вводить российские войска

Разрешение президента Никарагуа на временное присутствие российских военных рутинное, в этом нет сенсации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотела бы сразу успокоить «горячие головы»: речь идет о рутинной – дважды в год – процедуре принятия в Никарагуа закона о временном допуске на ее территорию иностранных военных в целях развития сотрудничества по различным линиям, включая гуманитарное и чрезвычайное реагирование, противодействие оргпреступности и наркотрафику», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она пояснила, что никарагуанский закон разрешает присутствие в стране представителей вооруженных сил сразу нескольких стран, включая Венесуэлу, Гватемалу, Гондурас, Доминиканскую Республику, Кубу, Мексику, Россию, Сальвадор и США.

Такой законодательный акт – это не исключительное явление в мировой практике.

«Не стоит забывать, что речь идет о стране, которая за свою 200-летнюю историю пережила более десятка вооруженных интервенций. Это относится не только к Никарагуа, но и к другим государствам региона, где также действуют аналогичные законы», – сказала дипломат.

Российская сторона традиционно развивает равноправное и взаимоуважительное сотрудничество с никарагуанскими партнерами по разным вопросам, представляющим обоюдный интерес.

«Это относится и к таким сферам, как взаимодействие в области обороны, борьбы с новыми вызовами и угрозами», – подчеркнула она.

«Работаем здесь открыто и транспарентно, на основе действующих двусторонних документов, в частности, межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве 2001 года, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ 2004 года и о сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров в данной области 2013 года», – указала Захарова.

Дипломат отметила, что Латинская Америка – континент мира и стабильности, и не в интересах России нарушать сложившийся там баланс сил.

«Так что никакой сенсации в заинтересовавших вас сообщениях нет», – подвела итог Захарова.

Напомним, президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал приказ о том, что российские войска смогут входить в страну для выполнения гуманитарных миссий со второй половины 2022 года.